PNL, în pragul unei rupturi după desemnarea lui Adrian Veștea. Bolojan revine de urgență în țară

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a provocat un val de reacții în interiorul PNL. Lideri importanți ai partidului au acuzat o intervenție în viața internă a formațiunii, iar premierul interimar Ilie Bolojan a decis să revină de urgență în țară, pe fondul tensiunilor generate de noua nominalizare.

Criza politică s-a adâncit după ce Eugen Tomac, desemnat pe 4 iunie de președintele Nicușor Dan pentru a forma guvernul, și-a depus mandatul, nereușind să obțină sprijinul necesar în Parlament.

În locul acestuia, șeful statului l-a nominalizat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier desemnat, decizie care a generat reacții puternice în interiorul PNL.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, conducerea liberală luase anterior decizia de a nu susține un eventual guvern condus de Eugen Tomac, iar noua nominalizare a fost interpretată de o parte a liderilor partidului drept o încercare de influențare a echilibrului intern din formațiune.

După reacția lui Ilie Bolojan, primarul Sectorului 6 și unul dintre susținătorii acestuia, Ciprian Ciucu, a afirmat că desemnarea lui Adrian Veștea reprezintă o „trădare, complot și ingerință”.

În timp ce o parte dintre liderii PNL au criticat desemnarea lui Veștea, alții și-au exprimat sprijinul pentru acesta.

Primarul municipiului Reșița, Ioan Popa, și europarlamentarul Gheorghe Falcă au cerut excluderea lui Adrian Veștea din partid.

Pe de altă parte, deputatul Răzvan Prișcă și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Tișe, și-au manifestat susținerea pentru premierul desemnat.

O poziție favorabilă lui Adrian Veștea a venit și din partea primarului municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, reprezentant al USR.

În acest context, Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita oficială de la Chișinău și a decis să revină de urgență în România.

Surse politice indică faptul că este posibilă convocarea Biroului Politic Național al PNL pentru adoptarea unei poziții oficiale privind desemnarea noului premier.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a publicat duminică un mesaj în care critică modul în care a fost făcută desemnarea.

„Într-o democrație funcțională, un președinte cu adevărat mediator știe că majoritățile nu se presupun și nu se impun; ele se construiesc prin dialog, negociere și acord politic. Democrația nu înseamnă doar vot, ci și respectarea procedurilor, a echilibrelor instituționale și a legitimității politice. Slăbirea acestor principii înseamnă, în cele din urmă, o atingere adusă chiar esenței regimului democratic. Astăzi poate fi afectat PNL. Mâine poate fi orice alt partid. Precedentele instituționale nu rămân niciodată izolate; ele tind să se transforme în practici și reguli nescrise care, în timp, pot fi folosite împotriva oricui. Într-o democrație matură, autoritatea nu se afirmă prin impunerea unor decizii, ci prin capacitatea de a construi acorduri, consens și majorități legitime”, a transmis Dan Motreanu.

Liderul liberal consideră că decizia președintelui ridică o problemă de principiu privind relația dintre instituțiile statului și partidele politice.

„Dincolo de toate celelalte aspecte, există o problemă de principiu care nu poate fi ignorată. Nominalizarea pentru funcția de prim-ministru a unui prim-vicepreședinte de partid, în absența unei consultări reale și prealabile atât cu partidul din care acesta face parte, cât și cu formațiunile politice chemate să susțină viitoarea guvernare, creează un precedent periculos pentru democrația românească. Nu este vorba despre persoana desemnată și nici despre partidul care se află astăzi în această situație. Este vorba despre respectarea autonomiei partidelor politice și despre evitarea oricărei aparențe de ingerință în viața lor internă. În egală măsură, este vorba despre respectarea unui mecanism democratic bazat pe dialog, negociere și echilibru între instituțiile statului și forțele politice reprezentate în Parlament. Atunci când desemnarea premierului devine rezultatul unei decizii unilaterale, luate înaintea construirii unui consens politic și fără o consultare autentică a actorilor implicați, nu este afectat doar rolul partidelor, ci este pusă sub semnul întrebării însăși logica reprezentării parlamentare”, a afirmat Dan Motreanu.

În următoarele zile, Adrian Veștea va încerca să obțină sprijinul necesar pentru formarea unei majorități parlamentare și pentru învestirea noului guvern.

În paralel, tensiunile din interiorul PNL continuă să crească, iar o reuniune a conducerii partidului ar putea clarifica poziția oficială a liberalilor față de premierul desemnat și față de strategia adoptată de președintele Nicușor Dan.