Cătălin Predoiu anunță că nu se va opune excluderii: Sunt gata să accept aceste consecințe. Nu voi contesta

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne în Cabinetul Bolojan, afirmă că nu va contesta o eventuală decizie de excludere din PNL după ce a votat pentru învestirea guvernului propus de Adrian Veștea. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe Facebook, în contextul în care conducerea liberală analizează sancționarea mai multor membri care au susținut executivul respins în Parlament. Pe lista celor vizați se află, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Rareș Bogdan. Cătălin Predoiu susține că a acționat din convingerea că România avea nevoie urgentă de un guvern funcțional și reclamă ceea ce numește un „paradox” în poziționarea actuală a partidului.

Cătălin Predoiu afirmă că, în ultimele săptămâni, el și alți colegi liberali au susținut constant necesitatea participării PNL la guvernare, argumentând că România avea nevoie de un executiv cu puteri depline și că prelungirea blocajului politic risca să afecteze încrederea mediului economic și a piețelor financiare.

„Politica este arta posibilului. De peste o lună de zile, eu și alți colegi din PNL am susținut constant că partidul trebuie să participe la guvernare, deoarece România are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline, și fără PNL nu se prea poate. PNL este soluția crizei politice, nu AUR. Piețele financiare și mediul economic și-ar putea pierde răbdarea, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri și riscuri pe care nu ni le puteam permite”, a transmis Predoiu.

Ministrul de Interne susține că în interiorul partidului a existat, în mod repetat, o majoritate favorabilă trecerii în opoziție și respingerii unei continuări a colaborării cu PSD. În opinia sa, interesul public ar fi trebuit să prevaleze în fața calculelor politice de partid.

„În tot acest timp, în partid s-a discutat și s-a votat în mod repetat ideea că PNL nu ar trebui să continue la guvernare alături de PSD și că o perioadă în opoziție ar reprezenta cea mai bună opțiune pentru viitorul partidului. A fost o poziție susținută de conducere și de majoritatea colegilor. Eu am avut însă o altă convingere: în momente dificile pentru țară, responsabilitatea față de interesul public trebuie să primeze”, a scris acesta.

În mesajul său, Predoiu arată că a privit cu interes schimbarea de abordare a conducerii PNL din ultimele zile, când partidul a decis să susțină formarea unui nou guvern. El consideră că această decizie a contribuit la deblocarea situației politice și la transmiterea unui semnal de stabilitate.

Totodată, liderul liberal semnalează ceea ce consideră a fi o contradicție între sancționarea celor care au votat pentru un guvern în care erau incluși și liberali și acceptarea susținerii unui executiv dominat de PSD.

„Cu atât mai mult, am privit cu interes schimbarea de abordare din ultimele zile, când conducerea PNL a decis să susțină formarea unui nou guvern. Dincolo de calculele politice inerente oricărei formațiuni, important este că s-a făcut un pas înainte pentru depășirea blocajului și pentru oferirea unui semnal de stabilitate către societate și către piețe. (Rămâne totuși faptul că cei care au votat un guvern care includea liberali sunt considerați suspecți de neloialitate, dar votarea unui guvern simplu PSD, chiar și cu condiții, este în regulă. E un paradox.)”, a afirmat Predoiu.

Acesta explică faptul că a votat pentru Cabinetul Veștea deoarece îl considera o soluție capabilă să închidă perioada de incertitudine politică și să permită funcționarea normală a instituțiilor statului.

„Am votat pentru guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluție care putea închide o perioadă de incertitudine și putea repune instituțiile statului în mișcare. În democrațiile consolidate, partidele își asumă atât rolul guvernării, cât și pe cel al opoziției, însă există momente cruciale și împrejurări excepționale care reclamă acțiuni de excepție față de regula de a ține cont de propriul interes de partid”, a transmis acesta.

Cătălin Predoiu respinge ideea unei acțiuni coordonate împotriva PNL și susține că votul acordat guvernului a reprezentat o opțiune politică individuală, motivată de necesitatea formării rapide a unui executiv.

„Am ales să rămân consecvent convingerii că România avea nevoie urgentă de un guvern și că acest obiectiv trebuia să prevaleze. Alți colegi au procedat similar. Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană pentru salvarea situației cu un guvern care includea și câțiva liberali. A fost o opțiune de prioritizare, nu de subminare, a prioritiza un interes general față de un interes punctual de partid”, a scris ministrul.

Predoiu afirmă că, în momentul votului, era deja evident că executivul nu mai avea șanse să obțină majoritatea necesară în Parlament, însă a ales să își mențină poziția publică.

„În momentul în care am votat, știam că guvernul nu va mai trece, pentru că nu existau voturile necesare în sală, dar am ales să subliniez, încă o dată, nevoia țării de a avea un guvern. Știam că votul meu nu poate contribui la validarea unui guvern, pentru că nu erau suficiente voturi ca să se valideze guvernul. La fel au procedat și ceilalți colegi din PNL care au votat pentru. La momentul începerii votării, era clar că guvernul era ca și respins”, a explicat acesta.

Ministrul de Interne precizează că este pregătit să accepte orice decizie a partidului în privința sa și că nu va contesta o eventuală excludere.

„Puteam să ne abținem de la vot și să evităm o discuție neplăcută cu partidul, dar am ales să ne spunem un punct de vedere până la capăt. E adevărat, implicit am făcut și o alegere de perspectivă, ținând cont de poziția partidului. În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta și îmi voi continua activitatea publică în condițiile date”, a transmis Predoiu.

În final, liderul liberal susține că membrii care solicită evitarea sancțiunilor ar trebui să beneficieze de un dialog real cu partidul și de posibilitatea unui compromis politic.

„În același timp, consider că acei colegi care doresc să nu fie supuși sancțiunilor și o exprimă ca atare trebuie să aibă șansa unui dialog și a unui compromis cu partidul, în condiții rezonabile atât pentru ei, cât și pentru partid. Și nu doar ca un intermezzo până când noul statut va fi aprobat, pentru ca apoi să fie eliminați sau puși definitiv în umbră și desconsiderați”, a scris Predoiu.

Referindu-se la rolul conducerii executive a partidului, acesta a adăugat: