Dacă sunt luate în calcul declarațiile făcute până în prezent de reprezentanții PSD, spune premierul Ilie Bolojan, concluzia este că social-democrații se pregătesc să voteze încetarea colaborării.
Ilie Bolojan spune că știe deja ce va decide PSD luni
Premierul a lansat mai multe critici și a susținut că în ultimele luni au existat numeroase critici venite din partea PSD, pe care le consideră incompatibile atât cu protocolul de guvernare, cât și cu normele de bun simț. În opinia sa, acest comportament a afectat performanța Guvernului și capacitatea coaliției de a funcționa eficient.
Ilie Bolojan a susținut că România nu are nevoie de o nouă criză politică într-un moment complicat și a precizat că aceste tensiuni au fost discutate inclusiv în cadru privat, între liderii implicați, iar problemele sunt cunoscute de mai mult timp.
În analiza sa privind cauzele actualei situații, premierul a indicat fuga de răspundere ca prim motiv. El a subliniat că actuala guvernare și-a asumat responsabilități importante, iar o parte dintre partenerii politici ar încerca acum să se delimiteze de acestea.
„Zarurile au fost aruncate. (…) Dacă ne-am lua după declarațiile de până acuma am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD va vota luni că nu va mai colabora cu premierul Bolojan. Dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimele luni, constatăm o serie de crittici din partea PSD care încălcau protocolul de guvernare și bunul simț. Asta contribuie la lipsa de performanță a Guvernului
România nu are nevoie de această criză politică. Aceste discuții au avut loc și în cadru privat, de la om la om, lucrurile sunt cunoscute. Explicația pentru generarea acestei crize: fuga de răspunde. Această guvernare și-a asumat niște răspunderi importante”, a declarat Bolojan la Radio România Actualități.
Bolojan a acuzat PSD de dublu discurs
Totodată, Bolojan a acuzat PSD de dublu discurs, susținând că în ședințele de guvern se ajungea la anumite înțelegeri, iar ulterior reprezentanții partidului transmiteau în spațiul public mesaje diferite, inclusiv în emisiuni televizate.
Premierul a criticat și vocile care oferă acum soluții sau recomandări politice, întrebând de ce aceleași persoane nu și-au asumat răspunderea în anul precedent, atunci când erau necesare decizii importante.
Referindu-se la situația economică a țării, Ilie Bolojan a declarat că actualele deficite bugetare au fost generate de guvernele din care au făcut parte atât PSD, cât și PNL, sugerând că responsabilitatea este comună.
Un al doilea motiv al tensiunilor actuale, în opinia premierului, îl reprezintă o politică de tip cinic, în care interesele de partid sunt puse înaintea problemelor României. El a afirmat că există lideri care și-ar dori revenirea la un model politic în care premierul să fie o simplă marionetă.
Ilie Bolojan a mai precizat că a avut discuții cu președintele României și i-a prezentat perspectiva sa asupra situației politice și a relațiilor din coaliție. În final, liderul liberal a susținut că PSD și-ar dori un PNL obedient și a criticat ideea ca deciziile interne ale unui partid să fie luate în birourile altui partid.
„Am văzut acest joc dublu, acest joc mincinos al PSD, în care cădeam la o înțelegere în ședințele de guvern și apoi mergeau în tocșouri și spuneau altceva. Cei care dau tot felul de sfaturi, de ce nu și-au asumat răspunderea anul trecut?.
Aceste deficite le au facut tot guvernele României din care au făcut parte PSD și PNL Al doilea motiv e politica de tip cinic, în care sacrifici problemele României pe o strategie de partid. Unii se comporta ca pe vremea lui Dragnea, s-ar dori sa existe un premier de tip marionetă.
Am avut discuții cu domnul Președinte și am explicat care este perspectiva mea. PSD și-ar dori un PNL de tip obedient. Atunci când conducerea unui partid ia decizii în birourile altui partid… S-au mai experimentat astfel de situații. Cât timp voi rămâne președintele acestui partid, PNL va rămâne un partid relevant”, a mai spus el.
Liberalii vor analiza situația dacă PSD își retrage miniștrii
Declarațiile premierului au continuat. Acesta a spus că liberalii vor analiza situația dacă PSD își retrage miniștrii. Bolojan spune că formațiunea a proiectat „niște pași pentru perioada următoare”.
„În acest mandat am deranjat destul de multe. Am limitat prăduirea bugetului de stat. Dacă ai o bancă care dă credite neperformante înseamnă că banii aceia nu se mai recuperează. Exemplu EximBank. Înseamnă că ai limitat o prăduire a bugetului public.
În companii de stat în a căror conduceri huzuresc și pui reflectoarele pe ei, deranjează destul de mult. Sunt conduceri cu filiere politice. La Apele Române am pierdut finanșțarea barajelor. Cel de la Salrom s-a legat de calorifer și a rămas bine mersi acolo
În cămara cu șobolani am aprins becurile. Clar am deranjat. Eu nu arunc anateme pe partide. Tot ce am spus aici nu se referă la partide în general ci se referă la oameni care induc decizii în partide, care au motivații pe față sau ascunse
Am spus că nu voi demisiona, pentru că România are nevoie de guvern. Dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat deși toate deciziile au fost luate de comun acord și apoi încercăm să facem jocuri politice în dauna României, atunci asta s-ar întâmpla și mâine și poimâine, și atunci am obligativitatea să asugur continuarea Guvernului
Sigur, dacă trece o moțiune de cenzură și guvernul pierde sprijinul… Dacă PSD își retrage miniștrii, vom vedea atunci care este situația. Nu am proiectat niște pași pentru perioada următoare pentru că nu eu am cauzat această criză, ci PSD Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm și după retragerea PSD și vom lua apoi decizii. Îi va demite pe secretarii de stat PSD? Vom analiza de la caz la caz, dacă sunt unii care nu mai vor să facă parte din Guvernul Bolojan le vom reda demnitatea
Se bazează pe sprijinul întregului PNL? PNL s-a poziționat, în momentul de fașă există o poziție din care rezultă că PNL nu va mai fi într-o guvernare cu PSD. Până la o altă decizie, în funcție de ce se va vota la PSD, luni seara sau marți dimineața vom avea o reacție pe tema asta La un moment dat m-am făcut că nu aud, ca să aplanăm conflictele, dar și PNL trebuie să reacționeze”, a completat Bolojan.
