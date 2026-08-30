Septembrie 2026, luna marilor evenimente în România: festivaluri, concerte, spectacole și expoziții de neratat în București și marile orașe

Septembrie 2026 transformă marile orașe ale României în adevărate scene culturale. De la concerte și festivaluri spectaculoase la teatru, operă, târguri și expoziții de artă, începutul toamnei vine cu zeci de motive pentru o ieșire. Bucureștiul, Clujul, Timișoara, Iașiul, Constanța și Craiova pregătesc evenimente pentru toate gusturile.

Septembrie aduce în marile orașe din România începutul sezonului cultural de toamnă, dar și o serie de festivaluri, concerte, spectacole de teatru și operă, târguri și expoziții de artă.

Bucureștiul, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța și Craiova pregătesc evenimente pentru toate gusturile, de la muzică și teatru stradal până la artă contemporană și tradiții locale.

În Capitală, luna septembrie începe în forță cu Concursul Internațional „George Enescu”, programat între 1 și 27 septembrie 2026. Ateneul Român va deveni unul dintre principalele puncte de întâlnire pentru iubitorii muzicii clasice, concursul reunind tineri muzicieni din întreaga lume în secțiunile de pian, vioară, violoncel și compoziție.

Un alt eveniment important este Balkanik Festival, programat între 11 și 13 septembrie. Festivalul aduce în București muzică world, tradiții și influențe balcanice, într-un cadru urban dedicat diversității culturale. În perioada 16–20 septembrie are loc DokStation Music Documentary Film Festival, care combină proiecțiile de documentare muzicale cu concerte live și întâlniri dedicate iubitorilor de muzică și cinematografie.

Weekendul 18–20 septembrie este rezervat Zilelor Bucureștiului și iMapp Bucharest. Capitala va fi animată de concerte în aer liber, târguri și evenimente dedicate orașului, iar unul dintre punctele centrale îl reprezintă spectacolul internațional de video mapping proiectat pe fațada Palatului Parlamentului, în Piața Constituției.

Și iubitorii de artă au motive să includă Bucureștiul pe lista destinațiilor culturale din septembrie. Art Safari, în ediția de toamnă, precum și expozițiile temporare de la Muzeul Național de Artă Contemporană pot fi vizitate pe parcursul lunii. Acestea propun întâlniri cu arta clasică, modernă și contemporană, prin expoziții dedicate atât artiștilor români, cât și celor internaționali.

La Cluj-Napoca, septembrie începe cu Jazz in the Park, programat între 4 și 6 septembrie. Festivalul propune concerte în aer liber, într-un cadru relaxat, alături de zone dedicate publicului și activități conexe. Evenimentul se adresează atât pasionaților de jazz, cât și celor care vor să petreacă un weekend în aer liber, într-o atmosferă culturală.

Între 18 și 20 septembrie, Cluj-Napoca găzduiește WonderPuck, festival internațional de teatru stradal și marionete destinat în special copiilor și familiilor. Piața Unirii și alte spații culturale ale orașului se transformă în scene pentru spectacole, parade și reprezentații de teatru.

Tot în septembrie începe și stagiunea de toamnă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, odată cu reluarea spectacolelor de operă și balet în a doua jumătate a lunii. În paralel, Muzeul Național de Artă Cluj-Napoca, găzduit în Palatul Bánffy, își continuă programul expozițional, cu lucrări de pictură, sculptură și arte grafice.

Timișoara intră în toamnă cu PLAI Festival, programat între 11 și 13 septembrie la Muzeul Satului Bănățean. Evenimentul pune accent pe muzică world, multiculturalitate, sustenabilitate și ateliere creative, valorificând diversitatea culturală specifică orașului și regiunii Banatului.

La finalul lunii, între 25 și 27 septembrie, sunt programate evenimentele asociate scenei de jazz, fusion și muzică electronică experimentală, reunite sub zona Timișoara Jazz Festival/Sabotage. În același timp, Muzeul Național de Artă Timișoara, din Palatul Baroc, își continuă expozițiile permanente și temporare, iar spațiile independente de artă contribuie la oferta culturală a orașului.

La Iași, luna septembrie este marcată de târguri de meșteșugari și evenimente gastronomice, programate în special în weekendurile 12–13 și 19–20 septembrie. Zone precum ansamblul Palas și Bulevardul Ștefan cel Mare devin puncte de întâlnire pentru producători artizanali, meșteșugari și publicul interesat de produsele și preparatele tradiționale din Moldova.

Între 18 și 27 septembrie sunt programate seri de operă și teatru în aer liber, înaintea începerii oficiale a stagiunii de interior. Spectacolele contribuie la reluarea activității culturale de toamnă și oferă publicului ocazia de a urmări reprezentații în spații neconvenționale.

Palatul Culturii rămâne unul dintre principalele puncte culturale ale Iașiului pe tot parcursul lunii. Complexul Muzeal Național „Moldova” poate fi vizitat pe durata programului obișnuit, oferind acces la expoziții de artă, istorie și tehnică, dar și la patrimoniul arhitectural al clădirii.

La Constanța, începutul lunii septembrie este dedicat ultimelor evenimente ale sezonului estival. Între 4 și 13 septembrie, în zona Portului Tomis și a falezei Cazinoului sunt programate evenimente de închidere de sezon, cu târguri, produse artizanale, street food și seri de muzică live.

Din 15 septembrie începe și activitatea de toamnă a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, odată cu reluarea spectacolelor de operă și balet. În paralel, Muzeul de Artă Constanța poate fi vizitat pe parcursul întregii luni, cu expoziții dedicate artei românești și artiștilor din Dobrogea.

Craiova are un calendar cultural bogat încă din primele zile ale lunii. Festivalul Puppets Occupy Street se desfășoară până la 1 septembrie, după ce a început pe 25 august, transformând centrul orașului și alte spații publice într-o scenă pentru teatru de păpuși, parade și spectacole stradale.

Între 10 și 13 septembrie, Craiova găzduiește Craiova Jazz Festival, organizat în cadrul programului cultural al Filarmonicii Oltenia. Festivalul aduce concerte de jazz și artiști români și internaționali, completând oferta culturală a orașului la început de toamnă.

Pentru pasionații de artă, Muzeul de Artă Craiova, găzduit în Palatul Jean Mihail, și Centrul „Brâncuși” rămân puncte importante de vizitat pe tot parcursul lunii septembrie. Publicul poate descoperi atât opere asociate patrimoniului artistic românesc, inclusiv lucrări de Constantin Brâncuși, cât și expoziții temporare de artă contemporană.