Cătălin Predoiu îl susține pe Adrian Veștea pentru șefia Guvernului: Soluția ieșirii din impasul politic este un compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției

Cătălin Predoiu susține că blocajul politic actual poate fi depășit printr-un compromis între partidele aflate la negocieri și prin formarea rapidă a unui nou Executiv. Prim-vicepreședintele PNL propune instalarea unui guvern condus de Mircea Veștea și refacerea Coaliției de guvernare până în iunie 2027. Declarațiile au fost făcute luni, într-un mesaj publicat pe Facebook, în contextul negocierilor privind formarea noului guvern. Potrivit liderului liberal, menținerea interimatului riscă să afecteze atât economia, cât și reprezentarea României în relațiile externe.

Cătălin Predoiu afirmă că actualul impas politic poate fi depășit printr-o formulă de compromis care să permită instalarea rapidă a unui guvern politic și reluarea colaborării în cadrul Coaliției. În viziunea sa, această soluție ar trebui să funcționeze până în iunie 2027, termenul până la care PNL își asumase inițial conducerea Executivului.

„Fiecare crede în argumentele şi soluţiile lui. Un compromis politic rezonabil este cel în care nu compromiţi principiul, aşa cum spunea Corneliu Coposu, fiecare „lasă de la el” şi toată lumea câştigă câte puţin. Eu cred că soluţia ieşirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veştea şi refacerea Coaliţiei cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care iniţial PNL şi-a asumat conducerea guvernului, cu un program clar şi ferm şi cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al Coaliţiei va fi sancţionată cu plecarea imediată a PNL în opoziţie”, subliniază Predoiu într-un mesaj pe Facebook.

Liderul liberal consideră că o astfel de formulă ar permite partidului să contribuie la depășirea dificultăților actuale, fără a renunța la deciziile strategice asumate anterior.

„PNL se achită astfel de sarcina scoaterii ţării din criză şi îşi poate vedea apoi şi de propriile strategii din opoziţie, aşa cum a decis”, menţionează Predoiu.

În argumentația sa, Cătălin Predoiu susține că România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a evita blocajele administrative și economice. Acesta afirmă că situația actuală afectează relațiile externe ale statului și transmite semnale negative mediului de afaceri.

Potrivit lui Predoiu, cooperările externe esențiale sunt blocate, iar reprezentarea intereselor României în cadrul reuniunilor și parteneriatelor internaționale este îngreunată atunci când ministerele sunt conduse de titulari interimari sau demişi. În același timp, investitorii ar amâna deciziile privind noi proiecte până la clarificarea formulei guvernamentale și adoptarea unui program de guvernare validat de Parlament.

Prim-vicepreședintele PNL avertizează că economia are nevoie de fluxuri de capital și de predictibilitate, iar prelungirea perioadei de interimat poate amplifica riscurile economice.

În mesajul său, liderul liberal respinge ideea că o eventuală revenire la guvernare ar reprezenta o renunțare la hotărârile anterioare ale partidului. El argumentează că schimbarea circumstanțelor politice și economice impune o reevaluare a opțiunilor.

„Aceasta nu ar fi o abdicare de la deciziile luate, ci o adaptare la contextul prezent, care reclamă cu urgenţă un guvern politic. Chiar aşa şi spune, textual, decizia luată de PNL acum câteva săptămâni: „în contextul politic actual”, se merge în opoziţie. Acum e alt context, în care e nevoie urgentă de guvern, iar în opoziţie putem merge şi peste un an, după ce redresăm situaţia”, explică Predoiu.

Declarațiile vin în contextul negocierilor privind formarea unei majorități guvernamentale și al dezbaterilor din interiorul partidelor cu privire la cea mai potrivită formulă de guvernare pentru perioada următoare.