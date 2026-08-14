Incendiile din Grecia pun autoritățile române în alertă. MAE anunță situația turiștilor și publică telefoanele de urgență
SURSA FOTO: Dreamstime - Grecia
MAE monitorizează situația românilor aflați în Grecia, pe fondul incendiilor de vegetație care afectează mai multe zone ale țării. Până în prezent, autoritățile elene nu au semnalat cetățeni români printre persoanele afectate, iar Ambasada României la Atena nu a primit cereri de asistență consulară. Consulatul General al României la Salonic a înregistrat două apeluri prin care cetățeni români au solicitat informații actualizate.
MAE: Autoritățile elene nu au raportat români printre persoanele afectate de incendii
MAE menține legătura cu autoritățile din Grecia prin Ambasada României la Atena și Consulatul General al României la Salonic, pentru a obține în timp real date oficiale despre evoluția incendiilor și despre eventualele persoane afectate. Instituția precizează că misiunile diplomatice românești urmăresc permanent situația din zonele vizate.
„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Atena și al Consulatului General al României la Salonic, urmărește situația generată de incendiile de vegetație din Republica Elenă și întreprinde constant demersuri pe lângă autoritățile elene, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la persoanele afectate”, transmite MAE.
Potrivit informațiilor comunicate până în acest moment, autoritățile locale elene nu au notificat Ambasada României sau Consulatul General de la Salonic cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate de incendii.
Două apeluri primite de Consulatul General al României la Salonic
Ambasada României la Atena nu a primit până acum solicitări de asistență consulară legate de incendiile de vegetație, în timp ce la Salonic au fost înregistrate două contacte din partea unor cetățeni români.
Cele două apeluri au fost efectuate la telefonul de urgență al oficiului consular, iar persoanele care au sunat au solicitat informații actualizate despre situația din Grecia.
Românii primesc informații despre zonele de risc și posibilitățile de cazare
MAE arată că Ambasada României la Atena și Consulatul General al României la Salonic au publicat pe paginile proprii de socializare informații destinate cetățenilor români aflați sau care călătoresc în zonele afectate.
Mesajele includ recomandări de siguranță, harta actualizată a zonelor de risc elaborată de autoritatea elenă competentă și informații despre măsurile luate pentru persoanele afectate. Românii au primit și detalii despre platforma pusă la dispoziție de autoritățile locale pentru identificarea unor variante de cazare temporară, atunci când situația impune relocarea.
Ambasada și Consulatul General mențin legătura cu autoritățile elene
Reprezentanții Ambasadei României la Atena și cei ai Consulatului General al României la Salonic continuă discuțiile cu autoritățile locale pentru a urmări evoluția situației și eventualele efecte asupra cetățenilor români.
Personalul diplomatic și consular este pregătit să acorde asistență, în limitele competențelor legale și în funcție de solicitările primite din partea românilor aflați în Grecia.
Numerele la care românii pot solicita asistență consulară
MAE reamintește că cetățenii români care au nevoie de informații sau sprijin consular pot contacta Ambasada României la Atena la numerele +30 210 6728875 și +30 210 6728879.
Pentru Consulatul General al României la Salonic este disponibil numărul +30 2310 340088. Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate în regim de permanență de operatorii Call Center.
Telefoanele de urgență pentru situații dificile sau speciale
Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială și care are caracter de urgență pot apela direct numerele puse la dispoziție de reprezentanțele României din Grecia.
Telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena este +30 6978996222, iar numărul de urgență al Consulatului General al României la Salonic este +30 6906 479076.
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