Cum îți protejezi urechile toamna? Greșelile pe care trebuie să le eviți pentru a nu ajunge la ORL

Toamna aduce temperaturi mai scăzute, vânt și schimbări bruște de vreme, iar urechile pot deveni mai vulnerabile. De la durerile provocate de frig până la infecții favorizate de umezeală sau răceli, câteva măsuri simple pot reduce riscul problemelor ORL. Iată ce trebuie să faci pentru a-ți proteja corect urechile în sezonul rece.

Odată cu venirea toamnei, temperaturile scad, vântul devine mai rece, iar schimbările bruște de temperatură pot favoriza apariția unor neplăceri la nivelul urechilor.

Pentru a reduce riscul de otite, dureri provocate de frig sau alte probleme ORL, este important ca urechile să fie protejate corespunzător, iar igiena să fie făcută cu atenție.

În zilele reci sau cu vânt puternic, este recomandat să acoperi urechile cu o căciulă, o banderolă sau un fular. Expunerea directă la frig și vânt poate provoca durere și disconfort la nivelul urechii.

Este bine să eviți curentul de aer, în special atunci când ai părul umed sau ești transpirat. Nu este indicat să stai în dreptul geamurilor deschise în mașină sau în locuință atunci când temperaturile sunt scăzute.

Un alt aspect important este igiena urechilor. Bețișoarele de bumbac nu ar trebui introduse în canalul auditiv, deoarece pot îndepărta cerumenul care are un rol natural de protecție, pot provoca mici leziuni și pot împinge ceara mai adânc, către timpan. Pentru igiena obișnuită este suficient să cureți partea exterioară a urechii și zona din spatele acesteia, folosind colțul unui prosop moale sau un disc demachiant umezit.

Și uscarea urechilor după baie sau duș este importantă. Apa rămasă în canalul auditiv poate crea un mediu favorabil pentru apariția unor infecții, în special la nivelul urechii externe. După baie, poți înclina capul într-o parte pentru a permite apei să se scurgă în mod natural și poți tampona ușor pavilionul urechii cu un prosop. Este de preferat să nu ieși imediat în frig după ce ai făcut duș sau baie.

Căștile audio, în special cele de tip in-ear, trebuie și ele curățate regulat. Acestea intră în contact direct cu canalul auditiv și pot acumula murdărie și microorganisme. Căștile trebuie igienizate conform recomandărilor producătorului, iar cele care intră în ureche nu ar trebui folosite atunci când urechile sunt încă umede după baie.

În sezonul rece, este importantă și gestionarea corectă a răcelilor și a congestiei nazale. Otita medie poate apărea ca o complicație a unei infecții respiratorii. Atunci când nasul este înfundat, Trompa lui Eustachio, canalul care face legătura dintre urechea medie și zona nazală, poate funcționa mai greu. Acest lucru poate favoriza apariția senzației de presiune, a durerii și acumularea de lichid în spatele timpanului.

Pentru congestia nazală pot fi folosite soluții saline sau spray-uri cu apă de mare. Decongestionantele nazale trebuie utilizate cu atenție și conform prospectului sau recomandării medicului ori farmacistului, deoarece folosirea lor prea mult timp poate avea efecte nedorite.

Dacă apar dureri puternice de ureche, secreții, pierderea auzului, amețeli, febră sau simptome care persistă, este recomandat un consult medical. Automedicația și introducerea unor obiecte sau substanțe în canalul auditiv pot agrava problema. O îngrijire blândă, protejarea urechilor de frig și tratarea corectă a infecțiilor respiratorii pot contribui la reducerea riscului de probleme ORL în lunile reci.