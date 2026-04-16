Călin Georgescu susține că ar fi nevoie de un guvern de „reconciliere națională”, format din PSD, AUR și PNL. El consideră că, în perioade de criză, trebuie să se țină cont de votul poporului. A explicat la TV că decizia oamenilor ar trebui să fie cea mai importantă, nu alte interese, cum crede că se întâmplă acum.

Georgescu a mai spus că ruptura dintre PNL și PSD a apărut din cauza problemelor economice și a lipsei de soluții. În opinia lui, partidele ajung să se certe atunci când nu reușesc să gestioneze economia, iar oamenii o duc mai greu.

El susține că România trece printr-o situație economică dificilă și că este nevoie rapid de un guvern de „reconciliere națională”. A explicat că acest guvern ar trebui să fie format din cele mai votate trei partide, care să ajute la refacerea țării atât economic, cât și moral.

Georgescu a mai spus că nu judecă partidele, dar a menționat că PSD este cel mai mare partid și că fiecare formațiune a făcut și lucruri bune. Despre AUR a spus că este un partid nou, care nu a fost la guvernare, iar liderul George Simion a promovat ideea de suveranism, lucru pe care îl consideră important. De asemenea, a inclus și PNL în această posibilă colaborare.

Întrebat la Realitatea PLUS dacă propune o alianță între aceste partide, el a răspuns că ele ar putea contribui împreună la refacerea țării într-un moment dificil. A mai spus că ar trebui lăsate deoparte acuzațiile legate de trecut sau de trădări și că situația actuală este foarte gravă. Georgescu a atras atenția că lumea trece printr-o perioadă complicată la nivel internațional și că este important ca România să fie atentă și să se concentreze pe viitor, folosind diplomația.

„Din punctul meu de vedere, într-o situație de criză, este obligatoriu să se ia în calcul votul suveran al poporului român. Asta hotărăște poporul, asta trebuie să fie — nu altceva, cum se întâmplă astăzi. În primul rând, toți ar trebui să fim suveraniști. Toți! Partidele de acest gen se rup pentru că nu au o soluție economică. Fisura dintre PNL și PSD vine din zona economică: lumea o duce rău pentru că economia nu funcționează. România, aflată într-o situație economică foarte grea, are nevoie în cel mai scurt timp de un Guvern de Reconciliere Națională. Înseamnă că primele trei partide pe care poporul român le-a votat masiv trebuie să refacă România economic și moral. Nu judec pe nimeni. Luându-le metodic: PSD este cel mai mare; fiecare a făcut câte puțin bine, primarii lor sunt botezați ortodocși, iar în balanța lui Dumnezeu atârnă și acest ”puțin bine”. Apoi, Partidul AUR: este un partid tânăr, n-a fost la putere, nu putem confuza lumea spunând că n-a făcut bine. George Simion s-a luptat pentru suveranism, iar acest lucru trebuie apreciat. Al treilea este PNL. Aceste trei partide, în ordinea aleasă de popor, pot contribui la refacerea țării într-un moment de mare criză. Ar trebui să lăsăm mai moale judecățile despre trădări sau trecut. Intrăm toți într-un tăvălug internațional care nu este doar vina politicii de aici. Este un moment foarte critic — nu critic, ci foarte critic. Vor dispărea țări și popoare dacă nu suntem atenți. Trebuie să privim viitorul ancorați în diplomație”, a declarat Georgescu.

Georgescu consideră că România ar fi trebuit să conteste imediat decizia tribunalului de la Bruxelles, prin care țara este obligată să plătească aproximativ 600 de milioane de euro pentru doze de vaccin Pfizer. El a criticat faptul că autoritățile nu au contestat această decizie și că se grăbesc să plătească suma, pe care o consideră foarte mare. A mai spus că i se pare ciudat că, la scurt timp, România a primit un împrumut de la Banca Mondială aproape egal cu suma datorată.

Georgescu a explicat că i se pare nedrept ca România să plătească fără să fi primit ceva în schimb și a sugerat că astfel de situații apar și în alte cazuri legate de fonduri sau împrumuturi. A subliniat că nu acuză pe nimeni direct, ci doar observă faptul că decizia unui tribunal internațional nu a fost contestată deloc, în timp ce plata se face rapid, deși în țară există un nivel ridicat de sărăcie.

El a spus că situația în care România primește un împrumut aproape identic cu suma pe care trebuie să o plătească ridică semne de întrebare și că ceva nu pare în regulă. A adăugat că astfel de lucruri nu pot fi ascunse la nesfârșit și că se întreabă ce interese sau persoane sunt implicate.

Georgescu a declarat că situația economică a României este foarte fragilă în prezent și că problemele sunt serioase și la nivel global. În opinia lui, doar adevărul și transparența pot ajuta la rezolvarea acestor probleme.