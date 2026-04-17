”Partidul Social-Democrat şi-a dorit un PNL de tip obedient. Atunci când conducerea unui partid nu este decisă în partidul respectiv, când deciziile legate de conducere, într-un fel sau altul, nu se iau în birourile acelui partid, ci în birourile altui partid, înseamnă că există doar poziţia de partid anexă. S-au mai experimentat astfel de situaţii şi toţi cei care au ajuns în această situaţie n-au mai avut un viitor politic şi cel puţin cât timp voi fi preşedintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susţine valorile de modernizare ale României”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la RRA.

”Personal, dacă aş şti că schimbarea unui om rezolvă problemele ţării, n-aş avea niciun fel de rezervă să plec mâine. Dar ştiu că nu se poate întâmpla asta”, a mai spus el. ”Dacă ar veni un premier care vrea să-şi exercite această funcţie şi are autoritatea necesară, întrebarea este cât timp ar trebui din nou PSD ca să mai inventeze două luni, trei luni de zile ceva, ca să constate din nou că sunt probleme”. ”De ce? Pentru că indiferent cine ar fi premier în perioada următoare, v-am spus, rezervele din cămară sunt foarte reduse. Nu poţi să vii să creezi aşteptări populaţiei, pe care să nu le poţi după aceea onora”, a afirmat premierul Bolojan.

„Nu voi demisiona pentru că România are nevoie ca Guvernul să lucreze. (…) Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea Guvernului”, a declarat Bolojan într-un interviu la RRA. ”Gândiţi-vă că, dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în condiţiile în care toate deciziile din coaliţie au fost luate de comun acord, toate măsurile pe care le-am pus în practică au fost convenite şi, după aceea, încercăm să fugem de răspundere, nu ne respectăm cuvântul, încercăm să facem nişte jocuri politice şi încercăm să blocăm anumite evoluţii care în mod cert însănătoşesc bugetele ţării noastre, atunci asta se poate întâmpla şi mâine şi poimâine şi am obligaţia, faţă de ţara noastră, să asigur funcţionarea guvernului. Sigur, atâta timp cât guvernul are atributul legal”, a spus el.

Întrebat despre scenariul avansat de vicepreședintele PSD, Claudiu Manda, privind posibila retragere a miniștrilor PSD din Guvern, premierul a declarat că vor fi respectate toate procedurile constituționale și că situația susținerii parlamentare va fi evaluată la momentul respectiv.

”Înseamnă inclusiv respectarea unor termene care sunt prevăzute de Constituţie, pe care orice guvern trebuie să le respecte. Nu am proiectat nişte paşi în perioada următoare, pentru că nu eu am cauzat acest lucru, sau partidul pe care îl reprezint, sau celelalte partide, ci vedeţi, această criză este generată, din păcate, de Partidul Social-Democrat”, a completat premierul.

Șeful Guvernului a adăugat că, în cazul în care miniștrii PSD ar demisiona, Executivul ar continua să funcționeze cu miniștri interimari.