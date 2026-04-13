Omul de afaceri Gigi Becali a făcut declarații ample în care respinge modul în care este perceput în spațiul public, susținând că este etichetat pe nedrept în contextul unor controverse juridice și mediatice.

”Orice om care are viață vorbește cu Dumnezeu. Așa și orice drac vorbește cu Satan, șeful lui. Și atunci are și el pe ai lui, bogații lumii, cărora le spune ce să facă, cum să facă pandemiile. Soroș ala si altii. Ca atare, vezi că Dumnezeu îi închide pe draci, Realitatea. Acuma ei când o să vadă așa, stai să il atacăm iar. De aia nu mai pot eu. Mă interesează de ce e cu Hristos. Și ei, dracii, băgă cătușe. Băi, voi băgați cătușe, dracilor, dar cătușele vin la voi. Păi voi, dracilor, voi! Pentru bani, cooptare a poporului, a poporului, a poporului. 17 de firme, nu plătim nimic, dar infractorul e Becali. Bai, Becali a dat acolo la Pechea, la sinistrati, 500 mii in materiale. Le-am cumpărat de la firma mea! Că trebuia să le dau pe firmă, că-l puteai pune și de 50 de mii de euro în TVA materiale. Și am plătit și la statul român, că puteam să nu plătesc eu. Era firma mea, mi-am dat acolo. Nu? Am dat 100 de mii la statul român cadou ca să dau cadou 500 de mii la sinistrați. Am dat la statul român TVA 100 de mii. Cine face asta? Nimeni. Nimeni, eu am zis ce nevoie am de bani? Ma doare inima. Pai e fata mea! Păi vedeți-vă, bă, de treabă! Atacați-mă pe mine!”, spune acesta la România TV.

”Ea, Alexandreasca, eu tot cred că ea ar fi salvată, ea nu-i femeie rea. La un moment greu, că am vorbit cu ea. La un moment greu, ăsta, Maricel Păcuraru, i-a fost alături, că toată lumea a fost alături și atunci ea, că are cunoștință, mi-a plăcut. Mi-a zis că are cunoștință. Adică orgoliul o dă înapoi. Dar ea isi va reveni, așa cred, nu știu, caută biserica totusi. Dar nu-și dă seama că dracul nu o lasă. Dar eu alături de ei n-am fost niciodată”, mai spune Gigi Becali.

Omul de afaceri a făcut referiri și la scena politică, în special la George Simion și la formațiunea AUR.

El susține că nu el ar fi inițiat apropierea de partid, ci că reprezentanți ai formațiunii ar fi venit la el pentru discuții sau colaborări. De asemenea, respinge speculațiile privind implicarea sa financiară în relațiile cu liderul AUR, afirmând că anumite informații publice ar fi fost interpretate greșit.