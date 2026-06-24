Senatul aprobă amnistia pentru firmele cu probleme de TVA. Cooperativele agricole scapă și ele de obligații fiscale

Senatul a adoptat, în primă etapă, un proiect legislativ privind acordarea unei amnistii fiscale pentru firmele care au avut în trecut codul de TVA anulat sau suspendat și care au fost notificate ulterior de ANAF cu obligații de plată. Proiectul vizează peste 2.000 de companii și prevede inclusiv restituirea sumelor deja achitate de contribuabili. Înaintea votului final din Senat, au fost introduse și amendamente care extind măsurile de amnistie către cooperativele agricole. Proiectul urmează să fie analizat și votat de Camera Deputaților, for decizional.

Amnistia adoptată de Senat urmărește să rezolve situația unor companii care, deși au avut codul de TVA anulat sau suspendat cu ani în urmă, s-au trezit recent cu decizii de impunere și obligații fiscale stabilite de ANAF pentru perioade anterioare.

Inițiativa legislativă a fost depusă de USR, după ce subiectul a fost discutat în cadrul fostei coaliții de guvernare, înainte de destrămarea acesteia. Partidele au convenit atunci asupra necesității unei soluții legislative, iar proiectul a fost preluat și promovat în Parlament.

Necesitatea intervenției legislative a fost semnalată de numeroși antreprenori și foști antreprenori care au reclamat că au primit notificări privind datorii la TVA fără să fi fost informați la momentul apariției situației fiscale respective. În multe cazuri, contribuabilii au susținut că nu au avut cunoștință despre suspendarea sau anularea codului de TVA și nici despre consecințele fiscale care au rezultat ulterior.

La nivelul administrației fiscale, poziția a rămas constantă. ANAF consideră că legislația trebuie aplicată, iar firmele care au continuat să desfășoare operațiuni economice după suspendarea sau anularea codului de TVA sunt obligate să achite sumele rezultate în urma controalelor fiscale și a ajustărilor efectuate. În situațiile în care contribuabilii consideră că au existat încălcări ale legii sau ale procedurilor administrative, aceștia pot formula contestații atât în cadrul ANAF, cât și în instanță.

Dacă proiectul va fi adoptat și de Camera Deputaților și ulterior promulgat, contribuabilii care au achitat deja obligațiile fiscale vizate de lege vor putea solicita restituirea sumelor plătite.

Cu puțin timp înainte de votul din plenul Senatului, comisia de specialitate a aprobat amendamente propuse de UDMR prin care măsurile de amnistie sunt extinse și asupra cooperativelor agricole, precizează profit.ro.

Inițiatorii amendamentelor au arătat că amnistia fiscală adoptată în anul 2024 a eliminat diferențele de TVA stabilite de ANAF pentru achizițiile de utilaje agricole în cazul cooperativelor care și-au exercitat dreptul de deducere. Totuși, în lipsa unor prevederi suficient de clare, autoritățile fiscale au continuat ulterior să emită decizii de impunere pentru situații similare.

Noua intervenție legislativă urmărește să elimine aceste obligații pentru perioada cuprinsă între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a noii legi.

„Se anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată cooperativelor agricole constituite în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor de utilaje agricole, pentru care acestea și-au exercitat dreptul de deducere, pentru perioadele fiscale, cuprinse între 9 ianuarie 2024 și data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede amendamentul adăugat la inițiativa UDMR.

Textul adoptat stabilește și posibilitatea restituirii sumelor deja achitate. Procedura va putea fi declanșată la cererea contribuabilului, iar termenul de prescripție pentru solicitarea restituirii va începe să curgă de la data intrării în vigoare a legii.

Problema companiilor cu coduri de TVA anulate sau suspendate a fost discutată la nivel politic încă din primele luni ale anului. Potrivit informațiilor prezentate în spațiul public, aproximativ 2.200-2.300 de firme se află într-o astfel de situație.

Proiectul adoptat de senatori prevede anularea obligațiilor de plată privind TVA pentru firmele declarate inactive sau cărora le-a fost anulat codul de TVA, pentru perioadele fiscale începând cu 1 ianuarie 2019 și până la intrarea în vigoare a noii legi.

Datele disponibile indică faptul că aceste companii au desfășurat tranzacții comerciale cu aproximativ 10.000 de alte firme. Valoarea totală a sumelor stabilite în sarcina contribuabililor este estimată la aproximativ 45 de milioane de lei. Raportat la numărul firmelor afectate, rezultă o medie de circa 20.000 de lei pentru fiecare caz.

Pentru a elimina eventualele interpretări diferite, USR a introdus recent și un amendament referitor la contribuabilii cărora le-a fost anulat codul de TVA în baza vechiului Cod fiscal din 2003, înainte de intrarea în vigoare a actualului Cod fiscal la 1 ianuarie 2016.

Explicând necesitatea modificării, parlamentarul USR Adrian Echert a precizat că amendamentul are rolul de a confirma fără echivoc faptul că măsurile de amnistie se aplică și contribuabililor care au primit decizii de anulare a codului de TVA în baza legislației fiscale anterioare.

Proiectul legislativ prevede anularea diferențelor de obligații fiscale principale reprezentând TVA, precum și a accesoriilor aferente, stabilite de ANAF în urma aplicării prevederilor referitoare la anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Anularea va viza obligațiile aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a legii. Pentru contribuabilii care au achitat deja aceste sume, actul normativ introduce posibilitatea restituirii acestora, la cerere.

Legea stabilește însă și excepții. Măsurile de amnistie nu vor fi aplicabile în situațiile în care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat integral sau parțial taxa de la beneficiari.

Anularea obligațiilor fiscale va fi realizată din oficiu de către ANAF, prin emiterea unei decizii de anulare care va fi comunicată contribuabilului.

„Prezenta lege vizează anularea impunerilor abuzive, atât a obligațiilor principale, cât și a celor accesorii, pentru a corecta erorile administrative ale ANAF și a sprijini mediul de afaceri într-un context economic dificil, marcat de încetinirea creșterii economice. Această soluție legislativă a mai fost adoptat de legiuitor în „amnistiile fiscale” precedente (/2015, 2022, 2024). Această propunere se limiteaza la cazurile specifice din art. 316 alin. (11) lit. a), d) și e) Cod fiscal. Pentru contribuabilii care au achitat deja sumele, se prevede posibilitatea restituirii, evitând prejudicii ireversibile. Aceasta măsura reduce litigiile judiciare, degreveaza instantele și crește încrederea în administrația fiscală, aliniindu-se la directivele UE privind TVA (Directiva 2006/112/CE) și principiile bunei guvernanțe”, arată parlamentarii care au inițiat proiectul.

Potrivit regulilor aflate în prezent în vigoare, firmele cărora le-a fost anulat codul de TVA nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei aferente achizițiilor realizate în perioada respectivă, însă sunt obligate să colecteze și să vireze TVA pentru operațiunile taxabile efectuate.

ANAF precizează că taxa colectată în perioada anulării codului de TVA trebuie declarată prin formularul 311, care se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care intervine exigibilitatea taxei.

După reînregistrarea în scopuri de TVA, contribuabilii își pot exercita dreptul de deducere pentru achizițiile efectuate în perioada în care au avut codul anulat, prin includerea sumelor în primul decont de TVA depus după reînregistrare sau într-un decont ulterior.

În același timp, beneficiarii care au achiziționat bunuri și servicii de la furnizori cu cod de TVA anulat nu beneficiază, în principiu, de dreptul de deducere a TVA pentru respectivele operațiuni. Excepțiile prevăzute de legislație vizează anumite situații speciale, precum executarea silită sau procedurile de faliment.

După reînregistrarea furnizorului în scopuri de TVA, beneficiarii își pot exercita dreptul de deducere pe baza facturilor emise ulterior de acesta, prin înscrierea sumelor în primul decont de taxă depus după reînregistrare sau într-un decont ulterior.

Tot prin formularul 311 se declară și taxa colectată aferentă unor operațiuni efectuate înainte de anularea codului de TVA, dar a căror exigibilitate intervine ulterior, în perioada în care contribuabilul nu mai deține un cod valabil de TVA, inclusiv în situațiile în care a fost aplicat sistemul TVA la încasare.