Cerul oferă o întâlnire rară între Venus și Jupiter. Fenomenul va fi vizibil din România

Venus și Jupiter vor oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice vizibile din România în luna iunie 2026. Cele două planete vor apărea extrem de apropiate pe bolta cerească în serile de 9, 10 și 11 iunie, imediat după apusul Soarelui. Momentul de maximă apropiere aparentă va avea loc pe 9 iunie, când astrele vor putea fi observate cu ochiul liber către orizontul vestic. Fenomenul astronomic este accesibil publicului larg și nu necesită echipamente speciale de observare.

Fenomenul astronomic reprezentat de conjuncția dintre Venus și Jupiter este considerat unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale verii, fiind vizibil în serile de 9, 10 și 11 iunie, atunci când cele două planete vor apărea foarte apropiate pe cer, imediat după apusul Soarelui.

Deși Venus și Jupiter sunt separate de distanțe uriașe în spațiu, efectul de perspectivă observat de pe Pământ le face să pară aproape lipite una de cealaltă. Venus se află la aproximativ 180 de milioane de kilometri de Terra, iar Jupiter la circa 900 de milioane de kilometri.

Venus este cel mai strălucitor obiect de pe cer după Lună și este cunoscută popular drept „steaua serii”. Jupiter, deși mai puțin luminos, rămâne ușor de identificat pe cerul de seară datorită strălucirii sale constante.

În aceeași regiune a cerului va putea fi observată și planeta Mercur. Totuși, aceasta se află foarte aproape de orizont și va fi vizibilă pentru o perioadă scurtă, fiind necesare condiții atmosferice favorabile și un orizont complet liber pentru a putea fi observată, informează digi24.

„Conjuncția Venus – Jupiter 2026 este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale verii, vizibil în serile de 9, 10 și 11 iunie, când cele două planete apar extrem de apropiate pe cer, imediat după apusul Soarelui. Deși se află la distanțe uriașe față de Pământ – aproximativ 180 de milioane de kilometri pentru Venus și circa 900 de milioane de kilometri pentru Jupiter – privite de pe Terra, cele două corpuri cerești apar ca puncte luminoase foarte apropiate, ușor de identificat cu ochiul liber. Venus se remarcă prin intensitatea luminoasă, dominând frecvent cerul de seară și fiind cunoscută popular drept „steaua serii”. Jupiter, deși mai puțin strălucitor, rămâne un reper stabil pe bolta cerească, vizibil ca un punct luminos ușor de identificat imediat după apus. În aceeași zonă a cerului poate fi observat și Mercur, însă acesta se află foarte aproape de orizont și este vizibil pentru o perioadă scurtă, fiind dificil de surprins fără un orizont complet liber și condiții atmosferice favorabile”, a explicat pentru Adrian Șonka pentru sursa citată.

Momentul în care Venus și Jupiter vor părea cel mai apropiate unul de celălalt va fi în seara de 9 iunie 2026. Atunci, observatorii vor putea vedea cea mai spectaculoasă imagine a conjuncției, cu cele două planete aflate foarte aproape pe cerul vestic.

Din România, fenomenul va putea fi urmărit imediat după apusul Soarelui. Specialiștii recomandă observarea în intervalul orar 21:00 – 23:00, în special la începutul acestuia, când planetele se află mai sus deasupra orizontului și sunt mai ușor de identificat.

Evenimentul va continua și în serile de 10 și 11 iunie. Totuși, apropierea aparentă dintre cele două corpuri cerești va deveni treptat mai puțin evidentă, pe măsură ce acestea își vor continua deplasarea pe bolta cerească.

„Punctul culminant al fenomenului va fi atins în seara de 9 iunie 2026, când Venus și Jupiter vor părea cel mai apropiate una de cealaltă pe cer, oferind cea mai spectaculoasă imagine a conjuncției. Din România, evenimentul va putea fi observat către vest, imediat după apusul Soarelui. Cele mai bune condiții de vizibilitate sunt între orele 21:00 și 23:00, în special la începutul intervalului, când cele două planete se află mai sus deasupra orizontului și pot fi identificate mai ușor. Conjuncția va putea fi urmărită și în serile de 10 și 11 iunie, însă efectul vizual va fi tot mai redus, deoarece Venus și Jupiter vor începe să se îndepărteze aparent pe bolta cerească”, a mai precizat Șonka.

Specialiștii explică faptul că o conjuncție planetară reprezintă un fenomen de perspectivă observat de pe Pământ. Deși planetele par foarte apropiate una de cealaltă, în realitate ele se află la distanțe foarte mari în spațiu.

Fenomenul apare atunci când două sau mai multe corpuri cerești se aliniază aparent pe aceeași direcție de observare. Această poziționare creează impresia unei apropieri, fără ca între obiectele respective să existe o interacțiune fizică.

Vizibilitatea unei conjuncții depinde de mai mulți factori, inclusiv poziția planetelor față de orizont, ora producerii fenomenului și condițiile meteorologice locale.

„O conjuncție planetară este un fenomen astronomic de tip optic, nu o apropiere reală în spațiu. Acesta are loc atunci când două sau mai multe corpuri cerești par alăturate pe cer, ca urmare a alinierii lor pe aceeași direcție de vizualizare, din perspectiva observatorului terestru. În realitate, acestea se află la distanțe foarte mari unele de altele, iar apropierea aparentă este un efect de perspectivă, determinat de pozițiile lor relative pe orbite. Fenomenul nu implică nicio interacțiune fizică între ele, ci doar o suprapunere vizuală pe bolta cerească. Deși astfel de conjuncții au loc aproximativ o dată pe an, nu toate sunt la fel de spectaculoase sau ușor de observat. Vizibilitatea depinde de poziția planetelor pe cer, de momentul apusului și de condițiile atmosferice locale”, a subliniat specialistul în astronomie.

Unul dintre elementele care fac acest eveniment deosebit de atractiv este accesibilitatea sa. Venus și Jupiter sunt suficient de strălucitoare pentru a putea fi observate fără ajutorul instrumentelor astronomice, inclusiv din marile orașe.

Pentru o experiență cât mai bună, astronomii recomandă alegerea unor locuri cu vizibilitate bună spre vest, departe de obstacole precum clădirile înalte sau zonele cu iluminat artificial intens.

Zonele deschise, punctele aflate la altitudine mai mare și marginile localităților oferă, în general, cele mai bune condiții pentru observarea fenomenului.