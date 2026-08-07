Blocul din Rahova afectat de explozia din 2025 intră într-o nouă etapă de expertizare. Specialiștii vor verifica aproximativ 270 de apartamente

Blocul de pe Calea Rahovei din București, unde în toamna anului trecut s-a produs o explozie soldată cu trei morți, trebuie evaluat integral și va fi monitorizat cu senzori seismici înainte de începerea lucrărilor de punere în siguranță a părții grav afectate. Primăria Capitalei a anunțat că acțiunile de informare a locatarilor vor începe săptămâna viitoare, iar ulterior specialiștii vor intra în fiecare apartament pentru efectuarea măsurătorilor necesare.

Potrivit reprezentanților Primăriei București, concluzia aparține specialistului care a întocmit proiectul tehnic pentru intervenția asupra clădirii. Vor fi verificate aproximativ 270 de apartamente, precum și școala aflată în vecinătatea imobilului.

„Tot blocul din Rahova trebuie evaluat şi chiar montaţi senzori seismici! Este concluzia la care a ajuns cel care a întocmit proiectul tehnic. Specialiştii vor verifica în jur de 270 de apartamente, dar şi şcoala din vecinătate. Vor măsura şi fotografia fisurile apărute în ziduri, acolo unde vor constata că există. De asemenea, vor monta senzori în scara alăturată celei spulberate de explozie”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Echipele de specialiști vor măsura și fotografia fisurile existente în ziduri acolo unde acestea sunt identificate. De asemenea, vor fi montați senzori seismici în scara alăturată celei distruse de explozie.

Primăria precizează că aceste operațiuni reprezintă etape premergătoare lucrărilor de punere în siguranță a părții grav afectate a blocului, astfel încât locatarii din cele patru scări vecine și dintr-o scară a blocului aflat în spate să fie protejați pe durata executării lucrărilor.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit vineri cu locatarii afectați pentru a-i informa cu privire la pașii care urmează. El a transmis că sprijinul acordat acestora va continua și că procedurile au fost simplificate pentru a accelera intervențiile.

Edilul a precizat că persoanele care nu mai pot locui în apartamentele lor vor beneficia de prelungirea chiriei pentru încă un an și pentru perioada care va fi necesară ulterior.

„V-am promis că ne auzim periodic, pentru a vă informa care este stadiul acţiunilor pe care le facem. Nu sunteţi singuri! Sprijinul nostru este total, am făcut proceduri simplificate pentru a urgenta lucrurile, sunteţi la orice oră din zi şi din noapte în contact cu colegii mei din primărie, pe grupul de whatsapp şi ne întâlnim faţă în faţă periodic. Şi nu trebuie să vă faceţi griji pentru chirie, ea va fi prelungită pentru încă un an şi atât cât e nevoie”, a declarat Ciucu.

Săptămâna viitoare urmează să fie finalizată procedura de achiziție a serviciilor de inventariere. Tot de săptămâna viitoare, cu sprijinul Poliției Locale a Municipiului București, vor începe acțiunile de informare în toate apartamentele în care specialiștii trebuie să aibă acces.

Ulterior, echipe specializate vor merge din ușă în ușă, de dimineața până seara, inclusiv în weekend, pentru efectuarea măsurătorilor. Reprezentanții Primăriei au avertizat că persoanele care refuză accesul în locuință vor semna un document prin care își asumă că, în eventualitatea în care lucrările le afectează pereții apartamentului, nu vor putea solicita despăgubiri.

„Apoi, de dimineaţa până seara, inclusiv în weekend-uri, echipe specializate vor merge din uşă în uşă şi vor face măsurători. Cine refuză să permită accesul în casă, semnează şi îşi asumă că, în eventualitatea în care lucrările îi afectează pereţii casei, nu va putea solicita despăgubiri. După ce şi etapa aceasta va fi parcursă, încep lucrările de punere în siguranţă, care vor dura 50 de zile. Apoi, locatarii din scara afectată vor putea intra să-şi recupereze bunurile, sub coordonarea şi însoţiţi de ISU”, au subliniat reprezentanţii Primăriei.

După finalizarea acestei etape vor începe lucrările de punere în siguranță, estimate să dureze 50 de zile. După încheierea lor, locatarii din scara afectată vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile, sub coordonarea și însoțiți de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Primăria Capitalei a reamintit că, după semnarea contractului cu firma Apolodor, singura care s-a prezentat la cea de-a treia licitație, au fost predate amplasamentul și ordinul de începere a lucrărilor. Au fost realizate branșamentele de apă, energie electrică și internet, precum și contractele cu furnizorii necesare organizării de șantier. Proiectul tehnic a fost recepționat în data de 30 iulie.

Explozia de la blocul cu opt etaje situat pe Calea Rahovei s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, iar în urma tragediei trei persoane și-au pierdut viața.