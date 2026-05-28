BNS cere Guvernului să respingă EU Inc. Proiectul Comisiei Europene promite firme online în 48 de ore

BNS cere Executivului de la București să blocheze de urgență proiectul european „EU Inc.”, avertizând asupra unor riscuri majore precum dumpingul social și slăbirea drepturilor muncii. În schimb, Comisia Europeană apără noul regim corporativ unic, promovat de Ursula von der Leyen, drept o soluție digitală esențială pentru reducerea birocrației, stimularea competitivității și înființarea rapidă a companiilor pe piața unică europeană.

Reprezentanții BNS (Blocul Național Sindical) au cerut Executivului de la București, printr-o comunicare publicată joi, 28 mai 2026, să se opună ferm inițiativei Comisiei Europene privind noul regim corporativ.

Sindicaliștii au avertizat că această propunere, aflată pe agenda Consiliului Competitivitate, poate genera efecte deosebit de severe asupra pieței muncii și a sistemului de protecție socială din România.

„📢 Blocul Național Sindical cere Guvernului României să se opună proiectului european „EU Inc.” în forma actuală! 🔵BNS avertizează că propunerea Comisiei Europene privind noul regim corporativ „EU Inc.”, care va fi discutată în Consiliul Competitivitate azi, 28 mai 2026, poate avea efecte grave asupra pieței muncii și a protecției sociale din România. 🔴Principalele riscuri semnalate: 🔹 dumping social și presiune asupra salariilor; 🔹 slăbirea contractelor colective de muncă și a drepturilor sindicale; 🔹 facilitarea evitării obligațiilor sociale și fiscale prin „companii fantomă”; 🔹 vulnerabilizarea lucrătorilor în caz de insolvență; 🔹 limitarea capacității statului român de a proteja piața muncii. 📌 BNS solicită Guvernului României: ✅ să voteze împotriva formei actuale a Regulamentului; ✅ să condiționeze orice negociere de introducerea unor clauze sociale obligatorii și executorii; ✅ să apere dreptul României de a menține standarde solide de protecție a lucrătorilor. Blocul Național Sindical își reafirmă disponibilitatea pentru dialog instituțional și pentru apărarea intereselor economice și sociale ale lucrătorilor din România”, se arată în postarea celor de la Blocul Național Sindical de joi, 28 mai 2026.

Conform organizației, principalele riscuri semnalate vizează apariția dumpingului social, presiunea directă asupra salariilor și slăbirea contractelor colective de muncă.

De asemenea, conducerea BNS a subliniat că noul regulament facilitează evitarea obligațiilor fiscale prin intermediul unor companii fantomă, vulnerabilizează lucrătorii în caz de insolvență și limitează grav capacitatea statului de a proteja piața internă a muncii.

În acest context, confederația a solicitat Guvernului să voteze împotriva proiectului și să condiționeze negocierile viitoare de introducerea unor clauze sociale executorii.

Reprezentanții sindicali au concluzionat că își mențin disponibilitatea pentru dialog instituțional, scopul fiind apărarea intereselor economice ale lucrătorilor români.

EU Inc. este un cadru corporativ european opțional, digital în mod implicit. Aceasta va facilita înființarea, funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor în întreaga UE, stimulându-le să rămână în Europa și încurajându-i pe cei care au căutat altădată în altă parte să se întoarcă.

În prezent, pentru mult prea mulți antreprenori și întreprinderi inovatoare, extinderea dincolo de frontierele UE înseamnă navigarea într-un peisaj juridic corporatist fragmentat. Întreprinderile europene inovatoare se confruntă cu 27 de sisteme juridice naționale și cu peste 60 de forme juridice ale întreprinderilor. Această complexitate poate întârzia înființarea unei companii timp de săptămâni sau chiar luni, încetinind creșterea, crescând costurile și descurajând scara.

EU Inc. se află în centrul răspunsului Comisiei la aceste provocări: venind sub forma unui regulament, acesta va oferi un set unic armonizat de reguli corporative pe care întreprinderile le pot alege în loc să navigheze prin mai multe regimuri naționale, deblocând adevăratul potențial al pieței unice.

Raportul Draghi a subliniat necesitatea urgentă de a se pune accentul pe îmbunătățirea competitivității UE, inclusiv prin facilitarea extinderii întreprinderilor inovatoare în Europa. Propunerea EU Inc. urmărește să reducă fragmentarea, să stimuleze competitivitatea UE și să răspundă nevoilor întreprinderilor inovatoare.

„Europa are talentul, ideile și ambiția de a deveni cel mai bun loc pentru inovatori. Cu toate acestea, în prezent, antreprenorii europeni care doresc să se extindă se confruntă cu 27 de sisteme juridice și cu peste 60 de forme de societăți naționale.

Cu EU Inc., facilităm în mod drastic demararea și dezvoltarea unei afaceri în întreaga Europă. Orice antreprenor va putea crea o companie în termen de 48 de ore, de oriunde din Uniunea Europeană și în întregime online.

Acest pas crucial este doar începutul. Obiectivul nostru este clar: o Europă – o piață – până în 2028”, afirmă șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Propunerea a fost anunțată și în orientările politice ale Comisiei pentru perioada 2024-2029.

Antreprenorii, fondatorii și companiile vor putea înființa o companie EU Inc. în termen de 48 de ore, pentru mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social.

Proceduri mai simple: societățile din UE Inc. vor trebui să transmită informațiile privind societățile o singură dată, prin intermediul unei interfețe la nivelul UE care să conecteze registrele naționale ale întreprinderilor. Într-o a doua etapă, Comisia va institui un nou registru central al UE. Companiile EU Inc. vor obține codul de identificare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA fără a fi nevoite să depună din nou documente.

Operațiuni complet digitale: Procesele corporative vor fi digitale în mod implicit pe tot parcursul ciclului de viață al unei companii.

Sprijinirea fondatorilor să repornească mai rapid și mai ieftin: societățile din UE Inc. vor avea acces la proceduri de lichidare complet digitale. Întreprinderile nou-înființate inovatoare vor avea acces la proceduri simplificate de insolvență pentru a facilita lichidarea operațiunilor. Acest lucru permite fondatorilor să încerce și să testeze idei inovatoare și să înceapă din nou, dacă este necesar.

Condiții mai bune pentru atragerea investițiilor: Propunerea de astăzi va elimina formalitățile cu prezență fizică, va oferi proceduri digitale pentru operațiunile de finanțare și va simplifica transferul de acțiuni. Nu va mai exista o implicare obligatorie a intermediarilor pentru transferurile de acțiuni și procedurile de lichidare. Propunerea va permite, de asemenea, statelor membre să acorde societăților din UE Inc. acces la bursă.

Mijloace mai bune de atragere a talentelor: întreprinderile din UE Inc. vor putea elabora planuri de opțiuni pe acțiuni pentru angajați la nivelul UE. Opțiunea pe acțiuni va fi impozitată numai pe venitul generat odată ce este vândută. Acesta este un factor crucial în asigurarea atractivității, în special pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare.

Accesul deplin la piața unică: întreprinderile din UE Inc. vor avea libertatea de a alege statul membru în care se înființează. Propunerea include o listă neagră a practicilor interzise pentru a se asigura că societățile din UE Inc. sunt tratate în același mod ca orice alte societăți naționale.

Garanții solide împotriva abuzurilor: legislația națională în domeniul social și al ocupării forței de muncă nu este afectată de propunere. Acestea se vor aplica societății EU Inc. în același mod în care se aplică oricărei alte întreprinderi în temeiul dreptului național al societăților comerciale. Garanțiile aplicabile ale statului membru de înregistrare se vor aplica integral societății EU Inc., inclusiv în ceea ce privește normele privind codeterminarea.

Flexibilitatea acțiunilor: societățile din UE Inc. vor avea flexibilitatea de a crea diferite clase de acțiuni cu drepturi economice sau de vot diferite. Acest lucru poate, de exemplu, să-i ajute pe fondatori să-și protejeze afacerea împotriva preluărilor ostile.