Guvernul aprobă un împrumut de 630 de milioane de euro. Calea ferată Brașov–Sighișoara primește finanțare pentru modernizare

Guvernul a aprobat, joi, un memorandum pentru negocierea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, în valoare de 630 de milioane de euro. Fondurile sunt destinate susținerii contribuției naționale pentru modernizarea liniei de cale ferată Brașov–Sighișoara. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene și vizează reabilitarea unuia dintre cele mai importante tronsoane feroviare din România.

Guvernul a decis aprobarea memorandumului care permite negocierea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 630 de milioane de euro. Documentul are ca obiect susținerea contribuției naționale aferente proiectului „Linia de cale ferată Brașov–Sighișoara – Cofinanțare aferentă fondurilor UE”.

Prin același memorandum, ministrul Finanțelor este mandat să negocieze și să semneze contractul de finanțare în numele statului român, astfel încât fondurile să poată fi utilizate pentru implementarea investiției.

Împrumutul se înscrie într-un program mai amplu de finanțare aprobat de Executiv pentru proiecte strategice de infrastructură, derulate în cadrul Programului Transport 2021–2027 și al Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF).

„Împrumutul face parte din programul de finanţare aprobat de Guvern pentru contractarea unor împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii, cu o valoare totală de până la 4,975 miliarde de euro, destinate susţinerii proiectelor strategice de infrastructură incluse în Programul Transport 2021–2027 şi în Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)”, precizează Guvernul într-un comunicat oficial.

Noul împrumut va fi utilizat pentru acoperirea unei părți din contribuția pe care România trebuie să o asigure în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Brașov–Sighișoara, investiție finanțată în principal din fonduri europene nerambursabile.

Potrivit Executivului, proiectul presupune reabilitarea unui tronson de 112,55 kilometri, astfel încât trenurile să poată circula cu viteze de până la 160 km/h. Linia face parte din rețeaua centrală transeuropeană de transport (TEN-T), fiind considerată un obiectiv strategic pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și pentru consolidarea conexiunilor României cu rețeaua europeană.

Modernizarea acestui sector de cale ferată este menită să reducă durata călătoriilor, să crească nivelul de siguranță și eficiență al transportului feroviar și să îmbunătățească interoperabilitatea infrastructurii la nivel european.

Executivul subliniază că investiția are și o componentă strategică privind mobilitatea militară, infrastructura urmând să deservească atât transportul civil, cât și cerințele Uniunii Europene privind reziliența rețelelor de transport.

„Finanţarea de 630 milioane de euro va contribui la acoperirea unei părţi din contribuţia naţională necesară implementării proiectului de modernizare a liniei de cale ferată Braşov–Sighişoara, care beneficiază de finanţare din fonduri europene nerambursabile”, menţionează Guvernul în comunicatul oficial.

Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 2,25 miliarde de euro, inclusiv TVA. Lucrările de execuție au început în anul 2020 și sunt programate să fie finalizate în 2029.

Implementarea investiției este realizată de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții feroviare aflate în derulare în România, fiind inclus în coridoarele europene de transport și în programele de finanțare strategică ale Uniunii Europene.