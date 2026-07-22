Legea agricolă care provoacă tensiuni la Paris. Ce se schimbă pentru două pesticide interzise

Senatul francez a adoptat legea agricolă de urgență care prevede posibilitatea autorizării, în anumite condiții, a utilizării a două pesticide controversate: acetamipridul și flupiradifurona. Proiectul de lege a fost aprobat cu 214 voturi pentru și 111 împotrivă, după dezbateri marcate de divergențe politice și controverse legate de impactul asupra mediului.

Textul legislativ prevede o derogare prin care Agenția Națională pentru Siguranța Sanitară a Alimentației, Mediului și Muncii (Anses) poate acorda, la solicitarea ministrului Agriculturii, autorizații excepționale pentru folosirea acestor substanțe, cu respectarea unor condiții stabilite prin lege.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu le promisese fermierilor că va identifica soluții pentru dificultățile acestora legate de „mijloacele de producție”. Adoptarea legii reprezintă una dintre măsurile propuse pentru a răspunde solicitărilor venite din sectorul agricol.

Legea a fost adoptată după o procedură dificilă și a generat tensiuni inclusiv în rândul majorității aflate la guvernare. Ministrul Tranziției Ecologice, Monique Barbut, s-a pronunțat împotriva proiectului și a anunțat că, după aprobarea acestuia de către Senat, intenționează să își prezinte demisia președintelui Emmanuel Macron.

Opoziția de stânga a anunțat că intenționează să sesizeze Consiliul Constituțional cu privire la această lege. Deputatul ecologist Daniel Salmon a criticat prevederile adoptate, afirmând că reprezintă „o avalanșă nesăbuită și distructivă, cu măsuri complacente care neagă dovezile științifice”.

De cealaltă parte, senatorul centrist Franck Ménonville a susținut că măsura răspunde unei probleme legate de competitivitatea agriculturii franceze. Acesta a descris situația drept „ipocrizia de a produce mai puțin în Franța pentru a importa din ce în ce mai multe produse care nu respectă standardele noastre”.

Legea menționează posibilitatea folosirii acetamipridului și flupiradifuronei prin aprobări acordate în condiții speciale. Acetamipridul este o substanță asociată cu riscuri pentru polenizatori și a fost interzisă în Franța începând din 2018. La nivelul Uniunii Europene, utilizarea sa rămâne permisă până în 2033, cu limite de aplicare reduse progresiv.

Flupiradifurona este considerată un neonicotinoid de nouă generație și este probabil să fie comercializată sub formă de semințe tratate. Substanța a fost interzisă în Franța începând cu 31 decembrie 2019, însă utilizarea sa este autorizată la nivel european până în 2029.

Prevederile adoptate stabilesc că eventualele autorizații pentru aceste pesticide nu vor fi acordate automat, ci doar după analiza realizată de autoritatea sanitară competentă și în urma solicitării venite din partea ministrului Agriculturii.

Dezbaterea privind legea agricolă de urgență a evidențiat diferențele de poziție dintre susținătorii măsurilor destinate fermierilor și cei care solicită menținerea unor restricții stricte asupra substanțelor considerate cu impact asupra mediului.