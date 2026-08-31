Ce drepturi aveți dacă Poșta Română vă pierde, deteriorează sau întârzie coletul? Cum puteți obține despăgubiri

În România, drepturile utilizatorilor serviciilor poștale sunt reglementate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2013, precum și prin normele emise de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Astfel, în situația în care Poșta Română pierde un colet, întârzie livrarea sau deteriorează bunurile transportate, expeditorii și destinatarii au la dispoziție proceduri clare pentru depunerea reclamațiilor și, în anumite condiții, pentru obținerea unor despăgubiri.

Ce despăgubiri puteți primi pentru un colet pierdut, furat sau distrus? Valoarea despăgubirii depinde de tipul serviciului poștal ales în momentul expedierii. În cazul unei trimiteri fără valoare declarată, precum un colet sau o scrisoare recomandată standard, pierderea ori distrugerea totală sau parțială poate atrage o despăgubire de cinci ori valoarea tarifului achitat pentru serviciul respectiv.

În cazul trimiterilor cu valoare declarată, dacă acestea sunt pierdute sau distruse în totalitate, despăgubirea poate consta în valoarea integrală declarată, la care se adaugă restituirea tarifelor achitate. Dacă pierderea este parțială sau bunurile sunt deteriorate, despăgubirea se raportează la partea din valoarea declarată corespunzătoare bunurilor lipsă ori avariate.

Pentru trimiterile cu ramburs, dar fără valoare declarată, în cazul pierderii totale poate fi acordată despăgubirea corespunzătoare întregii valori a rambursului. În situația în care se pierde dovada de predare, respectiv confirmarea de primire (AR), Poșta are obligația de a elibera gratuit un duplicat.

Există și situații în care operatorul poștal este exonerat de plata despăgubirilor. De exemplu, în caz de forță majoră, precum anumite dezastre naturale, Poșta Română poate fi scutită de plata daunelor, însă trebuie să restituie tarifele achitate, cu excepția primei de asigurare, dacă aceasta a fost plătită.

Dacă primiți un colet care prezintă urme vizibile de deteriorare, precum o cutie strivită, ruptă sau desfăcută, este important să verificați situația înainte de a confirma primirea. Aveți dreptul să solicitați operatorului poștal, fie la ghișeu, fie curierului, în cazul serviciilor precum Prioripost, întocmirea pe loc a unui proces-verbal de constatare în care să fie consemnate deteriorarea ambalajului sau eventualele lipsuri din conținut.

În cazul în care refuzați primirea unui colet avariat, acesta poate fi returnat expeditorului, cu motivul refuzului consemnat. Ulterior, expeditorul poate utiliza procesul-verbal pentru a solicita despăgubirile prevăzute de regulile serviciului poștal utilizat.

Și problemele legate de sortarea, reorientarea sau avizarea coletelor pot constitui motive pentru reclamații. Dacă o trimitere este direcționată greșit din culpa operatorului poștal, acesta trebuie să o redirecționeze gratuit către adresa corectă.

O altă situație problematică este cea în care un colet este returnat expeditorului pe motiv că a expirat termenul de păstrare, deși destinatarul nu a fost avizat corespunzător. Dacă nu a fost lăsat un aviz în cutia poștală sau nu a existat o altă formă corespunzătoare de înștiințare, persoana afectată poate solicita reexpedierea gratuită a coletului ori restituirea taxelor de retur achitate în mod nejustificat.

În cazul serviciilor care presupun un termen garantat de livrare, precum anumite servicii expres sau Prioripost, depășirea timpului de livrare poate da dreptul la restituirea diferenței dintre tariful serviciului expres plătit și tariful corespunzător unui serviciu standard.

Utilizatorii serviciilor poștale au dreptul să depună reclamații și atunci când întâmpină probleme legate de comportamentul personalului. Dacă un angajat are o atitudine agresivă, refuză să preia o cerere sau nu respectă obligațiile privind livrarea la domiciliu, atunci când serviciul contractat include această facilitate, persoana afectată poate solicita înregistrarea oficială a reclamației.

Sesizarea poate fi depusă la oficiul poștal sau poate fi transmisă în scris conducerii structurii teritoriale competente, inclusiv în vederea verificării unor eventuale abateri disciplinare. În cazul în care este vorba despre prestarea necorespunzătoare a unui serviciu către un consumator, poate fi sesizată și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Reclamația privind o trimitere poștală trebuie depusă în termen de cel mult șase luni de la data depunerii acesteia. Sesizarea poate fi transmisă direct către Poșta Română, inclusiv online, prin intermediul canalelor oficiale ale companiei, prin scrisoare recomandată sau direct la un oficiu poștal.

Pentru trimiterile interne, termenul de soluționare a reclamației este de până la 30 de zile. În cazul trimiterilor internaționale, perioada de soluționare poate ajunge până la trei luni, în funcție de situație și de procedurile necesare.

Dacă Poșta Română nu răspunde în termenul prevăzut sau dacă solicitarea privind despăgubirea nu este soluționată corespunzător, persoana nemulțumită se poate adresa ANCOM. La sesizare trebuie anexată și dovada reclamației depuse anterior la operatorul poștal.

În cazul în care persoana afectată este consumator, poate depune, în funcție de natura problemei, și o sesizare la ANPC. Dacă prejudiciul real suferit depășește nivelul despăgubirilor standard prevăzute de regulile serviciului poștal, iar trimiterea nu a avut valoare declarată, recuperarea integrală a prejudiciului poate necesita acționarea în instanță.