Ce ascunde traseul banilor lui Cristian Boureanu. Peste 1,4 milioane de lire sterline, confiscate

Autoritățile din Marea Britanie au confiscat 1.415.794,26 de lire sterline de la Cristian Alexandru Boureanu, după o solicitare transmisă de Ministerul Justiției în anul 2024. Informația a fost anunțată vineri, 14 august 2026, de Ministerul Justiției, care a precizat că demersul a fost făcut la solicitarea Tribunalului București – Secția I penală, informează juridice.ro.

Confiscarea a fost realizată de Crown Prosecution Service, în urma unei cereri de executare formulate de Ministerul Justiției în calitate de autoritate centrală. Solicitarea autorităților române a avut la bază Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Suma confiscată în Marea Britanie reprezintă executarea unei măsuri de confiscare specială în valoare de 2.111.799,71 euro. Aceasta a fost dispusă prin Sentința penală nr. 127 din 24 martie 2022, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr. 2987/1/2019.

Hotărârea instanței supreme a rămas definitivă prin Decizia penală nr. 48 din 26 mai 2023, pronunțată de Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Executarea măsurii de confiscare în Regatul Unit a necesitat parcurgerea unei proceduri care s-a întins pe o perioadă mai lungă.

Pe durata procedurii, Ministerul Justiției și Tribunalul București au susținut cererea transmisă autorităților britanice și au furnizat informațiile suplimentare solicitate de acestea. Demersurile au continuat până la finalizarea procedurii de executare a măsurii de confiscare.

Ministerul Justiției a precizat că recuperarea sumelor provenite din infracțiuni, inclusiv atunci când acestea se află în alte state, reprezintă o preocupare constantă a instituției. În ultimii ani, ministerul a intensificat acțiunile pentru recuperarea unor astfel de sume prin mecanismele de cooperare judiciară internațională.

Un rol în acest proces îl are și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție aflată în subordinea Ministerului Justiției. Activitatea autorităților române vizează inclusiv identificarea și recuperarea bunurilor și sumelor care fac obiectul unor măsuri dispuse de instanțele judecătorești.

În cazul sumei confiscate de la Cristian Alexandru Boureanu, procedura a implicat cooperarea dintre autoritățile române și cele britanice, în baza mecanismelor juridice aplicabile după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Cererea de executare a fost transmisă în anul 2024, iar autoritățile române au răspuns solicitărilor de informații formulate de partea britanică.

Ministerul Justiției a anunțat că, în perioada următoare, autoritățile române și cele britanice vor stabili modalitatea de distribuire a sumelor confiscate. Până la această etapă, procedura de executare a măsurii dispuse de instanțele din România a fost finalizată prin confiscarea celor 1.415.794,26 de lire sterline.

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a vorbit despre politica de recuperare a prejudiciilor și a produselor infracțiunilor și despre necesitatea urmăririi fluxurilor financiare. Acesta a făcut referire la măsurile adoptate încă din 2011 pentru dezvoltarea mecanismelor instituționale de recuperare a creanțelor.

„Încă din 2011, de când am organizat în cadrul Ministerului Justiției Biroul de Recuperare a Creanțelor, ulterior devenit ANABI, am propus concentrarea eforturilor pentru recuperarea prejudiciilor și a produselor infracțiunilor în general, aplicând principiul follow the money. Aplicat structural și consecvent, acest principiu este o „armă” foarte puternică în combaterea corupției, a evaziunii fiscale și a infracționalității în general. Ministerul Justiției și ANABI vor continua această politică, sprijinind eforturile sistemului judiciar în această direcție”, a declarat Cătălin Predoiu.

Potrivit Ministerului Justiției, cooperarea cu autoritățile britanice a permis executarea unei măsuri de confiscare dispuse de instanțele din România, suma de peste 1,4 milioane de lire sterline fiind recuperată în urma procedurii derulate în Regatul Unit. Stabilirea modului de distribuire a banilor confiscate urmează să fie făcută prin demersuri comune ale autorităților celor două state.