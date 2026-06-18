Cătălin Predoiu avertizează: România riscă să piardă marile coridoare economice ale Europei din cauza lipsei unui guvern stabil

România riscă să piardă șansa de a deveni unul dintre principalele noduri de conectivitate ale Europei, dacă actuala perioadă de instabilitate politică se prelungește. Avertismentul vine de la Cătălin Predoiu, care susține că lipsa unui guvern cu mandat deplin reduce capacitatea țării de a participa la proiectele strategice ce vor redesena rutele comerciale, energetice și logistice dintre Europa și Asia.

Într-o analiză publicată joi, Predoiu arată că poziția geografică a României îi oferă avantaje importante, însă acestea pot fi pierdute dacă autoritățile nu acționează rapid.

„Ca urmare a lipsei unui guvern cu mandat deplin, România pierde șansa de a deveni un jucător esențial pe ruta marilor coridoare de conectivitate.”

Potrivit lui Cătălin Predoiu, unul dintre cele mai importante proiecte este Middle Corridor, ruta comercială care leagă Asia de Europa prin Marea Caspică, Caucaz și Marea Neagră, ca alternativă la traseele care traversează Rusia.

În acest context, Portul Constanța ar putea deveni principalul punct de intrare în Uniunea Europeană pentru mărfurile venite din Asia Centrală.

Predoiu mai arată că investițiile în infrastructura dintre România și Bulgaria, dar și proiecte precum cablul energetic submarin dintre Georgia și România ar putea transforma țara noastră într-un hub regional pentru transportul de mărfuri și energie.

În analiza sa, Cătălin Predoiu enumeră cinci proiecte majore care vor influența economia europeană în următoarele decenii:

Middle Corridor, ruta comercială dintre Asia și Europa;

TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), coridorul dezvoltat după acordul de pace dintre Armenia și Azerbaidjan;

New Development Road, care va lega Golful Persic de Europa prin Irak și Turcia;

IMEC (India – Middle East – Europe Economic Corridor), susținut de Statele Unite și destinat conectării Indiei cu Europa;

Coridorul Vertical, proiect european care unește Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit acestuia, toate aceste proiecte au un element comun: converg în bazinul Mării Negre, iar România are avantajul unei poziții geografice unice.

Cătălin Predoiu avertizează că întârzierea formării unui guvern stabil poate avea consecințe economice pe termen lung, într-un moment în care alte state europene încearcă deja să atragă investițiile asociate acestor coridoare.

„România nu pierde doar timp până la formarea unui nou guvern. Ea riscă să piardă poziționarea într-o generație de proiecte care vor defini circulația mărfurilor, energiei și capitalului între Asia, Orientul Mijlociu și Europa pentru multe decenii de aici înainte.”

El subliniază că oportunitatea este una istorică și că fiecare zi de incertitudine reduce șansele României de a deveni un actor regional important.

„Middle Corridor, TRIPP, New Development Road, IMEC și Coridorul Vertical reprezintă oportunități istorice de transformare a României într-un nod strategic continental. Fiecare zi de incertitudine politică reduce capacitatea României de a influența deciziile, de a atrage investiții și de a-și consolida rolul geoeconomic în regiunea Mării Negre.”

În final, Predoiu avertizează că fereastra de oportunitate nu va rămâne deschisă la nesfârșit.