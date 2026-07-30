Florin Cîțu critică noua lege a salarizării. Fostul premier avertizează că măsura va crește cheltuielile bugetare cu 12 miliarde de lei: E o prostie

Fostul premier și fost ministru de Finanțe Florin Cîțu critică proiectul noii legi a salarizării, susținând că o reformă reală a sistemului de salarizare din sectorul public nu poate fi realizată într-o lună și că forma actuală a actului normativ va majora cheltuielile bugetare fără să rezolve problemele existente. Potrivit acestuia, legea este elaborată în grabă și va crea mai multe dificultăți decât va elimina.

Florin Cîțu afirmă că o lege a salarizării realizată într-un interval atât de scurt este o eroare și că lipsa unei reforme până în prezent demonstrează absența voinței politice pentru schimbarea sistemului. El consideră că adoptarea unei legi în ultimul moment nu poate produce o reformă autentică și că un astfel de act normativ va fi unul slab, care va genera mai multe probleme decât va rezolva.

„Nu poți să faci o lege a salarizării într-o lună de zile, este utopic, e o prostie. Nu ai făcut-o până acum, la revedere, e clar că nu avem voința politică să facem reformă în acest sector, dar nu vii cu o lege pe ultima sută de metri, pentru că ea va fi o lege proastă, care va crea mai multe probleme decât va rezolva”, a declarat Florin Cîțu la RFI, în contextul proiectului de lege de care depind 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În opinia fostului premier, cei care conduc în prezent nu înțeleg ce înseamnă o reformă. El spune că scopul unei astfel de legi nu este doar îndeplinirea unui jalon din PNRR, ci transformarea sistemului de salarizare din sectorul public. Cîțu amintește că inițial existau doi ani pentru realizarea acestei reforme, iar ulterior termenul a fost extins până în 2026, însă nici această perioadă nu a fost folosită pentru elaborarea unui proiect solid. El consideră că prezentarea unei variante în ultima lună înainte de termen nu poate fi echivalentă cu o reformă.

„Pe de o parte, e clar că cei care ne conduc nu înțeleg ce înseamnă să faci reformă. Reformă nu înseamnă doar să treci o lege cu câteva zile înainte, să bifezi un jalon. Legea aceasta nu este făcută pentru a trece un jalon în PNRR. Ea a fost pusă în PNRR pentru a reforma sistemul de salarizare din sectorul public din România. Asta nu se face peste noapte. Inițial, au fost doi ani de zile. OK, nu s-a făcut în doi ani de zile. Au mai adăugat până în 2026, dar nu poți să vii cu o variantă în ultima lună și să crezi că este reformă”, a mai spus fostul premier.

Fostul ministru de Finanțe susține că, chiar dacă legea ar fi adoptată, aceasta nu ar reprezenta o reformă, ci doar un nou act normativ care majorează salariile din sectorul bugetar. În opinia sa, obiectivul nu ar trebui să fie bifarea unui jalon din PNRR, ci restructurarea și modernizarea sistemului de salarizare din administrația publică.

„Chiar dacă va trece, să presupunem printr-o minune că trece această lege, ea nu va fi o reformă, va fi doar încă o lege care crește salariile în sectorul bugetar, dar nu este o reformă, pentru că nu poți să faci așa ceva într-o lună de zile. Obiectivul nu este să bifezi un jalon în PNRR, obiectivul era să faci reforma în sectorul bugetar”, a subliniat Cîțu.

Florin Cîțu afirmă că o lege a salarizării ar trebui să introducă criterii de performanță și mecanisme care să motiveze angajații din sectorul public să obțină rezultate mai bune. El spune că sistemul trebuie să îi încurajeze pe oameni să lucreze în sectorul bugetar, dar în același timp să recompenseze performanța, nu doar să majoreze salariile.

Potrivit lui Cîțu, singurul lucru cert în acest moment este că proiectul de lege crește costurile anvelopei salariale cu aproximativ 12 miliarde de lei. El consideră că o reformă care adaugă permanent cheltuieli bugetare de o asemenea amploare nu poate fi numită reformă. În schimb, spune fostul premier, ar fi fost necesară introducerea unor criterii de performanță, a unui sistem de bonusuri acordate selectiv și a unor mecanisme inspirate din sectorul privat care pot fi adaptate și în sectorul public.

Cîțu mai atrage atenția că, în condițiile în care salariile medii din sectorul bugetar sunt mai mari decât cele din sectorul privat, concedierea unui angajat din sistemul public a devenit aproape imposibilă.

„Trebuie să creezi un sistem de salarizare care să-i motiveze pe oameni, pe de o parte, să fie în sectorul bugetar, în același timp să aibă performanță în sectorul bugetar. Nu este vorba doar despre a crește salariile în sectorul bugetar (…). Știm un singur lucru, (legea salarizării-n.r.) crește costurile cu anvelopa salarială cu 12 miliarde de lei. O reformă care doar îți adaugă costuri permanente de cheltuieli cu 12 miliarde de lei nu este reformă. Ar fi trebuit să vedem criterii de performanță, un sistem de bonusuri doar preferențial, nu pentru toată lumea, multe lucruri care funcționează în sectorul privat pot fi transpuse și în sectorul bugetar (…). Gândiți-vă, în sectorul bugetar, cu salariile în medie mai mari decât în sectorul privat, în toți acești ani, este aproape imposibil să fii concediat”, a explicat Florin Cîțu.

El concluzionează că adoptarea unei legi a salarizării într-un interval de numai o lună este nerealistă și că un astfel de proiect, elaborat în grabă, va trebui modificat de numeroase ori în anii următori, așa cum s-a întâmplat și în trecut cu alte legi adoptate peste noapte.