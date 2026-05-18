Liderul AUR, George Simion, a declarat că, în cadrul întâlnirii de luni, 18 mai, de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan nu i-a spus că nu ar desemna un premier din partea AUR.

Simion a explicat că, dacă ar fi primit un asemenea răspuns direct, ar fi cerut chiar demisia președintelui, însă a precizat că pentru un astfel de pas ar fi fost nevoie și de o majoritate clară în Parlament.

Acesta a afirmat că partidul său are răbdare și că încearcă să ajungă la o reconciliere națională, motiv pentru care AUR nu a avut o atitudine agresivă în această etapă a negocierilor. În opinia sa, acest lucru nu înseamnă o apropiere de adversarii politici, ci continuarea planului de revenire la democrație și de obținere a dreptății.

Simion a declarat că acesta ar putea fi un prim pas pentru ca Nicușor Dan să își revină politic și a insistat că AUR merge până la capăt cu obiectivele sale.

„Nu, altfel m-aș fi văzut și pe mine spunând că trebuie să-și dea demisia. De altfel aș fi făcut lucrul ăsta dacă știam că avem 233 de voturi în Parlament pentru acest lucru. Poate este un prim pas pentru ca domnul Nicușor Dan să-și revină. Noi avem suficientă răbdare, am înțeles că trebuie să ajungem la o reconciliere națională și de aceea nu am fost virulenți, așa cum ne știau toți. Asta nu înseamnă că batem palma cu dușmanul, asta înseamnă că noi trebuie să ne vedem de planul nostru și să revenim la democrație și să se facă dreptate. Se va face dreptate, să nu vă îndoiți, mergem până la capăt”, a declarat politicianul la Realitatea Plus.

George Simion a fost întrebat și dacă președintele i-a spus în mod direct că AUR este un partid extremist. Acesta a răspuns că subiectul nu a mai fost adus în discuție și a spus că speră ca această abordare să continue.

El a explicat că partidul și-a dorit o discuție de fond și că prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a discutat concret despre acuzațiile privind presupusa orientare anti-europeană sau anti-occidentală.

Potrivit lui Simion, una dintre criticile aduse AUR a fost legată de presupusul vot împotriva prezenței americane la Mihail Kogălniceanu. Liderul AUR a respins această interpretare și a spus că partidul nu a votat acel proiect tocmai pentru că nu existau suficiente explicații privind conținutul său.

El a susținut că tentativa adversarilor politici a fost de a prezenta AUR drept un partid împotriva americanilor, lucru pe care îl consideră complet fals. Simion a invocat și susținerea constantă a partidului pentru politicile lui Donald Trump și pentru direcția MAGA.

„Nu, a apărut că a uitat acest aspect, sper să-i țină Dumnezeu năravul. Noi ne-am dorit o discuție pe fond. Nu m-am dus astăzi cu gânduri rele, noi așa ne-am dorit-o. Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, un om care a discutat concret, inclusiv prin implicarea consilierilor lui Nicușor Dan, despre ce înseamnă anti-european, anti-occidental, de ce presupun ei că am fi antioccidentali. S-a adus ca replică faptul că am fi votat contra prezenței americane la Mihail Kogălniceanu. Nimic mai fals. Noi am fi vrut să știm și nici acum nu ni s-au dat explicații de ce a trimis Nicușor Dan acel vot în Parlament? Noi nu am votat deloc pentru că eram în necunoștință de cauză și iată că se dovedește că am făcut foarte bine. Ce au vrut ei să demonstreze prin aducerea acelui proiect în Parlament a fost că am fi noi împotriva americanilor. Nimic mai fals. Vedeți și atitudinile constante pe care le-am avut noi ca partid încă de la înființare în direcția susținerii politicilor lui Donald Trump, politicilor MAGA”, a mai declarat Simion.

În același context, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea sa i-a transmis lui Nicușor Dan că poate construi o majoritate parlamentară, însă aceasta nu se încadrează în condițiile cerute de președinte.

Grindeanu a amintit că PSD a reușit să strângă 281 de voturi pentru demiterea Guvernului Bolojan, peste pragul necesar de 233 de voturi, ceea ce arată că există o majoritate parlamentară posibilă.

„Noi i-am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, dovadă că am strâns 281 de voturi ca să îl schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233, doar că această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa”, a menţionat liderul PSD.

Totuși, liderul social-democrat a subliniat că PSD nu dorește majorități de tipul celor discutate în acest moment și a menționat că AUR a anunțat deja că nu va vota un guvern din care nu face parte.

În aceste condiții, opțiunile pentru formarea unui nou Executiv devin tot mai limitate.

„S-a dovedit că putem strânge un număr care trece de 233, dar totodată eu v-am spus, şi nu vreau să las loc de interpretări, v-am spus că nu facem majorităţi de acest tip. De asemenea, am văzut ceea ce a spus AUR, că nu votează un guvern din care nu face parte. Atunci se îngustează foarte mult opţiunile”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

După demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, președintele Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier.

La finalul discuțiilor de luni, șeful statului a anunțat că seria consultărilor va continua până când va exista o variantă clară de majoritate solidă și pro-occidentală.

El a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor și a cerut formule coerente și propuneri viabile pentru formarea noului guvern.

PSD a respins varianta unui nou Executiv condus de Ilie Bolojan, AUR a anunțat că își asumă guvernarea și a readus în discuție alegerile anticipate, PNL a transmis că nu mai dorește o alianță cu PSD, iar USR a anunțat că va merge în opoziție dacă social-democrații vor forma majoritatea. UDMR susține refacerea fostei coaliții de guvernare.