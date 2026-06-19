UE vrea finalizarea pieței unice până în 2027. Liderii europeni susțin că obiectivele sunt respectate

UE a publicat primul raport de progres privind implementarea Foii de parcurs „O Europă, o Piață” și a priorităților legislative comune pentru 2026. Documentul a fost prezentat în iunie 2026, după colaborarea dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană. Evaluarea marchează primul exercițiu oficial de monitorizare a măsurilor convenite de instituțiile europene. Potrivit concluziilor prezentate, implementarea se desfășoară conform calendarului stabilit, iar instituțiile își reafirmă angajamentul pentru finalizarea obiectivelor asumate.

Instituțiile UE au prezentat primul raport de progres dedicat implementării Declarației comune privind prioritățile legislative pentru anul 2026 și a Foii de parcurs „O Europă, o Piață”. Documentul vine la câteva luni după semnarea celor două inițiative și reprezintă debutul unui mecanism de monitorizare care va funcționa pe bază trimestrială.

Potrivit raportului, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au colaborat pentru avansarea măsurilor considerate esențiale pentru consolidarea pieței unice, competitivității și rezilienței economice europene. Instituțiile au subliniat că evaluările periodice vor permite urmărirea stadiului fiecărei priorități și identificarea eventualelor întârzieri.

În același timp, documentul reafirmă angajamentul comun pentru aplicarea la timp și în mod eficient a măsurilor prevăzute în Declarația comună și în Foaia de parcurs, considerate instrumente-cheie pentru dezvoltarea economică a Uniunii.

În contextul prezentării raportului, accentul a fost pus pe transformarea angajamentelor politice în rezultate concrete pentru cetățeni și mediul de afaceri european.

„Când am semnat foaia de parcurs „O Europă, o piață” în Cipru, am convenit asupra a mai mult decât a unui plan – am convenit asupra acțiunilor concrete. Acesta a fost principiul călăuzitor al președinției cipriote în ultimele șase luni, deoarece am lucrat neobosit pentru a consolida competitivitatea, reziliența și prosperitatea UE, cu cetățenii și întreprinderile noastre în centrul fiecărei propuneri. Astăzi, dovedim că angajamentul nostru comun nu a fost doar o simplă vorbă. Ne îndeplinim prioritățile, urmărim îndeaproape progresele și ne asigurăm că foaia de parcurs pe care am stabilit-o împreună continuă să genereze rezultate concrete pentru Europa”, spune Nikos Christodoulides.

În cadrul prezentării raportului, reprezentanții principalelor instituții europene au insistat asupra necesității accelerării reformelor care să permită valorificarea mai eficientă a potențialului economic existent în UE.

Mesajul transmis de Parlamentul European a vizat în special reducerea obstacolelor care îngreunează dezvoltarea companiilor și transformarea investițiilor, talentului și inovației în creștere economică. Oficialii europeni consideră că piața unică trebuie să ofere condiții mai favorabile pentru extinderea afacerilor și atragerea capitalului.

În acest context, conducerea Parlamentului European a reiterat sprijinul pentru adoptarea rapidă a inițiativelor considerate esențiale pentru competitivitatea economiei europene și pentru consolidarea mediului investițional.

„Europa are talentul, capitalul și ideile necesare. Sarcina noastră acum este să eliminăm barierele care împiedică companiile să transforme acest potențial în creștere, inovare și investiții. Foaia de parcurs „O singură Europă, o singură piață” reprezintă hotărârea noastră de a realiza rapid toate inițiativele cheie care vor stimula competitivitatea Europei. Parlamentul European va menține ritmul, asigurându-se în același timp că legislația noastră este de calitate, în concordanță cu ambiția obiectivelor noastre, astfel încât companiile să poată inova, să se extindă și să prospere în Europa”, declară Roberta Metsola.

Raportul evidențiază și angajamentul Comisiei Europene de a continua implementarea măsurilor necesare pentru finalizarea pieței unice până la sfârșitul anului viitor. Executivul european consideră că rezultatele prezentate confirmă respectarea direcției stabilite prin foaia de parcurs adoptată de instituțiile UE.

Potrivit Comisiei, una dintre priorități rămâne valorificarea potențialului economic al unei piețe care reunește aproximativ 450 de milioane de cetățeni. Oficialii europeni susțin că accelerarea implementării măsurilor convenite poate genera beneficii suplimentare atât pentru companii, cât și pentru consumatori.

Mesajul transmis de Executivul comunitar este că ritmul actual trebuie menținut pentru ca obiectivele asumate să fie îndeplinite în termenul stabilit.

„Ne-am asumat un angajament: să finalizăm piața unică până la sfârșitul anului viitor. Aceasta este foaia noastră de parcurs „O Europă, o piață”. Raportul de progres de astăzi arată că suntem pe drumul cel bun. Am discutat despre cum putem îndeplini această promisiune față de cetățenii și întreprinderile noastre și mai rapid. Împreună, vom debloca întreaga putere a pieței noastre unice, cu o populație de 450 de milioane de locuitori”, spune Ursula von der Leyen.

Raportul UE din iunie privind progresul pieței unice poate fi consultat mai jos: