Spectacol astronomic: 3 Luni speciale vor lumina cerul României în toamna anului 2026. În noiembrie apare Superluna

Toamna anului 2026 vine cu un spectacol rar pe cerul României. Trei Luni pline vor transforma nopțile de septembrie, octombrie și noiembrie, fiecare purtând o poveste veche. Ultima va fi însă cea mai spectaculoasă: o Superlună care va apărea mai mare și mai strălucitoare pe cer decât o Lună plină obișnuită.

Toamna anului 2026 le pregătește pasionaților de astronomie trei nopți speciale, în care Luna plină va domina cerul. Septembrie aduce Luna Recoltei, octombrie vine cu Luna Vânătorului, iar în noiembrie va putea fi admirată Luna Castorului, care va fi și Superlună.

Prima dintre cele trei Luni speciale va fi Luna Recoltei, pe 26 septembrie 2026. Este una dintre cele mai cunoscute Luni pline ale anului și apare în apropierea echinocțiului de toamnă. Denumirea are legătură cu tradiția agricolă, deoarece lumina puternică a Lunii le permitea fermierilor să continue recoltarea până târziu în noapte.

În România, Luna Recoltei va fi vizibilă pe tot parcursul nopții de 26 spre 27 septembrie. Maximul astronomic va avea loc la ora 19:49, ora României, iar Luna va răsări în est în jurul orei 19:20-19:45, aproape simultan cu apusul Soarelui. Va rămâne pe cer până în dimineața următoare.

Urmează Luna Vânătorului, care va putea fi observată în noaptea de 25 spre 26 octombrie. Numele provine din tradiția potrivit căreia, după recoltarea culturilor și eliberarea câmpurilor, vânătorii puteau observa mai ușor animalele sălbatice care își căutau hrana înainte de venirea iernii.

Luna Vânătorului va fi vizibilă din România începând din seara de 25 octombrie, când va răsări în jurul orei 17:40. Va traversa cerul pe parcursul nopții și va ajunge la faza maximă la ora 06:11, în dimineața zilei de 26 octombrie, după trecerea la ora de iarnă. Apusul este estimat în jurul orei 06:40.

Cel mai spectaculos moment al toamnei va avea loc însă în noiembrie. Pe 24 noiembrie 2026 va putea fi admirată Luna Castorului, care va fi și Superlună. Aceasta se va afla în apropierea perigeului, punctul în care Luna este cel mai aproape de Pământ pe orbita sa, astfel că va părea mai mare și mai strălucitoare decât o Lună plină obișnuită.

Denumirea de Luna Castorului vine din tradiția nord-americană, perioada fiind asociată cu momentul în care castorii își pregăteau intens barajele și adăposturile pentru iarnă, înainte ca apele să înghețe.

Superluna din 24 noiembrie va fi vizibilă din România, iar momentul maximului astronomic va fi la ora 16:53, ora de iarnă. Luna va răsări în est în jurul orei 16:45-17:00, aproape de momentul apusului Soarelui, oferind condiții spectaculoase pentru observarea ei de la orizont.