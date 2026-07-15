Se schimbă legea privind infracțiunile de mediu. Pedepsele ajung până la 20 de ani de închisoare în cele mai grave cazuri

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat în transparență un proiect de lege care înăsprește considerabil sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Noile prevederi, care transpun o directivă europeană, îi vizează inclusiv pe fermieri și stabilesc pedepse mai mari pentru faptele care afectează apa, solul, aerul sau ecosistemele.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică un proiect de lege care transpune în legislația națională Directiva (UE) 2024/1203 privind criminalitatea de mediu.

Potrivit instituției, proiectul introduce sancțiuni mai severe pentru faptele care poluează grav mediul sau produc distrugeri semnificative ale ecosistemelor, urmărind ca pedepsele să fie proporționale cu efectele produse.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că proiectul reprezintă una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în domeniul combaterii criminalității de mediu și că scopul este ca poluarea gravă și distrugerea naturii să nu mai fie activități cu un risc juridic redus.

„Pregătim un proiect de lege complet, pentru a fi promovat imediat ce România va avea un Guvern cu atribuții depline. Este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în materia combaterii criminalității de mediu. Un proiect ambițios pentru a lupta contra mafiilor de mediu. Pentru faptele care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul și pun în pericol viața oamenilor, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu efectele produse. Poluarea gravă și distrugerea naturii nu pot rămâne afaceri profitabile, în care câștigurile sunt mari, iar riscul juridic este nesemnificativ”, a anunțat Buzoianu, potrivit agrointel.ro.

Printre situațiile vizate de proiect se numără utilizarea nelegală a resurselor de apă pentru irigații, folosirea pesticidelor care nu sunt omologate în România, arderea miriștilor și fertilizarea culturilor în perioadele în care aplicarea îngrășămintelor este interzisă.

Proiectul introduce explicit în categoria faptelor incriminate captarea apelor, definită ca extragerea sau prelevarea controlată a apei din surse de suprafață ori subterane prin foraje, drenuri sau alte mijloace tehnice, în scopuri precum consumul uman, irigațiile, agricultura, producerea de energie sau alte activități economice și sociale.

Actul normativ propune un sistem gradual de sancționare a infracțiunilor de mediu.

Astfel, sunt prevăzute pedepse cu închisoarea:

de la 1 la 5 ani, pentru fapte care pot provoca decesul sau vătămarea gravă a unei persoane ori daune semnificative mediului;

de la 2 la 7 ani, atunci când daunele asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv;

de la 3 la 10 ani, pentru distrugeri sau daune semnificative produse pe scară largă, ireversibile ori de lungă durată;

de la 10 la 20 de ani, dacă infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane.

Proiectul introduce și noi infracțiuni prevăzute de legislația europeană și majorează semnificativ sancțiunile aplicabile persoanelor juridice.

Valoarea unei zile-amendă va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunile să aibă un efect descurajator inclusiv pentru companiile cu cifre de afaceri ridicate.

De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată va constitui circumstanță agravantă. În numeroase situații vor fi sancționate atât tentativa, cât și faptele comise din culpă.

Noua reglementare prevede și măsuri privind pregătirea profesională a autorităților implicate, cooperarea dintre instituții, prevenirea infracțiunilor de mediu, colectarea datelor statistice și elaborarea unei strategii naționale în acest domeniu.

Ministerul Mediului arată că proiectul transpune Directiva (UE) 2024/1203, adoptată după ce evaluările la nivel european au evidențiat că numărul dosarelor de criminalitate de mediu investigate și soluționate este redus, iar sancțiunile existente nu sunt întotdeauna eficiente, proporționale și suficient de descurajatoare.