Scrisoarea trimisă de PSD către Ursula von der Leyen. Miza pentru educație și sănătate

Partidul Social Democrat a anunţat joi că a înaintat o scrisoare către preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care sunt prezentate o serie de propuneri privind aplicarea reformei salarizării. Formaţiunea susţine că măsurile propuse urmăresc menţinerea protecţiei pentru personalul din educaţie şi sănătate şi continuarea accesării fondurilor prevăzute prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Demersul a fost realizat de vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu, preşedintele Comisiei pentru Sănătate din Senat Adrian Streinu-Cercel şi preşedintele Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor Alexandru-Mihai Ghigiu.

Cei trei au transmis Comisiei Europene soluţii despre care susţin că pot permite realizarea reformei salarizării fără diminuarea veniturilor personalului din cele două domenii şi fără afectarea serviciilor publice esenţiale.

Iniţiativa PSD apare în contextul discuţiilor privind noua lege a salarizării şi vizează identificarea unor variante juridice şi tehnice pentru aplicarea reformei. Potrivit formaţiunii, obiectivul este găsirea unui echilibru între angajamentele asumate de România şi necesitatea protejării sistemelor de educaţie şi sănătate.

În scrisoarea transmisă Comisiei Europene sunt prezentate argumente şi date referitoare la situaţia celor două sisteme, precum şi mai multe propuneri concrete. Semnatarii solicită clarificări care să permită României protejarea veniturilor personalului din educaţie şi sănătate.

Printre propunerile menţionate se află recunoaşterea specificului acestor profesii şi a plăţilor aferente activităţilor precum gărzile, turele, munca de noapte, condiţiile dificile sau activitatea desfăşurată în zone unde există deficit de personal.

De asemenea, reprezentanţii PSD solicită realizarea unor simulări complete privind efectele reformei asupra tuturor categoriilor profesionale înainte de adoptarea legii. În acelaşi timp, aceştia susţin necesitatea unui dialog cu sindicatele reprezentative şi cu profesioniştii din educaţie şi sănătate.

PSD afirmă că abordarea propusă diferă de variantele discutate până acum de Guvern, prin accentul pus pe dialog, fundamentarea deciziilor şi evaluarea efectelor măsurilor înainte de aplicare.

Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a declarat: „Prin acest demers demonstrăm, încă o dată, că există alternative și soluții. Nu este suficient să vorbim despre reforme, ci trebuie să ne asigurăm că ele sunt aplicate inteligent și echilibrat. Educația și sănătatea nu trebuie să plătească prețul unei implementări rigide. Propunem soluții concrete prin care România poate atrage fondurile alocate prin PNRR, cât și avea profesori și cadre medicale motivate.”

Adrian Streinu-Cercel, preşedintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, a transmis: „Sănătatea nu înseamnă doar investiții în clădiri și echipamente, ci și oameni. O reformă sustenabilă trebuie să protejeze personalul medical și să asigure continuitatea serviciilor pentru pacienți. Acesta este obiectivul soluțiilor pe care le-am propus.”

Alexandru-Mihai Ghigiu, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor, a declarat: „Profesorii au nevoie de predictibilitate și respect. Reforma salarizării trebuie să contribuie la consolidarea sistemului de educație, nu să accentueze problemele cu care acesta se confruntă. Dialogul și evaluarea reală a impactului sunt condiții esențiale pentru o reformă de succes.”

Prin această iniţiativă, PSD susţine că urmăreşte identificarea unor soluţii care să combine atragerea fondurilor europene şi responsabilitatea fiscală cu investiţia în resursa umană şi protejarea domeniilor considerate strategice pentru dezvoltarea României.

Partidul Social Democrat arată că propunerile transmise Comisiei Europene vizează menţinerea finanţărilor europene şi aplicarea reformelor într-un mod care să ţină cont de specificul sistemelor de educaţie şi sănătate.

Demersul are loc pe fondul procesului de elaborare a noii legislaţii privind salarizarea şi al discuţiilor privind modul în care reformele asumate de România pot fi implementate.