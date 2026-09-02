Insolvențele au crescut în România. Transporturile de mărfuri, salt de 165% al numărului de dosare

Numărul dosarelor de insolvență deschise în România a crescut în august 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivel național au fost înregistrate 805 dosare, cu 2% mai multe decât cele 789 raportate în august 2025, potrivit unei analize realizate de RisCo.

Evoluțiile diferă însă semnificativ de la un județ la altul și între domeniile de activitate. În timp ce Bucureștiul continuă să concentreze cele mai multe cazuri, unele județe au înregistrat creșteri de peste 100%. În funcție de activitate, o evoluție puternică apare în transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare, unde numărul dosarelor a crescut cu 165%.

În august 2026 au fost deschise 805 dosare de insolvență la nivel național, față de 789 în aceeași lună din 2025. Creșterea anuală este astfel de 2%.

Bucureștiul rămâne pe primul loc în clasamentul zonelor cu cele mai multe insolvențe, cu 193 de dosare. Numărul acestora este însă în scădere cu 6% comparativ cu august anul trecut, când fuseseră raportate 206 cazuri.

După Capitală urmează Bihor, cu 46 de dosare, Ilfov, cu 44, Cluj, cu 43, și Timiș, cu 40.

În Bihor, numărul insolvențelor a crescut cu 5% față de august 2025, iar în Ilfov avansul a fost de 7%.

Situația este diferită în Cluj, unde numărul dosarelor a scăzut cu 32%, ajungând la 43. În Timiș, în schimb, s-a înregistrat o creștere de 18%, de la 34 la 40 de dosare.

Una dintre cele mai mari creșteri procentuale a fost înregistrată în Brașov. Numărul dosarelor de insolvență a ajuns la 28, față de numai 12 în august 2025, ceea ce reprezintă un avans de 133%.

Și în Arad numărul cazurilor s-a dublat, de la 12 la 24.

În Iași au fost deschise 25 de dosare, comparativ cu 22 în urmă cu un an, iar în Sibiu numărul acestora a crescut de la 20 la 22.

Prahova a ajuns la 20 de cazuri, de la 14 în august 2025. O evoluție puternică a fost consemnată și în Maramureș, unde numărul dosarelor a urcat de la numai trei la 19. În Hunedoara au fost raportate 19 cazuri, față de 17 în urmă cu un an.

Nu toate zonele țării au urmat aceeași tendință. În Dolj, numărul dosarelor a coborât de la 29 la 21, iar în Bacău de la 18 la 17.

Galați și Argeș au înregistrat câte 16 dosare de insolvență, comparativ cu 19 în fiecare dintre cele două județe în august 2025.

Scăderi procentuale importante au mai fost consemnate în Vâlcea, cu 33%, Satu Mare, cu 40%, Teleorman, cu 33%, și Călărași, unde numărul dosarelor s-a redus cu 54%.

Analiza pe domenii de activitate indică o presiune ridicată în sectorul construcțiilor. În august au fost deschise 60 de dosare de insolvență, numărul acestora fiind cu aproximativ 40% mai mare decât în perioada similară din 2025.

O creștere și mai accentuată a fost înregistrată în transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare. În acest domeniu au fost deschise 53 de dosare, ceea ce reprezintă un salt de 165% față de august anul trecut.

Dificultăți sunt vizibile și în comerț. Numărul dosarelor de insolvență din comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate a crescut cu aproximativ 38%.

În cazul comerțului cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate, avansul a fost și mai mare, de aproximativ 56%.

Există însă și domenii în care situația s-a îmbunătățit. Numărul dosarelor de insolvență din sectorul restaurantelor a scăzut cu 13%, iar în cazul activităților de cultivare a plantelor nepermanente reducerea a fost de aproximativ 12%.

Datele provin din analiza RisCo privind dosarele de insolvență deschise la nivel național în luna august 2026.