Va putea România să adopte moneda euro? Anunț direct venit de la BCE: Manifestă reziliență economică

România continuă să fie departe de îndeplinirea condițiilor necesare pentru adoptarea monedei euro, potrivit celui mai recent Raport de convergență al Băncii Centrale Europene (BCE). Instituția arată că țara noastră se confruntă cu probleme legate de inflație, deficitul bugetar, nivelul dobânzilor și calitatea instituțiilor publice, în timp ce perspectivele economice sunt afectate de tensiunile geopolitice și de evoluțiile de pe piețele energetice.

În raportul publicat pentru anul 2026, BCE a analizat situația celor cinci state membre ale Uniunii Europene care nu fac parte din zona euro: România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia.

Concluzia instituției este că progresele realizate de aceste țări în direcția adoptării monedei unice au fost limitate în ultimii doi ani.

Potrivit BCE, economiile analizate au demonstrat reziliență în fața șocurilor externe, însă continuă să întâmpine obstacole importante.

„Țările analizate manifestă reziliență economică la șocurile externe, dar încă se confruntă cu obstacole în drumul lor către adoptarea monedei unice”, se arată în raport.

Unul dintre principalele motive pentru care România nu poate adopta euro este nivelul ridicat al inflației.

BCE arată că trei dintre cele cinci state analizate au depășit valoarea de referință de 2,7%, însă România se află în cea mai dificilă situație.

„Inflaţia s-a situat la un nivel considerabil superior valorii de referinţă în România şi peste această valoare, deşi într-o măsură mai mică, în Ungaria şi Polonia”, precizează raportul.

În schimb, Cehia și Suedia au rămas sub pragul de referință stabilit de instituția europeană.

BCE avertizează că situația fiscală s-a deteriorat în majoritatea statelor analizate.

În 2025, deficitul bugetar a depășit limita europeană de 3% din PIB în România, Ungaria și Polonia.

Mai mult, estimările Comisiei Europene arată că în 2026 datoria publică a României ar urma să depășească pragul de referință de 60% din PIB.

România se află deja în procedură de deficit excesiv încă din anul 2020, iar termenul pentru revenirea în parametrii europeni a fost prelungit până în 2030.

Potrivit prognozelor Comisiei Europene, nici România, nici Ungaria și Polonia nu vor reuși să reducă deficitul bugetar sub 3% din PIB înainte de sfârșitul anului 2027.

Raportul BCE evidențiază și problemele legate de costul finanțării economiei.

Valoarea de referință pentru dobânzile pe termen lung este de 5,1%, însă România a înregistrat o medie de 6,7%, la același nivel cu Ungaria și peste Polonia, care a avut 5,4%.

Acest indicator reprezintă un alt criteriu important care trebuie îndeplinit înainte de aderarea la zona euro.

BCE consideră că procesul de convergență economică este încetinit și de contextul internațional.

Instituția indică drept factori majori războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, tensiunile comerciale globale și conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit raportului, războiul din Orientul Mijlociu a amplificat volatilitatea piețelor energetice și a contribuit la majorarea costurilor cu energia, alimentând presiunile inflaționiste și incertitudinea economică.

Pe lângă criteriile economice, BCE atrage atenția asupra calității instituțiilor și guvernanței.

„Consolidarea instituţiilor şi a guvernanţei ar aduce beneficii economice semnificative, mai ales în Ungaria şi România”, se arată în document.

Totodată, BCE subliniază că niciuna dintre cele cinci țări analizate nu are legislația complet compatibilă cu cerințele necesare pentru adoptarea monedei euro.

„Niciuna dintre cele cinci ţări analizate nu era pe deplin compatibilă cu cerinţele privind adoptarea euro”, indică raportul.

În aceste condiții, deși România își menține obiectivul aderării la zona euro, raportul BCE arată că țara noastră mai are de recuperat decalaje importante înainte de a putea face pasul către moneda unică europeană.