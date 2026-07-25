Tot mai multe firme din România intră în insolvență. Bucureștiul conduce clasamentul, iar construcțiile și comerțul sunt cele mai afectate

Numărul companiilor și persoanelor fizice autorizate (PFA) care au intrat în insolvență a continuat să crească în prima jumătate a anului 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul insolvențelor a avansat cu peste 12%, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în București. Creșteri importante au fost raportate și în sectoare-cheie ale economiei, precum construcțiile, comerțul și transporturile.

Datele centralizate de ONRC arată că, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, au fost înregistrate 3.855 de insolvențe în rândul societăților comerciale și persoanelor fizice autorizate.

Comparativ cu primul semestru din 2025, când au fost consemnate 3.431 de cazuri, numărul insolvențelor a crescut cu 12,36%.

Evoluția indică faptul că mediul de afaceri continuă să resimtă presiunile economice, în condițiile în care tot mai multe companii întâmpină dificultăți financiare și ajung în imposibilitatea de a-și achita obligațiile.

Capitala concentrează în continuare cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență.

În primele șase luni ale anului au fost înregistrate 725 de insolvențe în București, cu 6,93% mai multe decât în perioada similară din 2025.

După București, cele mai multe cazuri au fost raportate în:

Bihor – 275 de insolvențe (minus 5,82%);

Cluj – 218 (minus 15,18%);

Timiș – 187 (plus 18,35%);

Ilfov – 185 (plus 8,82%);

Prahova – 138 (plus 23,21%).

La polul opus, cele mai puține insolvențe au fost înregistrate în Covasna, cu 17 cazuri, urmat de Harghita (18), Botoșani (21), Mehedinți (24), Sălaj (24) și Teleorman (29).

De remarcat este faptul că, deși numărul total al insolvențelor rămâne redus în unele dintre aceste județe, ritmul de creștere este semnificativ în anumite cazuri. Spre exemplu, Teleorman a consemnat un avans de peste 70% față de aceeași perioadă din anul trecut.

În luna iunie, ONRC a înregistrat 709 noi insolvențe în rândul firmelor și PFA-urilor.

Cele mai multe au fost raportate în:

București – 119;

Bihor – 63;

Ilfov – 45;

Timiș – 42;

Cluj – 29;

Prahova – 29.

Datele arată că ritmul insolvențelor s-a menținut ridicat și la finalul primului semestru, ceea ce indică faptul că dificultățile financiare persistă pentru numeroase companii.

Analiza pe domenii de activitate evidențiază că cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în sectoarele care au o pondere importantă în economia României.

Pe primul loc se află comerțul cu ridicata și cu amănuntul, unde au fost raportate 229 de insolvențe, în creștere cu 388,14% față de primul semestru din 2025.

Urmează:

construcțiile – 210 insolvențe (plus 412,20%);

transportul și depozitarea – 132 de insolvențe (plus 266,67%);

industria prelucrătoare – 128 de insolvențe (plus 312,90%).

Creșterile procentuale foarte ridicate din aceste domenii arată că sectoare importante pentru economie continuă să fie afectate de costurile operaționale ridicate, de încetinirea investițiilor și de presiunile asupra lichidităților.

Creșterea numărului de insolvențe din prima jumătate a anului 2026 confirmă faptul că multe companii continuă să se confrunte cu dificultăți financiare, în ciuda evoluțiilor pozitive din unele sectoare ale economiei.

Datele ONRC arată că fenomenul nu este concentrat într-o singură regiune, ci afectează atât marile centre economice, cât și județele cu un număr mai redus de firme, în timp ce domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile și industria prelucrătoare rămân printre cele mai vulnerabile în fața provocărilor economice actuale.