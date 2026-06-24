UE schimbă regulile fiscale: pachet nou pentru reducerea birocrației și costurilor firmelor

Comisia Europeană a adoptat un pachet amplu de simplificare fiscală, alcătuit din două propuneri legislative destinate reducerii sarcinilor de conformitate pentru companii și consolidării competitivității pieței unice. Măsurile vizează modernizarea normelor de impozitare directă din Uniunea Europeană și adaptarea acestora la actualul context economic, menținând totodată un nivel ridicat de protecție împotriva fraudei și evaziunii fiscale.

Se estimează că noile reguli vor genera economii de aproximativ 7,9 miliarde de euro, prin reducerea costurilor administrative suportate de întreprinderi. Inițiativa face parte dintr-un demers mai amplu de simplificare a legislației europene, orientat spre crearea unui mediu mai favorabil pentru investiții, inovare și dezvoltare economică în interiorul Uniunii Europene.

Un element central al pachetului îl reprezintă eliminarea impozitelor reținute la sursă pentru plățile transfrontaliere de dividende, dobânzi și redevențe între companii din statele membre. Măsura urmărește reducerea obstacolelor în calea investițiilor și fluidizarea circulației capitalurilor în interiorul pieței unice.

Totodată, domeniul de aplicare al Directivei privind societățile-mamă și filialele va fi extins la instituțiile de pensii, astfel încât acestea să poată beneficia de scutiri de impozit reținut la sursă pentru dividendele obținute din alte state membre. În același timp, este introdus un standard minim comun pentru tratamentul fiscal al investițiilor în active corporale legate de cercetare și dezvoltare, cu posibilitatea deducerii imediate a costurilor în toate statele membre.

Pentru a crește coerența legislativă, sunt simplificate și regulile privind interacțiunea dintre societățile străine controlate și cadrul global de impozitare minimă, cunoscut drept Pilonul doi, prin eliminarea suprapunerilor de reglementare.

Regulamentul Omnibus aduce modificări suplimentare în ceea ce privește limitarea deducerii dobânzilor, prevăzută de Directiva privind combaterea evitării obligațiilor fiscale. Sunt eliminate opțiuni de implementare diferite între state, iar pragurile minime sunt ajustate pentru a reduce sarcinile administrative.

Împrumuturile cu risc scăzut și finanțările bazate pe piață sunt excluse din anumite restricții, în lipsa unui risc semnificativ de evitare fiscală. În paralel, sunt îmbunătățite mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale transfrontaliere, cu scopul de a accelera rezolvarea disputelor și de a oferi mai multă predictibilitate juridică.

Regulile privind fuziunile fiscale sunt extinse la toate formele de reorganizări corporative recunoscute la nivel european, inclusiv fuziuni, divizări și transferuri de active, care vor putea fi realizate fără impact fiscal imediat, facilitând restructurările între statele membre.

Reforma Directivei privind cooperarea administrativă urmărește simplificarea cadrului legislativ prin reunirea a nouă directive existente într-un singur instrument juridic. Această consolidare este menită să ofere mai multă claritate atât companiilor, cât și autorităților fiscale din statele membre.

O modificare majoră vizează reducerea obligațiilor de raportare pentru aproximativ 3.000 de grupuri multinaționale deja supuse impozitului minim global de 15%. Măsura generează economii estimate la 300 de milioane de euro anual. În plus, sunt eliminate o serie de cerințe de raportare considerate cu valoare limitată, ceea ce reduce volumul total al obligațiilor administrative cu aproximativ 35%.

Pentru platformele digitale, este majorat pragul de raportare în cazul vânzărilor online de bunuri, ceea ce elimină obligații pentru peste 10 milioane de utilizatori, în special vânzători de produse second-hand. Economiile generate sunt estimate la 678 de milioane de euro.

Reforma introduce o procedură unică de notificare și depunere centralizată a declarațiilor fiscale suplimentare, cu scopul de a elimina raportările duplicate. Această măsură aduce economii suplimentare de peste 260 de milioane de euro anual.

Este introdus și un instrument de verificare pentru îmbunătățirea identificării contribuabililor, astfel încât administrațiile fiscale să poată corela mai eficient datele disponibile. În același timp, cadrul de schimb de informații este extins la toate categoriile de venituri și capitaluri, pentru a oferi autorităților fiscale o imagine mai completă asupra activităților economice.

Împreună, aceste modificări reduc costurile totale de conformitate pentru companiile din Uniunea Europeană cu peste 1 miliard de euro anual. Propunerile vor fi analizate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene înainte de adoptarea finală. Pachetul se înscrie în obiectivul general al Comisiei de reducere a sarcinilor administrative cu cel puțin 25% până în 2029, respectiv 35% pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Comisarul pentru climă, emisii net zero și creștere curată, Wopke Hoekstra, a afirmat: „Pachetul de simplificare de astăzi transmite un mesaj clar: Europa ia în serios competitivitatea, facilitând creșterea, investițiile și succesul întreprinderilor noastre pe teritoriul său. Menținem standarde înalte de transparență și echitate fiscală și, în același timp, reducem sarcina administrativă și modernizăm cadrul nostru fiscal, economisind aproximativ 8 miliarde de euro”.

La rândul său, Valdis Dombrovskis a declarat: „Europa are nevoie de reguli mai simple pentru a obține rezultate mai bune. Propunerile noastre de simplificare fiscală oferă soluții care vor îmbunătăți radical claritatea și certitudinea juridică atât pentru întreprinderi, cât și pentru administrațiile fiscale. Acestea vor reduce costurile totale de conformitate pentru întreprinderile europene cu aproape 8 miliarde EUR pe an, inclusiv 3,3 miliarde EUR în costuri administrative anuale.

Acest lucru aduce economiile totale din agenda noastră de simplificare de până acum la peste 18 miliarde EUR – aproape jumătate din obiectivul nostru pentru acest mandat. Propunerile noastre vor contribui, de asemenea, la eliminarea obstacolelor în calea investițiilor și a activității economice transfrontaliere, consolidând piața unică a UE și promovând Uniunea Economiilor și Investițiilor. Prin simplificarea Directivei privind Cooperarea Administrativă, avansăm și agenda noastră de curățare profundă a reglementărilor. Comisia Europeană este hotărâtă să continue să construiască o Europă mai competitivă și mai prosperă – nu ne vom opri până nu vom ajunge acolo”.