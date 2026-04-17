Premierul Bolojan a precizat că PNL a decis deja că, în cazul în care se va declanșa o criză politică, partidul nu va mai intra într-o coaliție de guvernare alături de PSD.

”Partidul Naţional Liberal a avut o şedinţă pe această temă în conţinere în care PSD a făcut anunţul legat de acest vot. Practic, s-a poziţionat. În momentul de faţă există o poziţie a Partidului Naţional Liberal din care rezultă că, dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD. Până la o altă decizie care poate apărea, ori întărirea acestei decizii ori o altă decizie, într-un fel sau altul, lucrurile sunt decise. Acesta este decizia pe care PNL a luat-o şi funcţie de ce se va vota luni, probabil că luni seara, marţi dimineaţa, vom avea o reacţie pe tema asta”, a spus premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, la RRA.

Bolojan a afirmat că liberalii nu sunt un partid care să alimenteze scandaluri.

Premierul a precizat că, la un moment dat, a ales să ignore anumite tensiuni și a încercat să calmeze situația, având în vedere sensibilitățile fiecărei părți și dorința de a construi încredere. Cu toate acestea, a adăugat că s-a ajuns într-un punct în care PNL va fi nevoit să își reconfirme o decizie.

Întrebat dacă vede posibilă refacerea coaliției cu Partidul Social Democrat și respectarea rotativei guvernamentale de anul viitor, șeful Executivului a răspuns că aritmetica parlamentară este una complicată și nu permite soluții simple.

”Ştiţi că avem o arimetică complicată care nu-ţi permite foarte multe mişcări, pentru că ne place, nu ne place, trebuie să existe o majoritate. Poate să fie un guvern majoritar, dar el trebuie să aibă o susţinere, într-o formă sau alta, parlamentară şi nu e uşor de făcut majorităţi pe tema asta”, a arătat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că, pe lângă aspectele politice, este esențială existența unor relații de încredere și respect între partide și între persoane. El a arătat că, în ultimele luni, au existat numeroase critici și tensiuni în care accentul a fost pus pe reproșuri și evitarea asumării răspunderii, fără a fi propuse soluții concrete.

Premierul a explicat că, în contextul discuțiilor din coaliție, au fost adresate constant întrebări privind alternativele și propunerile, însă dezbaterile s-au încheiat adesea fără răspunsuri constructive, ceea ce ridică semne de întrebare asupra direcției generale a dialogului politic.

Totodată, el a afirmat că, într-o astfel de situație, este legitim să te întrebi cât de consistente au fost pozițiile exprimate, dacă părțile aflate în conflict mai pot reveni la aceeași masă de discuții și în ce măsură încrederea mai poate fi reconstruită atunci când aceasta este grav afectată.

În opinia sa, atât în politică, cât și în mediul profesional sau privat, elemente precum respectul, încrederea, buna-credință, responsabilitatea și dorința de a corecta greșelile sunt fundamentale, iar în lipsa acestora, construirea unor noi înțelegeri devine dificilă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că orice guvern, indiferent de numele prim-ministrului, funcționează pe baza unei susțineri parlamentare. El a subliniat că în Parlament există suficiente voturi pentru ca o moțiune de cenzură să poată trece, într-un fel sau altul.