Ce susține cu adevărat creșterea BVB. Alexandru Petrescu, președinte ASF: O piață puternică are nevoie de reguli predictibile, de instituții solide, de infrastructură sigură și de încredere

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, afirmă că evoluția pozitivă a Bursei de Valori București (BVB) are la bază explicații economice solide, dar și o serie de transformări structurale care au schimbat piața de capital românească în ultimii ani.

Potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Petrescu, rezultatele bune ale unor companii importante, politica de dividende, creșterea numărului de investitori și îmbunătățirea lichidității au avut un rol major în ascensiunea BVB.

Dincolo de dinamica zilnică a cotațiilor, Alexandru Petrescu evidențiază existența unei dimensiuni structurale mai puțin vizibile, legată de transformările prin care a trecut piața de capital din România. La aceste schimbări au contribuit instituțiile statului, Bursa de Valori București (BVB), intermediarii, emitenții și investitorii.

„Creșterea Bursei de la București are explicații economice solide. Rezultatele bune ale unor companii importante, politica de dividende, creșterea numărului de investitori și îmbunătățirea lichidității au avut un rol major în această evoluție. Există însă și o dimensiune structurală, mai puțin vizibilă în dinamica zilnică a cotațiilor, legată de transformările prin care piața de capital românească a trecut în ultimii ani la care au contribuit instituțiile statului, BVB, intermediarii, emitenții și investitorii”, subliniază Alexandru Petrescu.

Președintele ASF susține că instituția a avut un rol important prin consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere, simplificarea unor proceduri, îmbunătățirea accesului pe piață și dezvoltarea infrastructurii pieței. În acest context, el evidențiază în special autorizarea Contrapărții Centrale.

Un moment esențial a fost adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea pieței de capital 2023-2026, prima inițiativă de acest tip asumată la nivel guvernamental. Strategia a fost elaborată cu sprijinul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și prin consultarea actorilor din piață.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară a avut un rol important prin consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere, prin simplificarea unor proceduri, prin îmbunătățirea accesului pe piață și prin dezvoltarea infrastructurii pieței (m-aș referi aici în primul rând la autorizarea Contrapărții Centrale). Un reper esențial a fost adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea pieței de capital 2023–2026, prima inițiativă de acest tip asumată la nivel guvernamental, elaborată cu sprijinul OCDE și prin consultarea actorilor pieței. Strategia urmărește extinderea accesului la finanțare, atragerea de noi emitenți și investitori, creșterea lichidității, dezvoltarea investițiilor instituționale, digitalizarea și întărirea guvernanței corporative”, a explicat președintele ASF.

Alexandru Petrescu consideră că implementarea acestor obiective, împreună cu alinierea la standardele OCDE în cadrul procesului de aderare, au contribuit la construirea unei piețe mai transparente, mai accesibile și mai credibile.

El arată că măsurile pentru facilitarea listărilor, dezvoltarea pieței obligațiunilor, eficientizarea autorizării organismelor de plasament colectiv și consolidarea normelor de guvernanță corporativă au creat condiții mai bune atât pentru capitalul local, cât și pentru cel internațional.

„Implementarea acestor obiective, împreună cu alinierea la standardele OCDE în cadrul procesului de aderare, au contribuit la o piață mai transparentă, mai accesibilă și mai credibilă. Măsurile pentru facilitarea listărilor, dezvoltarea pieței obligațiunilor, eficientizarea autorizării organismelor de plasament colectiv și consolidarea normelor de guvernanță corporativă au creat condiții mai bune pentru capitalul local și internațional. O piață puternică are nevoie de reguli predictibile, de instituții solide, de infrastructură sigură și de încredere”, a mai spus acesta.

În opinia lui Alexandru Petrescu, evoluția Bursei de Valori București (BVB) arată că reformele coerente, urmărite cu consecvență, încep să producă rezultate măsurabile.