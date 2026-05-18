Declarațiile au fost făcute la România TV, în contextul negocierilor tensionate pentru formarea unei noi majorități guvernamentale, după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Întrebat dacă a existat o discuție privind o eventuală candidatură a lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale, liderul PSD a afirmat că informațiile i-au fost confirmate de foști lideri ai coaliției și de membri ai alianței de guvernare.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, în interiorul coaliției ar fi existat încercări de schimbare a candidatului comun.

Afirmațiile vin într-un moment de tensiune majoră între PSD și actuala conducere liberală, în condițiile în care negocierile pentru formarea unui nou Executiv sunt încă blocate.

Sorin Grindeanu a sugerat că Ilie Bolojan ar fi intrat deja într-o logică de campanie electorală pentru viitoarele alegeri prezidențiale, deși scrutinul este programat peste mai mulți ani.

Liderul PSD consideră că actualul premier interimar pune propria carieră politică înaintea formării unui guvern stabil.

„E mai importantă propria persoană decât să avem un guvern pro-occidental”, a afirmat Grindeanu.

În același context, liderul social-democrat a lansat un nou atac direct la adresa lui Ilie Bolojan și a spus că acesta are „zilele numărate” în funcția de premier interimar.

„Noi avem în față toate opțiunile, de la a avea premier până la a trece în opoziție. Noi am spus că, într-un final, putem să strângem o majoritate, că putem avea un guvern, doar că această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de Nicușor Dan. Nu se poate face un guvern care să aibă majoritate, dacă PSD și AUR nu votează, nu trece acel guvern. Am văzut ce a zis AUR azi, atunci se îngustează foarte mult opțiunile. Bolojan este acum un premier cu preaviz”, a declarat liderul PSD, în emisiunea „Punctul Culminant”.

Întrebat de Victor Ciutacu dacă a avut recent o discuție directă cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a negat existența unui dialog între cei doi.

În același timp, liderul PSD a afirmat că îl vede pe Bolojan deja implicat într-o strategie electorală pentru alegerile prezidențiale din 2030.

„Nu. Din punct de vedere constituțional, are zilele numărate. Domnia sa, din perspectiva mea, este în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 2030. Îi rog pe cei care l-au băgat în priză pe Bolojan să-l scoată, ca să facem guvern”, a declarat Grindeanu.

În cadrul intervenției de la România TV, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD analizează toate variantele posibile pentru formarea unui Executiv, inclusiv scenariul unui guvern minoritar social-democrat.

Liderul PSD a susținut că UDMR ar sprijini o asemenea formulă.

„UDMR-ul susţine un guvern minoritar PSD, asta e ceea ce mi-a spus… PSD, un guvern minoritar PSD, ceea ce PSD-ul nu neapărat îşi doreşte ca prime opţiuni, dar nu fugim de un asemenea scenariu. Eu îmi doresc, împreună cu colegii mei, să avem un guvern stabil, un guvern care să aibă o majoritate în spate, care să guverneze pentru oameni”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Totuși, liderul social-democrat a precizat că principala opțiune rămâne formarea unui guvern stabil, susținut de o majoritate parlamentară solidă.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu susține ideea unui executiv format exclusiv din tehnocrați și consideră că o astfel de formulă nu ar avea susținerea necesară în Parlament.

„Eu nu cred în acea variantă, nu cred că acea variantă e bună pentru România şi nu cred că va fi varianta susţinută de o majoritate. Am văzut luări de poziţie, inclusiv astăzi, din partea unora dintre foştii colegi de coaliţie, dacă nu mă înşel nici UDMR-ul, nici USR-ul şi nici noi nu susţinem această variantă, deci nu o văd posibilă”, a declarat liderul PSD.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin într-un moment de blocaj politic major, după căderea Guvernului Bolojan și consultările desfășurate la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.

Până în prezent, partidele parlamentare nu au ajuns la un acord privind noua formulă de guvernare, iar tensiunile dintre PSD și PNL continuă să se accentueze.