Temu și Poșta Română au semnat un acord. Ce se schimbă pentru comercianții români care vând pe platformă

Temu și Poșta Română au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea serviciilor logistice destinate companiilor românești care vând pe platforma de comerț electronic. Prin noul parteneriat, Poșta Română va putea prelua coletele direct de la comercianți și va asigura întregul proces până la livrarea către cumpărători.

Acordul încheiat de cele două companii urmărește simplificarea procesului de procesare și livrare a comenzilor pentru firmele din România care își comercializează produsele prin intermediul Temu.

Poșta Română va furniza un serviciu integrat pentru colete. Acesta va începe cu preluarea coletelor de la comercianți, va continua cu sortarea lor în centrele logistice din România și se va încheia cu livrarea către client.

Comercianții și cumpărătorii vor avea la dispoziție mai multe variante de livrare: la domiciliu, la puncte de ridicare, în lockere automate sau prin intermediul oficiilor poștale din întreaga țară.

Parteneriatul pune la dispoziția comercianților români care vând pe Temu atât serviciile de livrare ale Poștei Române, cât și cele de retur.

Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române, spune că rețeaua companiei permite livrarea inclusiv în comunitățile rurale și că acordul poate sprijini firmele românești care vor să ajungă și la cumpărători din alte state europene.

„Rețeaua noastră ajunge în comunități din întreaga Românie, inclusiv în zonele rurale”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române. „Acest acord va pune serviciile noastre de livrare și retur la dispoziția comercianților români de pe Temu, ajutându-i să își servească clienții din întreaga țară. Salutăm, de asemenea, oportunitatea de a sprijini companiile locale care doresc să ajungă la clienți din alte țări europene.”

Temu a intrat pe piața din România în iulie 2023, însă posibilitatea ca firmele românești să se înscrie și să își vândă produsele pe platformă a fost introdusă ulterior, în martie 2025.

Programul Local Seller al companiei este disponibil în prezent în peste 35 de țări.

Temu și Poșta Română intenționează, de asemenea, să organizeze evenimente comune pentru firmele românești prezente pe platformă. Scopul acestora va fi sprijinirea comercianților care vor să își extindă aria de acoperire.

Reprezentanții celor două companii se vor întâlni periodic pentru a analiza modul în care funcționează parteneriatul și eventualele îmbunătățiri ale serviciilor de livrare.

Reprezentanții Temu susțin că pentru numeroase întreprinderi mici europene există în continuare obstacole importante în calea comerțului online, printre acestea fiind costurile, complexitatea procesului și lipsa informațiilor.

„Patru din cinci întreprinderi mici din Europa nu vând online, iar organizațiile de afaceri și asociațiile din industrie cu care ne-am întâlnit au indicat aceleași bariere: complexitatea, costurile și lipsa de informații cu privire la modul de a începe”, a declarat un purtător de cuvânt al Temu. „Prin colaborarea cu Poșta Română, ne propunem să sprijinim mai mulți comercianți români cu servicii logistice fiabile și noi oportunități de dezvoltare, atât pe piața locală, cât și dincolo de aceasta.”

Poșta Română dispune de o rețea națională de hub-uri regionale și de tehnologii de sortare care îi permit să proceseze peste 500.000 de colete pe zi, potrivit informațiilor prezentate în comunicat.

Compania își folosește infrastructura atât pentru fluxurile interne de colete și mărfuri, cât și pentru cele care intră sau ies din Europa Centrală și de Est.