Decizie fără precedent în guvernul Franței: mai mulți funcționari, concediați. Testul care i-a lăsat pe drumuri

Mai mulți angajați guvernamentali din Franța au fost concediați după ce au fost testați pozitiv pentru consum de droguri. Decizia a fost anunțată de premierul Sébastien Lecornu, care a precizat că măsura a fost luată în special din motive de securitate, având în vedere că unele persoane verificate aveau acces la informații clasificate.

Premierul francez a explicat că testele antidrog nu au avut doar rolul de a transmite un mesaj public, ci au urmărit în primul rând protejarea unor zone sensibile ale administrației. „Mulţi oameni spun că am făcut acest lucru pentru a da un exemplu. E adevărat. Însă am făcut-o în primul rând din raţiuni de securitate”, a declarat Sébastien Lecornu, potrivit ua.news.

Verificările au fost realizate inopinat, la jumătatea lunii iunie, la inițiativa șefului guvernului francez. Acestea au vizat membri ai guvernului, funcționari de rang înalt și angajați care dețin autorizații de securitate. Potrivit lui Lecornu, unii dintre cei testați aveau acces la informații „extrem de confidențiale”.

Sébastien Lecornu a precizat că programul de verificare va continua și că testele nu reprezintă o acțiune izolată. Potrivit premierului, controalele vor fi efectuate selectiv în rândul personalului guvernamental.

Măsura face parte din strategia autorităților franceze de consolidare a poziției în lupta împotriva infracționalității asociate drogurilor. Premierul a afirmat că această campanie trebuie susținută printr-un comportament exemplar al celor care ocupă funcții de conducere sau au responsabilități în administrația publică.

„Traficul de droguri este cea mai mare provocare cu care se confruntă Franţa în prezent pe plan intern şi cu care se va confrunta în anii următori”, a subliniat Sébastien Lecornu.

Șeful guvernului francez a mai spus că fenomenul consumului de droguri afectează toate categoriile sociale și că politicienii nu sunt exceptați de la această problemă. „Afectează fiecare segment al societăţii”, a declarat premierul, menționând că și persoanele aflate în funcții publice pot fi afectate de acest fenomen.

Potrivit premierului, unul dintre obiectivele testelor antidrog este creșterea credibilității guvernului în campania împotriva criminalității legate de droguri. Lecornu a estimat că în Franța există aproape un milion de consumatori de droguri.

Anterior, postul TF1 a relatat despre efectuarea unor teste surpriză la Hôtel de Matignon, reședința și sediul oficial al prim-ministrului Franței. Rezultatele testelor efectuate asupra lui Sébastien Lecornu și a personalului său au fost negative.

Premierul francez a insistat că verificările vor continua și că măsurile se aplică angajaților guvernamentali vizați de procedurile de securitate. Testările sunt realizate selectiv, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor impuse persoanelor care ocupă funcții cu acces la informații sensibile.