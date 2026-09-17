Ce se întâmplă, de fapt, cu cetățenia română dacă devii cetățean spaniol. Răspunsul MAE

Românii care obțin cetățenia spaniolă nu își pierd automat cetățenia română, potrivit legislației române în vigoare. Ministerul Afacerilor Externe a precizat pentru Mediafax Spania că România permite deținerea mai multor cetățenii și explică ce efect are dobândirea cetățeniei spaniole asupra statutului de cetățean român.

MAE precizează, totodată, că încheierea unui acord privind dubla cetățenie între România și Regatul Spaniei reprezintă o prioritate pentru instituție. Documentul ar urma să reglementeze situația persoanelor care dobândesc cetățenia celeilalte țări și doresc să o păstreze pe cea deținută anterior.

Potrivit ministerului, obiectivul este ca românii care dobândesc cetățenia spaniolă să poată păstra cetățenia română. În același timp, cetățenii spanioli care obțin cetățenia română ar urma să își poată păstra cetățenia spaniolă.

În ceea ce privește acordul privind dubla cetățenie, MAE arată că România și Spania au parcurs deja etapa acordului politic pentru încheierea documentului. Această etapă a fost considerată necesară pentru ca negocierile asupra textului propriu-zis să poată fi inițiate.

„Obținerea acordului politic privind încheierea acestui acord a constituit o etapă esențială și a creat premisele inițierii negocierilor asupra textului acordului”, transmite Ministerul Afacerilor Externe.

Documentul nu este însă în vigoare în acest moment. După încheierea negocierilor asupra textului, este necesară exprimarea consimțământului ambelor părți, potrivit procedurilor aplicabile. Prin urmare, acordul politic a fost obținut, însă procedura nu este finalizată. Până la parcurgerea etapelor necesare și intrarea documentului în vigoare, situația cetățeniei este stabilită de legislația fiecărei țări.

MAE precizează că acordul nu are ca obiect introducerea unor condiții mai simple pentru obținerea cetățeniei române decât cele prevăzute deja de legislația națională. Documentul ar urma să reglementeze posibilitatea dobândirii cetățeniei celeilalte țări cu păstrarea cetățeniei deținute deja.

Legislația română permite unei persoane să dețină și alte cetățenii alături de cea română. În acest context, MAE precizează explicit că dobândirea cetățeniei spaniole „nu are efectul retragerii sau pierderii cetățeniei române, potrivit legislației române”.

Pierderea cetățeniei române nu intervine, așadar, automat doar pentru că o persoană dobândește cetățenia spaniolă. Retragerea cetățeniei este reglementată de Legea cetățeniei române nr. 21/1991 și se aplică în situațiile prevăzute de acest act normativ.

Printre situațiile menționate se află înrolarea, în anumite condiții, în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care se află în stare de război. Legea prevede, de asemenea, situații referitoare la legături cu entități teroriste, implicarea în acte de terorism sau obținerea frauduloasă a cetățeniei române.

O altă procedură distinctă este cea privind renunțarea la cetățenia română. Potrivit MAE, aceasta poate fi aprobată, pentru motive temeinice, unei persoane care a împlinit 18 ani și îndeplinește condițiile stabilite de legislație.

Printre condițiile prevăzute se află lipsa calității de suspect sau inculpat într-o cauză penală, lipsa debitelor către stat ori către alte persoane sau achitarea acestora. De asemenea, persoana trebuie să fi dobândit o altă cetățenie ori să aibă asigurarea că va dobândi una.

Astfel, dobândirea cetățeniei spaniole și renunțarea la cetățenia română reprezintă două proceduri diferite. Simplul fapt că o persoană obține cetățenia spaniolă nu produce automat renunțarea la cetățenia română din perspectiva legislației române.

Pentru ca renunțarea să producă efecte față de statul român, trebuie respectate procedurile stabilite de legislația română. În acest domeniu, MAE indică Autoritatea Națională pentru Cetățenie drept instituția competentă pentru informații concrete privind procedura de renunțare.

Situația are o particularitate importantă în cazul românilor care solicită cetățenia spaniolă. Dreptul spaniol prevede, pentru dobândirea cetățeniei spaniole prin naturalizare, depunerea unei declarații de renunțare la cetățenia anterioară.

MAE atrage atenția că declarația solicitată de autoritățile spaniole trebuie diferențiată de efectele juridice produse asupra cetățeniei române potrivit legislației României. Depunerea declarației nu înseamnă, potrivit explicațiilor ministerului, că cetățenia română este pierdută automat în raport cu statul român.

Pentru ca renunțarea la cetățenia română să producă efecte față de autoritățile române, este necesară parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația națională. Prin urmare, cele două sisteme juridice tratează distinct această situație.

Precizarea MAE este relevantă pentru românii care locuiesc în Spania și se află în procesul de obținere a cetățeniei spaniole. România nu interzice deținerea mai multor cetățenii, iar dobândirea cetățeniei spaniole nu determină, potrivit legislației române, pierderea automată a celei române.

Pentru situațiile individuale privind renunțarea la cetățenia română, persoanele interesate se pot adresa Autorității Naționale pentru Cetățenie. Instituția este competentă pentru procedurile referitoare la cetățenia română.

Acordul dintre România și Spania ar urma să reglementeze explicit posibilitatea păstrării cetățeniei celeilalte țări. Potrivit MAE, obiectivul documentului este ca o persoană să poată dobândi cetățenia celeilalte țări fără să piardă cetățenia pe care o deține deja.

Prevederea ar viza atât românii care dobândesc cetățenia spaniolă, cât și cetățenii spanioli care obțin cetățenia română. MAE precizează însă că documentul nu ar introduce condiții mai ușoare pentru acordarea cetățeniei române.

Condițiile pentru dobândirea cetățeniei rămân stabilite de legislația fiecărui stat. Acordul ar avea rolul de a reglementa aspectul referitor la păstrarea cetățeniei deținute anterior după dobândirea celeilalte cetățenii.

În cazul românilor care locuiesc deja în Spania, MAE amintește și drepturile conferite de legislația Uniunii Europene. Printre acestea se numără libertatea de circulație și dreptul de ședere în statele membre.

Ministerul recomandă românilor să dețină și să prezinte documente de identitate valabile. Pentru verificarea condițiilor referitoare la intrarea și șederea în Spania, MAE indică informațiile oficiale puse la dispoziție de Ministerul de Interne spaniol.

În ceea ce privește sprijinul acordat cetățenilor români, MAE precizează că Ambasada României la Madrid și oficiile consulare din Spania vor continua demersurile pentru reprezentarea intereselor acestora.

Acordul privind dubla cetățenie se află în continuare în procesul care urmează acordului politic deja obținut. Negocierile asupra textului și etapele ulterioare sunt necesare înainte ca documentul să poată produce efecte.

Până la finalizarea procedurii, dobândirea cetățeniei spaniole nu duce, potrivit legislației române, la retragerea sau pierderea automată a cetățeniei române.