Comerțul cu ridicata dă semne de revenire. Afacerile au crescut față de aprilie, dar rămân sub nivelul de anul trecut

Comerțul cu ridicata din România a înregistrat un avans în luna mai comparativ cu aprilie, însă evoluția anuală rămâne negativă. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că cifra de afaceri a crescut cu până la 1,5% față de luna precedentă, însă comparativ cu mai 2025 s-a consemnat o scădere de până la 1,7%. Pe ansamblul primelor cinci luni din 2026, sectorul se menține totuși pe creștere.

Potrivit INS, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, fără comerțul cu autovehicule și motociclete, a înregistrat în luna mai o creștere de 0,9% ca serie brută și de 1,5% ca serie ajustată sezonier, comparativ cu aprilie 2026.

Avansul a fost susținut în principal de majorarea vânzărilor din:

comerțul cu ridicata al bunurilor de consum nealimentare (+7,3%);

comerțul cu ridicata nespecializat (+6,3%);

comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+5,8%);

comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (+2,6%);

comerțul cu ridicata al echipamentelor informatice și de telecomunicații (+2,5%).

În același timp, cele mai importante scăderi lunare au fost consemnate în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-15,3%), în comerțul specializat al altor produse (-3,9%) și în activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-3,8%).

Comparativ cu luna mai 2025, comerțul cu ridicata a avut o evoluție mai slabă. INS arată că cifra de afaceri a scăzut cu 1,7% ca serie brută și cu 0,9% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate.

Declinul anual a fost influențat în special de:

activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-21,5%);

comerțul cu ridicata nespecializat (-17,5%);

comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (-10,7%);

comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-7,5%);

comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (-5,4%).

Pe de altă parte, unele segmente au continuat să înregistreze creșteri, în special comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+12%), comerțul cu bunuri de consum nealimentare (+8,6%) și comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații (+1,5%).

În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 1,1% ca serie brută și cu 1,2% ca serie ajustată, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Creșterea a fost susținută în principal de:

comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+12,1%);

comerțul cu bunuri de consum nealimentare (+5,9%);

comerțul cu ridicata al echipamentelor informatice și de telecomunicații (+5,8%).

În schimb, au continuat să înregistreze scăderi comerțul cu ridicata nespecializat (-13,2%), comerțul cu alte mașini și echipamente (-5,1%), comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun (-4,3%), comerțul cu produse agricole brute și animale vii (-3,6%) și activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-2,1%).

Datele publicate de INS arată astfel că, deși sectorul și-a revenit ușor de la o lună la alta, ritmul anual rămâne sub presiune, în condițiile în care mai multe segmente importante continuă să înregistreze scăderi față de nivelurile din 2025.