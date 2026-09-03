Ratele de leasing neplătite pot duce la rezilierea contractului. Ce se întâmplă cu bunul și creanțele finanțatorului

Recuperarea creanțelor din contractele de leasing nu depinde doar de existența unor clauze care stabilesc sumele datorate. În cazul unui litigiu, devin importante prejudiciul efectiv, legătura dintre neexecutarea obligațiilor și pierderea produsă, precum și dovezile care pot susține aceste pretenții în instanță, potrivit temelor analizate în cadrul Conferinței Naționale de Leasing.

Unul dintre subiectele abordate de avocatul Radu Pavel, Managing Partner al Pavel, Mărgărit & Asociații, a fost recuperarea creanțelor în leasingul operațional și modul în care clauzele contractuale sunt analizate în raport cu prejudiciul dovedit.

Un reper în această materie este articolul 15 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997. Potrivit prevederii prezentate în cadrul conferinței, dacă utilizatorul nu își îndeplinește obligația de plată a ratei de leasing timp de două luni consecutive, finanțatorul are dreptul să rezilieze contractul.

Utilizatorul trebuie, în această situație, să restituie bunul și să achite ratele scadente, împreună cu daune-interese, dacă prin contract nu s-a stabilit altfel.

Recuperarea creanței nu se reduce însă la aplicarea automată a unei clauze contractuale.

Radu Pavel a atras atenția că, atunci când disputa ajunge în instanță, trebuie analizată relația dintre obligațiile asumate prin contract și prejudiciul efectiv suferit.

Simplul fapt că un contract stabilește anumite sume datorate nu elimină necesitatea evaluării întinderii prejudiciului. Trebuie analizată și legătura dintre neexecutarea obligațiilor și pierderea produsă, precum și documentele prin care prejudiciul poate fi demonstrat în instanță.

„În cazul creanțelor rezultate din contractele de leasing operațional, intervenția juridică timpurie poate fi esențială pentru evaluarea corectă a obligațiilor contractuale și a prejudiciului. Un avocat poate analiza documentația, poate stabili strategia de recuperare și poate proteja interesele creditorului atât în etapa amiabilă, cât și în eventualitatea unui litigiu”, a declarat Radu Pavel.

O situație diferită apare atunci când utilizatorul intră în insolvență. Subiectul a fost abordat în cadrul aceleiași conferințe de Nicoleta Mirela Nastasie, Senior Associate la Pavel, Mărgărit & Asociații.

Articolul 123 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prevede, potrivit documentului, menținerea contractelor aflate în derulare la momentul deschiderii procedurii de insolvență. Pentru leasingul financiar există însă un regim special prevăzut de alin. (12).

„Este important de știut că insolvența nu înseamnă automat și încetarea contractului de leasing, însă poate schimba modul în care acesta este executat. În acest context, analiza juridică devine esențială”, a explicat Nicoleta Mirela Nastasie.

În cazul leasingului operațional trebuie analizate natura concretă a contractului, clauzele acestuia și drepturile locatorului asupra bunului. De asemenea, în cazul deschiderii insolvenței utilizatorului, devin importante atât regimul ratelor restante și curente, cât și drepturile finanțatorului asupra bunului.

Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 definește operațiunea de leasing prin transmiterea, pentru o perioadă determinată, a dreptului de folosință asupra unui bun deținut de locator sau finanțator către utilizator, în schimbul unei plăți periodice.

În leasingul financiar, rata cuprinde cota-parte din valoarea de intrare a bunului și dobânda de leasing. În cazul leasingului operațional, aceasta reprezintă cota de amortizare calculată potrivit legislației și un beneficiu stabilit de părți.

La finalul perioadei contractuale, utilizatorul poate opta, în condițiile stabilite prin contract, pentru cumpărarea bunului, prelungirea contractului sau încetarea raporturilor contractuale.

Temele au fost discutate în cadrul Conferinței Naționale de Leasing, desfășurată pe 3 iunie 2026 la Casa Academiei Române din București. Evenimentul a reunit avocați, magistrați, consilieri juridici, practicieni în insolvență, executori judecătorești și specialiști din industrie, cu accent pe problemele juridice și practica recentă privind contractele de leasing.