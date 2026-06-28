Luna Căpșună luminează cerul României! Când poate fi admirată? Ce NU ai voie să faci în această noapte

Luna Căpșună, una dintre cele mai așteptate luni pline ale anului 2026, va putea fi admirată la sfârșitul lunii iunie și va oferi un spectacol spectaculos pe cerul României. Fenomenul astronomic vine cu o particularitate rară și este însoțit de numeroase superstiții.

Românii vor putea admira unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale începutului de vară: Luna Căpșună. Va atinge punctul maxim de iluminare în noaptea de luni spre marți, pe 30 iunie, la ora 02:56 (ora locală).

Pentru cei care vor să o observe la răsărit, cel mai bun moment este luni seară, 29 iunie, imediat după apusul Soarelui, când discul lunar își va face apariția deasupra orizontului sud-estic.

Ca orice lună plină, fenomenul are loc atunci când Pământul se află exact pe aceeași linie între Soare și Lună, permițând ca fața vizibilă a satelitului natural al Terrei să fie complet luminată de razele solare. Totuși, Luna Căpșună din acest an vine cu două particularități astronomice interesante.

În primul rând, este o „Microlună” (Micromoon). Orbita Lunii în jurul Pământului nu este un cerc perfect, ci o elipsă, iar în noaptea de 30 iunie 2026 satelitul natural se va afla foarte aproape de apogeu, punctul cel mai îndepărtat de pe orbita sa față de Pământ, la peste 405.000 de kilometri distanță. Din acest motiv, discul lunar va părea cu aproximativ 5% mai mic pe cer comparativ cu o lună plină obișnuită.

În același timp, fenomenul va fi însoțit de binecunoscuta „iluzie a Lunii”, care face ca astrul să pară mai mare atunci când se află aproape de orizont. Acest efect optic îi va conferi o nuanță superbă, aurie sau portocalie caldă, imediat după răsărit, oferind un spectacol vizual impresionant.

Denumirea de „Luna Căpșună” nu are legătură cu culoarea satelitului natural, ci provine de la triburile native americane, în special de la grupurile Algonquian. Pentru acestea, luna plină din iunie marca scurtul sezon în care căpșunile sălbatice se coceau și puteau fi recoltate. Înainte de apariția calendarelor moderne, fazele Lunii reprezentau un instrument esențial pentru urmărirea schimbărilor din natură și a resurselor disponibile.

În Europa, unde căpșunile nu erau specifice acelei perioade, aceeași lună plină purta alte denumiri. Era cunoscută drept „Luna Trandafirilor” (Rose Moon) sau „Luna Mierii” (Honey Moon), marcând prima lună a verii, perioada cositului pajiștilor și sezonul tradițional al nunților.

Deși Luna Căpșunilor este un fenomen astronomic perfect explicabil, de-a lungul timpului ea a stârnit imaginația oamenilor și a dat naștere unor mituri urbane și credințe populare dintre cele mai bizare.

Una dintre superstiții spune că nu ar trebui purtate pijamale roz sau roșii în noaptea fenomenului, deoarece spiridușii nopții te-ar putea confunda cu o căpșună uriașă și ar încerca să te „recolteze” până dimineață.

O altă credință modernă, complet absurdă, susține că cine mănâncă exact șapte căpșuni în timp ce țopăie într-un picior, sub lumina Lunii Căpșunilor, va atrage atenția persoanei de care este îndrăgostit.

Printre cele mai neobișnuite superstiții se numără și cea potrivit căreia este permis să șoptești un secret unui borcan cu gem. Dacă secretul este rostit și borcanul este închis ermetic sub lumina Lunii Căpșunilor, acesta ar rămâne păstrat pentru totdeauna. Legenda spune însă că, dacă borcanul este deschis de altcineva la micul dejun, secretul va fi dezvăluit.

O altă poveste înfricoșătoare avertizează că nu ar trebui să te uiți în oglindă în timp ce muști dintr-un fruct roșu. Potrivit superstiției, dacă la miezul nopții, luminat doar de lumina Lunii, muști dintr-o căpșună și te privești în oglindă, reflexia ta îți va zâmbi macabru.

Nu în ultimul rând, o altă credință populară spune că este permis să îngropi o căpșună zdrobită la o răscruce de drumuri. Dacă fructul dispare până dimineață, spiritele naturii ar fi acceptat ofranda și te-ar proteja tot anul. Dacă însă căpșuna rămâne neatinsă, legenda spune că ofranda a fost respinsă și că persoana respectivă este marcată de o entitate întunecată.