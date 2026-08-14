MEDAT dă undă verde pentru IMM-uri. Regula importantă care a fost eliminată

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) modifică regulile Programului SME Eco-Tech și elimină pragul minim de două milioane de lei impus anterior pentru cifra de afaceri. Măsura extinde accesul la finanțare pentru microîntreprinderile care nu îndeplineau această condiție la 31 decembrie 2024. Programul dispune de un buget de aproximativ 288,8 milioane de lei, iar cererile pot fi depuse până la 24 septembrie 2026.

MEDAT elimină din condițiile Programului SME Eco-Tech obligația ca solicitantul să fi înregistrat o cifră de afaceri de cel puțin două milioane de lei la 31 decembrie 2024, ceea ce permite unui număr mai mare de microîntreprinderi să solicite sprijin financiar. Schimbarea vizează companiile care vor să investească în tehnologii moderne, soluții digitale și proiecte pentru reducerea consumului de energie.

Ministerul a precizat domeniile pentru care întreprinderile pot utiliza finanțările disponibile prin program. „MEDAT elimină condiţia privind cifra de afaceri de minimum două milioane de lei înregistrată la 31 decembrie 2024, astfel încât mai multe microîntreprinderi să poată investi în: digitalizare şi software, automatizarea proceselor, echipamente moderne, eficienţă energetică şi tehnologii verzi şi energie regenerabilă”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a ministerului.

Bugetul total al Programului SME Eco-Tech ajunge la 54,04 milioane de franci elvețieni, sumă echivalentă cu aproximativ 288,8 milioane de lei. Resursele financiare sunt destinate investițiilor realizate de întreprinderile mici și mijlocii eligibile în cadrul schemei.

Ordinea înregistrării solicitărilor este importantă pentru companiile interesate, deoarece finanțările sunt acordate potrivit principiului „primul venit, primul servit”. Astfel, proiectele nu sunt finanțate independent de momentul înscrierii, ci în ordinea depunerii cererilor, în limitele și condițiile stabilite pentru program.

Firmele care vor să acceseze fondurile disponibile prin SME Eco-Tech trebuie să respecte termenul stabilit pentru înscriere. Perioada de depunere a cererilor se încheie la 24 septembrie 2026, ora 20:00.

Solicitările de finanțare sunt transmise prin platforma oficială sme-ecotech.gov.ro, unde companiile interesate trebuie să parcurgă procedura prevăzută pentru accesarea programului.

Programul SME Eco-Tech este implementat de MEDAT în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român și este destinat investițiilor verzi și digitale realizate de IMM-uri care activează în producție, comerț și servicii. Schema urmărește modernizarea întreprinderilor prin investiții care pot contribui atât la eficientizarea activității, cât și la reducerea impactului asupra mediului.

Printre obiectivele stabilite se numără creșterea competitivității și productivității întreprinderilor, stimularea producției interne și susținerea ocupării forței de muncă. Programul vizează, în același timp, utilizarea tehnologiilor care pot diminua consumul de resurse și impactul activităților economice asupra mediului.

Schema de ajutor de minimis este construită pentru a sprijini întreprinderi din întreaga țară, fără ca finanțarea să fie concentrată într-o singură regiune. Estimările programului indică acordarea de fonduri pentru cel puțin 800 de IMM-uri.

Beneficiarii pot proveni din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, iar eliminarea condiției referitoare la cifra de afaceri de minimum două milioane de lei extinde categoria microîntreprinderilor care pot solicita finanțare prin SME Eco-Tech.