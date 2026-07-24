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Comerțul cu ridicata dă semne de revenire. Afacerile au crescut față de aprilie, dar rămân sub nivelul de anul trecut

Comerțul cu ridicata dă semne de revenire. Afacerile au crescut față de aprilie, dar rămân sub nivelul de anul trecut

SURSA FOTO: Dreamstime - Transportatori

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Publicat de Alexandra Iana la 24 iulie 2026, 09:08
Din cuprinsul articolului

Comerțul cu ridicata din România a înregistrat un avans în luna mai comparativ cu aprilie, însă evoluția anuală rămâne negativă. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că cifra de afaceri a crescut cu până la 1,5% față de luna precedentă, însă comparativ cu mai 2025 s-a consemnat o scădere de până la 1,7%. Pe ansamblul primelor cinci luni din 2026, sectorul se menține totuși pe creștere.

Comerțul cu ridicata a crescut în luna mai față de aprilie

Potrivit INS, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, fără comerțul cu autovehicule și motociclete, a înregistrat în luna mai o creștere de 0,9% ca serie brută și de 1,5% ca serie ajustată sezonier, comparativ cu aprilie 2026.

Avansul a fost susținut în principal de majorarea vânzărilor din:

  • comerțul cu ridicata al bunurilor de consum nealimentare (+7,3%);
  • comerțul cu ridicata nespecializat (+6,3%);
  • comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+5,8%);
  • comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (+2,6%);
  • comerțul cu ridicata al echipamentelor informatice și de telecomunicații (+2,5%).

În același timp, cele mai importante scăderi lunare au fost consemnate în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-15,3%), în comerțul specializat al altor produse (-3,9%) și în activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-3,8%).

Față de anul trecut, afacerile din sector rămân în scădere

Comparativ cu luna mai 2025, comerțul cu ridicata a avut o evoluție mai slabă. INS arată că cifra de afaceri a scăzut cu 1,7% ca serie brută și cu 0,9% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate.

Declinul anual a fost influențat în special de:

  • activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-21,5%);
  • comerțul cu ridicata nespecializat (-17,5%);
  • comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (-10,7%);
  • comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-7,5%);
  • comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (-5,4%).

Pe de altă parte, unele segmente au continuat să înregistreze creșteri, în special comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+12%), comerțul cu bunuri de consum nealimentare (+8,6%) și comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații (+1,5%).

Bilanț pozitiv pe primele cinci luni ale anului

În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 1,1% ca serie brută și cu 1,2% ca serie ajustată, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Creșterea a fost susținută în principal de:

  • comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+12,1%);
  • comerțul cu bunuri de consum nealimentare (+5,9%);
  • comerțul cu ridicata al echipamentelor informatice și de telecomunicații (+5,8%).

În schimb, au continuat să înregistreze scăderi comerțul cu ridicata nespecializat (-13,2%), comerțul cu alte mașini și echipamente (-5,1%), comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun (-4,3%), comerțul cu produse agricole brute și animale vii (-3,6%) și activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-2,1%).

Datele publicate de INS arată astfel că, deși sectorul și-a revenit ușor de la o lună la alta, ritmul anual rămâne sub presiune, în condițiile în care mai multe segmente importante continuă să înregistreze scăderi față de nivelurile din 2025.

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Publicat în: Economie, Știri de ultimă oră

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Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

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