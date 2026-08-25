O eclipsă parțială de Lună va transforma cerul timp de câteva ore. Unde va putea fi observat fenomenul

Egiptul va fi martorul unei eclipse parțiale de Lună care va întuneca aproximativ 93% din suprafața satelitului natural al Pământului. Fenomenul astronomic se va produce vineri și va fi vizibil și din America de Nord, America de Sud, precum și din anumite regiuni ale Europei și Africii. Institutul Național de Cercetări Astronomice și Geofizice din Egipt precizează că eclipsa nu prezintă niciun pericol pentru vedere.

Eclipsa parțială de Lună va coincide, în punctul său maxim, cu Luna plină din luna Rabi al-Awwal a anului 1448 din calendarul islamic. Potrivit Departamentului pentru Studierea Soarelui și Laboratorului de Cercetări Spațiale din cadrul institutului egiptean, fenomenul le oferă cercetătorilor o oportunitate rară de a verifica începutul lunii islamice.

Spre deosebire de o eclipsă de Soare, observarea unei eclipse de Lună nu afectează vederea și nu necesită utilizarea unor ochelari speciali de protecție.

În timpul fenomenului, umbra Pământului va acoperi aproape întregul disc lunar. Eclipsa va putea fi urmărită din America de Nord și America de Sud, dar și din anumite zone ale Europei și Africii în care Luna se va afla deasupra orizontului.

Întregul eveniment astronomic, de la începutul fazei greu perceptibile până la încheiere, va dura aproximativ cinci ore și 38 de minute. Faza parțială propriu-zisă se va desfășura pe parcursul a aproximativ trei ore și 18 minute.

Fenomenul face parte dintr-o perioadă intensă pentru pasionații de astronomie, în condițiile în care în această lună au fost înregistrate două eclipse.

În Egipt, eclipsa va începe la ora 4:24 dimineața, odată cu faza de penumbră, care nu poate fi observată cu ochiul liber. Faza parțială propriu-zisă va debuta la ora 5:34.

La Cairo, răsăritul Soarelui este programat la ora 6:29. Acesta va fi ultimul moment în care eclipsa va mai putea fi văzută de pe cerul capitalei egiptene, chiar dacă fenomenul va continua în alte regiuni ale lumii.

Eclipsa va ajunge la cea de-a doua etapă a fazei parțiale la ora 8:52 și se va încheia complet la ora 10:02.

O eclipsă de Lună este un fenomen natural care se produce în perioada Lunii pline, atunci când Soarele, Pământul și Luna se aliniază, iar planeta noastră se află între cele două corpuri cerești. În această configurație, Luna intră în umbra Pământului.

„Privirea unei eclipse de Lună nu provoacă absolut niciun rău ochiului”, a declarat dr. Manar Mohamed Abbadi, șefa Laboratorului de Cercetare a Soarelui din cadrul institutului.

Specialista a explicat că situația este diferită în cazul eclipselor de Soare, care pot fi observate în siguranță numai cu ajutorul ochelarilor speciali de protecție.

„Dincolo de spectacolul vizual, eclipsa are o importanță științifică deoarece îi poate ajuta pe cercetători să confirme începutul lunilor din calendarul islamic”, a precizat Manar Mohamed Abbadi.

Fenomenul se produce la opoziție, în jurul jumătății lunii lunare, când Luna se află în apropierea unuia dintre nodurile orbitei sale, pe linia de conjuncție. Această poziționare determină întunecarea satelitului natural sub umbra Pământului.

Mecanismul este diferit de metodele bazate pe observarea semilunii, utilizate pentru stabilirea începutului unei noi luni din calendarul Hijri.

Egiptul a urmărit mai multe fenomene astronomice similare în ultimii ani, inclusiv o eclipsă parțială anterioară care a atras un interes ridicat din partea publicului.

Autoritățile egiptene pregătesc separat evenimentele dedicate eclipsei totale de Soare din 2027. Fenomenul este așteptat să atragă un număr mare de turiști în sudul Egiptului.