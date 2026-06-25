BNR: Creditele și depozitele românilor au continuat să crească în luna mai. Masa monetară a depășit 806 miliarde de lei

Volumul banilor aflați în circulație în economie a continuat să crească în luna mai, potrivit celor mai recente date publicate de Banca Națională a României (BNR). În același timp, creditele acordate populației și companiilor, precum și depozitele constituite la bănci au înregistrat noi avansuri, semn că activitatea de creditare și economisire a rămas pe un trend ascendent, chiar dacă ritmul de creștere este influențat de nivelul ridicat al inflației.

Statisticile băncii centrale arată că atât finanțarea economiei, cât și economiile populației și ale firmelor au continuat să se majoreze comparativ cu luna precedentă și cu aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit BNR, masa monetară (M3), indicator care reflectă cantitatea totală de bani din economie, a ajuns la sfârșitul lunii mai la 806,09 miliarde de lei.

Comparativ cu luna aprilie, soldul a crescut cu 1,6%, iar raportat la luna mai a anului trecut avansul este de 7,5%. Ajustată cu rata inflației, evoluția anuală indică însă o diminuare de 3% în termeni reali, ceea ce arată că puterea de cumpărare a acestor sume rămâne afectată de creșterea prețurilor.

Creșterea masei monetare este urmărită atent de economiști deoarece oferă indicii despre lichiditatea existentă în economie, evoluția consumului și capacitatea sistemului financiar de a susține investițiile și creditarea.

Datele publicate de banca centrală arată că și creditul neguvernamental, acordat populației și companiilor de instituțiile de credit, și-a continuat creșterea.

La finalul lunii mai, soldul total al creditelor neguvernamentale a ajuns la 465,04 miliarde de lei, în creștere cu 1,6% față de aprilie și cu 7,7% comparativ cu aceeași lună din 2025.

Evoluția a fost susținută atât de creditele în moneda națională, cât și de cele în valută, însă ritmul de creștere diferă semnificativ între cele două categorii.

Creditele în lei, care reprezintă aproape două treimi din totalul finanțărilor acordate economiei, au consemnat un avans lunar de 0,3%, în timp ce finanțările în valută, exprimate în lei, au crescut cu 4,1%.

Raportat la anul trecut, creditele în lei au avansat cu 3,2%, în timp ce componenta în valută a înregistrat o creștere de 18,1%, ceea ce indică un interes mai ridicat pentru finanțările denominate în monedă străină.

Și creditul guvernamental a urmat o tendință ascendentă.

Potrivit datelor BNR, soldul finanțărilor acordate administrației publice de instituțiile de credit a ajuns la 283,31 miliarde de lei, înregistrând un avans de 1,7% față de luna aprilie.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, creșterea este de 8,8%, însă, ajustată cu inflația, evoluția este negativă, de -1,9% în termeni reali.

Românii și firmele au continuat să economisească, iar acest lucru se reflectă în evoluția depozitelor atrase de bănci.

La sfârșitul lunii mai, depozitele rezidenților din sectorul neguvernamental au ajuns la 683,37 miliarde de lei, în creștere cu 1,6% față de aprilie și cu 7,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Datele arată că economisirea a continuat atât în moneda națională, cât și în valută.

Potrivit BNR, depozitele în lei dețin o pondere de 67,7% din totalul economiilor populației și companiilor.

Acestea au ajuns la 462,53 miliarde de lei, după o creștere de 0,8% față de luna precedentă.

Comparativ cu luna mai 2025, avansul este de 7,8%, însă, în termeni reali, ajustați cu inflația, creșterea se reduce la -2,7%.

Evoluția indicatorilor monetari publicați de BNR arată că activitatea de creditare și economisire s-a menținut pe un trend pozitiv în luna mai, în ciuda contextului economic marcat de inflație și de costurile încă ridicate ale finanțării.

Creșterea masei monetare, a creditelor și a depozitelor confirmă existența unei lichidități mai mari în economie, însă ajustarea valorilor cu rata inflației arată că puterea reală de cumpărare și ritmul de creștere al acestor indicatori sunt mai reduse decât sugerează cifrele nominale.

Datele publicate de banca centrală vor fi urmărite în perioada următoare pentru a evalua impactul asupra consumului, investițiilor și deciziilor de politică monetară ale BNR.