Curs valutar 25 iunie. Moneda națională începe să recupereze. BNR anunță scăderi pentru euro și dolar

Leul a câștigat teren joi în fața principalelor valute, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat scăderi față de ședința precedentă, în timp ce aurul a consemnat cea mai importantă corecție a zilei, coborând cu aproape 14 lei pe gram.

Evoluția vine într-un context în care piețele financiare internaționale continuă să reacționeze la perspectivele privind politica monetară a marilor bănci centrale, la evoluția inflației și la schimbările din piețele de mărfuri și metale prețioase.

Conform cursului de schimb anunțat de BNR, moneda unică europeană a fost cotată joi la 5,2317 lei, față de 5,2461 lei în ședința de miercuri.

Scăderea este de 0,0144 lei, echivalentul a 1,44 bani, ceea ce arată o ușoară apreciere a monedei naționale în raport cu euro.

Cursul euro este urmărit cu atenție atât de populație, cât și de mediul de afaceri, deoarece influențează costurile creditelor în valută, prețurile unor bunuri și servicii importate, precum și numeroase contracte comerciale exprimate în moneda europeană.

Și moneda americană s-a depreciat în raport cu leul.

BNR a stabilit un curs de 4,6035 lei pentru un dolar, comparativ cu 4,6227 lei înregistrat miercuri.

Rezultă astfel o scădere de 0,0192 lei, respectiv aproape două bani, evoluție care reflectă atât dinamica leului, cât și fluctuațiile dolarului pe piețele financiare internaționale.

Mișcările cursului dolarului sunt importante în special pentru prețurile materiilor prime, combustibililor și ale unor produse tranzacționate la nivel mondial în moneda americană.

Francul elvețian și lira sterlină au închis, de asemenea, pe minus

Francul elvețian, considerat una dintre monedele de refugiu în perioadele de incertitudine economică, a înregistrat și el o depreciere.

Cursul oficial publicat de banca centrală este de 5,6737 lei, în scădere față de 5,6936 lei în ședința precedentă.

În același timp, lira sterlină a fost cotată la 6,0710 lei, comparativ cu 6,0934 lei miercuri.

Astfel, toate cele patru valute importante urmărite zilnic de BNR au încheiat ședința de joi în scădere față de moneda națională.

Cea mai amplă modificare a fost consemnată în cazul metalului prețios.

BNR a anunțat un preț de 590,7325 lei pentru un gram de aur, în condițiile în care miercuri acesta era cotat la 604,7157 lei.

Diferența este de 13,9832 lei pe gram, ceea ce reprezintă una dintre cele mai consistente scăderi din ultima perioadă.

Evoluția aurului este determinată atât de variațiile cotațiilor internaționale ale metalului prețios, cât și de cursul de schimb leu-dolar, deoarece aurul este tranzacționat pe piețele externe în moneda americană.

Pentru investitori, modificările zilnice ale prețului aurului sunt relevante atât în cazul investițiilor directe în metalul prețios, cât și pentru produsele financiare care urmăresc evoluția acestuia.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, cursurile de referință pentru principalele valute și pentru aur sunt următoarele:

1 euro = 5,2317 lei

1 dolar american = 4,6035 lei

1 franc elvețian = 5,6737 lei

1 liră sterlină = 6,0710 lei

1 gram de aur = 590,7325 lei

Comparativ cu ziua precedentă, toate valutele analizate au pierdut teren în fața leului, însă cea mai mare variație a fost înregistrată de aur, al cărui preț de referință a scăzut cu aproape 14 lei pe gram.

Piața valutară și cea a metalelor prețioase rămân influențate de evoluțiile economice internaționale, de deciziile privind dobânzile luate de marile bănci centrale și de sentimentul investitorilor, factori care pot determina noi fluctuații ale cursurilor și ale prețului aurului în perioada următoare.