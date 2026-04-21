Sancțiuni pentru nerespectarea mediului în România. Protecția mediului în România este reglementată în principal prin Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată de legislația sectorială aplicabilă domeniilor precum gestionarea deșeurilor sau calitatea aerului. Acest cadru juridic stabilește atât sancțiuni contravenționale (amenzi și măsuri administrative), cât și sancțiuni penale pentru faptele cu un grad ridicat de pericol ecologic.

Domeniu / Tip sancțiune Descriere Cuantum amenzi / măsuri Amenzi generale (OUG 195/2005) Încălcări generale ale normelor de protecție a mediului Persoane fizice: 3.000 – 6.000 RONPersoane juridice: 25.000 – 50.000 RON Lipsa autorizațiilor de mediu Desfășurarea activităților fără autorizație sau acord de mediu Companii: 30.000 – 60.000 RONLipsa acordului pentru investiții noi: până la 60.000 RON Gestionarea deșeurilor (OUG 92/2021) Nerespectarea obligațiilor privind evidența și eliminarea deșeurilor Lipsa evidenței: 20.000 – 40.000 RON Abandon deșeuri:– persoane fizice: până la 45.000 RON– persoane juridice: până la 70.000 RON Calitatea aerului (Legea 104/2011) Depășirea sau nerespectarea normelor de emisii Până la 10.000 RON (operatori economici)

Măsură Descriere Suspendarea activității Activitatea este oprită până la intrarea în legalitate Confiscarea bunurilor Se pot confisca echipamente sau vehicule utilizate ilegal (ex. transport de deșeuri) Desființarea lucrărilor Eliminarea lucrărilor realizate fără autorizații de mediu

Sancțiunile de mediu în Germania sunt recunoscute ca fiind printre cele mai stricte din Europa, fiind actualizate constant prin Bußgeldkatalog Umweltschutz (Catalogul amenzilor de mediu). Germania a început implementarea unor directive UE care cresc semnificativ amenzile pentru companii, ajungând până la 40 de milioane de euro pentru infracțiuni grave.

Categorie Tip de încălcare Sancțiuni / măsuri Persoane fizice Aruncarea deșeurilor în locuri nepermise Amenzi între 50 – 300 EUR (pentru fapte minore), cresc în funcție de cantitate și tipul de deșeuri Persoane fizice Emisii auto neconforme în zone cu emisii scăzute Amenzi de până la 1.000 EUR Persoane fizice Culegerea ilegală a plantelor protejate / distrugerea habitatelor Amenzi de până la 50.000 EUR (în anumite landuri) Companii / producători Infracțiuni de mediu intenționate Până la 40 milioane EUR sau 5% din cifra de afaceri globală Companii / producători Infracțiuni din neglijență Până la 20 milioane EUR Companii (EPR / ambalaje – VerpackG) Lipsa înregistrării / nerespectarea obligațiilor privind ambalajele Amenzi de până la 200.000 EUR + interdicții de vânzare pe piață Companii (emisii industriale – IED 2.0) Nerespectarea normelor de emisii industriale Amenzi de până la 3% din cifra de afaceri UE Penal (persoane fizice & manageri) Poluare gravă (apă, sol, deșeuri periculoase) Închisoare până la 5 ani, în cazuri excepționale până la 10 ani (ecocid) Penal / administrativ Activități ilegale cu impact major Confiscarea profitului obținut ilegal Penal / administrativ Încălcări grave repetate Suspendarea activității, retragerea licențelor, excluderea de la contracte publicea

Sancțiunile de mediu în Franța au fost înăsprite considerabil prin Loi Climat et Résilience (Legea Climatului și Rezilienței) din 2021, care a introdus conceptul de „delict de punere în pericol a mediului” și infracțiunea de ecocid. Franța aplică sancțiuni și mai aspre, inclusiv închisoare pentru administratorii de companii care nu respectă noile norme de sustenabilitate.

Categorie Tip de încălcare Sancțiuni / măsuri Persoane fizice Abandonarea deșeurilor pe domeniul public Amenzi între 68 € și 1.500 € Persoane fizice Nerespectarea colectării selective Amendă de 35 €, poate crește la 75 € dacă nu este plătită la timp Persoane fizice Utilizarea apei de ploaie fără autorizație (din 1 iulie 2025) Sancțiuni administrative (variabile, în funcție de reglementările locale) Persoane fizice Afectarea speciilor protejate Până la 3 ani închisoare și 150.000 € amendă Persoane fizice Spălarea mașinii în zone neautorizate Amenzi teoretice de până la 75.000 € Companii / administratori Neraportarea datelor de sustenabilitate (CSRD) Până la 5 ani închisoare și amenzi de peste 75.000 € Companii / persoane juridice Poluare gravă (aer/apă – delict de poluare) Până la 3 ani închisoare și 250.000 € amendă (inclusiv pentru punere în pericol) Companii Ecocid (forme grave de degradare intenționată a mediului) Până la 10 ani închisoare + amenzi până la 4,5 milioane € (persoane fizice) / 22,5 milioane € sau de 10x profitul (companii) Companii Acord Judiciar de Interes Public (CJIP) Amendă până la 30% din cifra de afaceri + obligația de remediere a daunelor General (imobiliare) Închiriere locuințe cu eficiență energetică scăzută Interdicție pentru clasa G (din 2025) și extindere la clasa F (din 2028) Șoferi Încălcarea regulilor în zone cu emisii scăzute Amendă de 135 €

Sancțiunile de mediu în Spania au fost înăsprite semnificativ prin Legea 7/2022 privind deșeurile și solurile contaminate, iar din 2025 au intrat în vigoare noi reglementări privind reciclarea obligatorie și combaterea risipei alimentare. Amenzile maxime pentru marile companii pot ajunge până la 3,5 milioane de euro pentru infracțiuni foarte grave

Categorie Tip de încălcare Sancțiuni / măsuri Persoane fizice (cetățeni & turiști) Aruncarea deșeurilor în spații publice (littering) Amenzi de până la 2.000 € Persoane fizice Comportament neadecvat / poluarea zonelor de coastă (ex. plaje) Între 120 € și 750 €, în cazuri grave până la 3.000 € Persoane fizice Fumatul pe plaje publice Aproximativ 2.000 € amendă Companii (general) Infracțiuni ușoare (ex. nereguli documentare transport deșeuri) Până la 2.000 € Companii Infracțiuni grave (ex. lipsa separării deșeurilor la sursă) Între 2.001 € și 100.000 € Companii Infracțiuni foarte grave (ex. abandon deșeuri periculoase, emisii ilegale) Între 100.001 € și 3.500.000 € Companii (EPR / ambalaje) Nerespectarea responsabilității extinse a producătorului Până la 1.000.000 € + interdicția de a vinde pe piață Companii (2025–2026) Risipă alimentară (nerespectarea obligațiilor de reducere/donație) Până la 500.000 € Companii (2025–2026) Neraportarea amprentei de carbon Excludere de la licitații publice General (fiscal/administrativ) Taxa pe deșeuri (implementare 2025) Creștere medie a costurilor cu peste 26% Penal Infracțiuni grave de mediu (ex. distrugerea habitatelor, defrișări ilegale) 2–4 ani închisoare + amenzi civile substanțiale

Sancțiunile de mediu în Italia au fost înăsprite drastic prin Decretul-Lege nr. 116/2025 (cunoscut și sub numele de Decretul „Terra dei Fuochi”), care a intrat în vigoare la 9 august 2025. Cea mai importantă schimbare este transformarea multor contravenții în infracțiuni penale, vizând atât cetățenii, cât și companiile.