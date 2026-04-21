Sancțiunile pentru nerespectarea legislației de mediu vizează protejarea aerului, apei, solului și a biodiversității și se aplică atât persoanelor fizice, cât și companiilor. Acestea includ amenzi contravenționale, măsuri administrative precum suspendarea activității sau confiscarea bunurilor, dar și răspundere penală în cazurile grave de poluare sau degradare a mediului. Nivelul sancțiunilor variază în funcție de legislația fiecărei țări și de gravitatea impactului asupra ecosistemelor, putând ajunge de la amenzi minore pentru abateri cotidiene până la milioane de euro sau pedepse cu închisoarea pentru infracțiuni ecologice majore.
Sancțiuni pentru nerespectarea mediului în România. Protecția mediului în România este reglementată în principal prin Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată de legislația sectorială aplicabilă domeniilor precum gestionarea deșeurilor sau calitatea aerului. Acest cadru juridic stabilește atât sancțiuni contravenționale (amenzi și măsuri administrative), cât și sancțiuni penale pentru faptele cu un grad ridicat de pericol ecologic.
Sancțiunile de mediu în Germania sunt recunoscute ca fiind printre cele mai stricte din Europa, fiind actualizate constant prin Bußgeldkatalog Umweltschutz (Catalogul amenzilor de mediu). Germania a început implementarea unor directive UE care cresc semnificativ amenzile pentru companii, ajungând până la 40 de milioane de euro pentru infracțiuni grave.
Categorie
Tip de încălcare
Sancțiuni / măsuri
Persoane fizice
Aruncarea deșeurilor în locuri nepermise
Amenzi între 50 – 300 EUR (pentru fapte minore), cresc în funcție de cantitate și tipul de deșeuri
Persoane fizice
Emisii auto neconforme în zone cu emisii scăzute
Amenzi de până la 1.000 EUR
Persoane fizice
Culegerea ilegală a plantelor protejate / distrugerea habitatelor
Amenzi de până la 50.000 EUR (în anumite landuri)
Companii / producători
Infracțiuni de mediu intenționate
Până la 40 milioane EUR sau 5% din cifra de afaceri globală
Companii / producători
Infracțiuni din neglijență
Până la 20 milioane EUR
Companii (EPR / ambalaje – VerpackG)
Lipsa înregistrării / nerespectarea obligațiilor privind ambalajele
Amenzi de până la 200.000 EUR + interdicții de vânzare pe piață
Companii (emisii industriale – IED 2.0)
Nerespectarea normelor de emisii industriale
Amenzi de până la 3% din cifra de afaceri UE
Penal (persoane fizice & manageri)
Poluare gravă (apă, sol, deșeuri periculoase)
Închisoare până la 5 ani, în cazuri excepționale până la 10 ani (ecocid)
Penal / administrativ
Activități ilegale cu impact major
Confiscarea profitului obținut ilegal
Penal / administrativ
Încălcări grave repetate
Suspendarea activității, retragerea licențelor, excluderea de la contracte publicea
Sancțiunile de mediu în Franța au fost înăsprite considerabil prin Loi Climat et Résilience (Legea Climatului și Rezilienței) din 2021, care a introdus conceptul de „delict de punere în pericol a mediului” și infracțiunea de ecocid. Franța aplică sancțiuni și mai aspre, inclusiv închisoare pentru administratorii de companii care nu respectă noile norme de sustenabilitate.
Categorie
Tip de încălcare
Sancțiuni / măsuri
Persoane fizice
Abandonarea deșeurilor pe domeniul public
Amenzi între 68 € și 1.500 €
Persoane fizice
Nerespectarea colectării selective
Amendă de 35 €, poate crește la 75 € dacă nu este plătită la timp
Persoane fizice
Utilizarea apei de ploaie fără autorizație (din 1 iulie 2025)
Sancțiuni administrative (variabile, în funcție de reglementările locale)
Persoane fizice
Afectarea speciilor protejate
Până la 3 ani închisoare și 150.000 € amendă
Persoane fizice
Spălarea mașinii în zone neautorizate
Amenzi teoretice de până la 75.000 €
Companii / administratori
Neraportarea datelor de sustenabilitate (CSRD)
Până la 5 ani închisoare și amenzi de peste 75.000 €
Companii / persoane juridice
Poluare gravă (aer/apă – delict de poluare)
Până la 3 ani închisoare și 250.000 € amendă (inclusiv pentru punere în pericol)
Companii
Ecocid (forme grave de degradare intenționată a mediului)
Până la 10 ani închisoare + amenzi până la 4,5 milioane € (persoane fizice) / 22,5 milioane € sau de 10x profitul (companii)
Companii
Acord Judiciar de Interes Public (CJIP)
Amendă până la 30% din cifra de afaceri + obligația de remediere a daunelor
General (imobiliare)
Închiriere locuințe cu eficiență energetică scăzută
Interdicție pentru clasa G (din 2025) și extindere la clasa F (din 2028)
Sancțiunile de mediu în Spania au fost înăsprite semnificativ prin Legea 7/2022 privind deșeurile și solurile contaminate, iar din 2025 au intrat în vigoare noi reglementări privind reciclarea obligatorie și combaterea risipei alimentare. Amenzile maxime pentru marile companii pot ajunge până la 3,5 milioane de euro pentru infracțiuni foarte grave
Sancțiunile de mediu în Italia au fost înăsprite drastic prin Decretul-Lege nr. 116/2025 (cunoscut și sub numele de Decretul „Terra dei Fuochi”), care a intrat în vigoare la 9 august 2025. Cea mai importantă schimbare este transformarea multor contravenții în infracțiuni penale, vizând atât cetățenii, cât și companiile.
Categorie
Tip de încălcare
Sancțiuni / măsuri
Persoane fizice
Abandonarea deșeurilor non-periculoase
Amendă penală între 1.500 € și 18.000 €
Persoane fizice
Abandon deșeuri folosind vehicul cu motor
1.500 € – 18.000 € + suspendarea permisului 4–6 luni
Persoane fizice
Deșeuri lăsate lângă containere (nu în interior)
Amendă administrativă între 1.000 € și 3.000 €
Persoane fizice
Aruncarea deșeurilor mici (littering: chiștoace, șervețele etc.)
Până la 1.188 €
Persoane fizice
Arderea ilegală a deșeurilor
Până la 7 ani închisoare
Companii / administratori
Poluarea mediului (apă, aer, sol)
Până la 6 ani închisoare + amenzi până la 100.000 €
Companii
Dezastru ecologic (alterare ireversibilă a ecosistemelor)
Până la 15 ani închisoare (până la 20 ani dacă rezultă decese)
Companii
Infracțiuni intenționate de mediu
Amenzi până la 40 milioane €
Companii
Infracțiuni din neglijență
Amenzi până la 20 milioane €
Companii
Activități fără autorizație de mediu
2–5 ani închisoare + amenzi între 25.000 € și 150.000 €
