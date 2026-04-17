Dacă sunt luate în calcul declarațiile făcute până în prezent de reprezentanții PSD, spune premierul Ilie Bolojan, concluzia este că social-democrații se pregătesc să voteze încetarea colaborării.

Premierul a lansat mai multe critici și a susținut că în ultimele luni au existat numeroase critici venite din partea PSD, pe care le consideră incompatibile atât cu protocolul de guvernare, cât și cu normele de bun simț. În opinia sa, acest comportament a afectat performanța Guvernului și capacitatea coaliției de a funcționa eficient.

Ilie Bolojan a susținut că România nu are nevoie de o nouă criză politică într-un moment complicat și a precizat că aceste tensiuni au fost discutate inclusiv în cadru privat, între liderii implicați, iar problemele sunt cunoscute de mai mult timp.

În analiza sa privind cauzele actualei situații, premierul a indicat fuga de răspundere ca prim motiv. El a subliniat că actuala guvernare și-a asumat responsabilități importante, iar o parte dintre partenerii politici ar încerca acum să se delimiteze de acestea.

„Zarurile au fost aruncate. (…) Dacă ne-am lua după declarațiile de până acuma am putea spune că zarurile au fost aruncate și că PSD va vota luni că nu va mai colabora cu premierul Bolojan. Dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimele luni, constatăm o serie de crittici din partea PSD care încălcau protocolul de guvernare și bunul simț. Asta contribuie la lipsa de performanță a Guvernului România nu are nevoie de această criză politică. Aceste discuții au avut loc și în cadru privat, de la om la om, lucrurile sunt cunoscute. Explicația pentru generarea acestei crize: fuga de răspunde. Această guvernare și-a asumat niște răspunderi importante”, a declarat Bolojan la Radio România Actualități.

Totodată, Bolojan a acuzat PSD de dublu discurs, susținând că în ședințele de guvern se ajungea la anumite înțelegeri, iar ulterior reprezentanții partidului transmiteau în spațiul public mesaje diferite, inclusiv în emisiuni televizate.

Premierul a criticat și vocile care oferă acum soluții sau recomandări politice, întrebând de ce aceleași persoane nu și-au asumat răspunderea în anul precedent, atunci când erau necesare decizii importante.

Referindu-se la situația economică a țării, Ilie Bolojan a declarat că actualele deficite bugetare au fost generate de guvernele din care au făcut parte atât PSD, cât și PNL, sugerând că responsabilitatea este comună.

Un al doilea motiv al tensiunilor actuale, în opinia premierului, îl reprezintă o politică de tip cinic, în care interesele de partid sunt puse înaintea problemelor României. El a afirmat că există lideri care și-ar dori revenirea la un model politic în care premierul să fie o simplă marionetă.

Ilie Bolojan a mai precizat că a avut discuții cu președintele României și i-a prezentat perspectiva sa asupra situației politice și a relațiilor din coaliție. În final, liderul liberal a susținut că PSD și-ar dori un PNL obedient și a criticat ideea ca deciziile interne ale unui partid să fie luate în birourile altui partid.

„Am văzut acest joc dublu, acest joc mincinos al PSD, în care cădeam la o înțelegere în ședințele de guvern și apoi mergeau în tocșouri și spuneau altceva. Cei care dau tot felul de sfaturi, de ce nu și-au asumat răspunderea anul trecut?. Aceste deficite le au facut tot guvernele României din care au făcut parte PSD și PNL Al doilea motiv e politica de tip cinic, în care sacrifici problemele României pe o strategie de partid. Unii se comporta ca pe vremea lui Dragnea, s-ar dori sa existe un premier de tip marionetă. Am avut discuții cu domnul Președinte și am explicat care este perspectiva mea. PSD și-ar dori un PNL de tip obedient. Atunci când conducerea unui partid ia decizii în birourile altui partid… S-au mai experimentat astfel de situații. Cât timp voi rămâne președintele acestui partid, PNL va rămâne un partid relevant”, a mai spus el.

Declarațiile premierului au continuat. Acesta a spus că liberalii vor analiza situația dacă PSD își retrage miniștrii. Bolojan spune că formațiunea a proiectat „niște pași pentru perioada următoare”.