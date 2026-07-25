România urcă în clasamentul piețelor de capital. ASF: Suntem aproape de Italia, Franța și Spania

Piața de capital din România continuă să își consolideze poziția în Europa, iar evaluările actuale o plasează peste alte burse din regiune și foarte aproape de economii dezvoltate precum Italia, Franța și Spania. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, consideră că această evoluție reflectă maturizarea Bursei de Valori București, însă subliniază că următorul obiectiv trebuie să fie dezvoltarea unei piețe mai profunde, mai lichide și mai diversificate.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, președintele ASF afirmă că indicatorii internaționali arată o schimbare importantă în modul în care este percepută piața de capital românească.

Potrivit acestuia, România începe să fie apreciată tot mai mult prin valoarea generată de companiile listate, iar comparațiile realizate de MSCI indică o poziționare mai favorabilă față de anii anteriori.

„România începe să fie evaluată prin valoarea pe care o produce. Datele comparative ale indicilor MSCI arată o schimbare importantă în poziţionarea pieţei de capital româneşti. Cu un raport între preţ şi valoarea contabilă de 2,02, România se situează peste pieţele din regiune şi foarte aproape de economii dezvoltate precum Italia, Franţa sau Spania. În acelaşi timp, evaluarea pieţei româneşti rămâne sub media europeană şi considerabil sub nivelul global”, a scris Petrescu.

Șeful ASF consideră că rezultatele actuale trebuie analizate împreună cu ceilalți indicatori financiari, care oferă o imagine mai clară asupra performanței companiilor listate.

Acesta arată că raportul preț-profit și randamentul dividendelor indică faptul că evaluările actuale sunt susținute de profitabilitatea societăților și de capacitatea acestora de a recompensa investitorii.

„Raportul preţ profit de 13,64, inferior celui înregistrat de principalele pieţe occidentale, şi randamentul dividendului de 3,39% sugerează că evaluarea principalelor companii româneşti listate este susţinută de profitabilitate şi de capacitatea acestora de a remunera investitorii. România nu mai poate fi descrisă drept o piaţă evaluată constant sub valoarea contabilă, iar această schimbare reflectă o etapă nouă în dezvoltarea bursei de la Bucureşti”, explică şeful ASF.

Alexandru Petrescu atrage atenția că indicatorii actuali sunt influențați în mare măsură de performanțele companiilor din domeniul bancar și energetic, care dețin o pondere importantă în structura indicelui MSCI România.

În opinia sa, aceste rezultate nu trebuie extrapolate automat la întreaga economie, întrucât indicele reflectă în principal evoluția celor mai mari emitenți listați la Bursa de Valori București.

„Tocmai de aceea, indicatorii trebuie interpretaţi cu echilibru, având în vedere concentrarea indicelui într-un număr relativ redus de emitenţi. Ei descriu cu precădere profilul celor mai mari companii listate, fără a putea fi extinşi automat asupra întregii economii româneşti”, arată Alexandru Petrescu.

Președintele ASF susține că dezvoltarea pieței de capital nu trebuie măsurată doar prin creșterea evaluărilor bursiere, ci și prin capacitatea acesteia de a finanța economia și de a atrage noi investitori.

În acest sens, el consideră că România trebuie să continue procesul de consolidare a pieței prin creșterea lichidității, diversificarea emitenților și întărirea încrederii investitorilor.