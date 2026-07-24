Primăria București se pregătește să înceapă lucrările la blocul din Rahova. Instituția prezintă cronologia măsurilor luate după explozie

Primăria București a anunțat joi seară că va emite ordinul de începere a lucrărilor pentru punerea în siguranță a blocului de pe Calea Rahovei afectat de explozia din octombrie 2025. Instituția susține că toate etapele administrative și tehnice au fost parcurse, iar accesul în imobil a fost posibil doar după acordul anchetatorilor. Totodată, municipalitatea a publicat un istoric complet al măsurilor adoptate pentru sprijinirea locatarilor și pregătirea intervenției.

Primăria București a transmis că ordinul de începere a lucrărilor pentru consolidarea și punerea în siguranță a blocului avariat de explozia din Rahova va fi emis în perioada următoare, după ce au fost îndeplinite toate condițiile necesare și autoritățile judiciare au permis accesul în zonă.

Reprezentanții instituției au precizat că intervențiile administrative au început imediat după producerea deflagrației și au continuat pe parcursul ultimelor luni, în paralel cu desfășurarea anchetei.

„Nu am stat! Am făcut tot ce a ţinut de noi încă din primul moment după ce a avut loc deflagraţia din blocul situat pe Calea Rahovei 317”, au transmis oficialii Primăriei Bucureşti.

Potrivit municipalității, echipa constructorului a revenit pe teren în 22 iulie pentru realizarea unor filmări cu drona, necesare finalizării proiectului tehnic, următorul pas fiind emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la un bloc cu opt etaje situat pe Calea Rahovei, iar în urma deflagrației trei persoane și-au pierdut viața.

În aceeași zi, Primăria Capitalei și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București au intervenit pentru sprijinirea locatarilor evacuați. A fost organizat un punct de comandă la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, iar persoanele afectate au primit hrană, apă și asistență de urgență. Tot atunci, Poliția a instituit un perimetru de siguranță în jurul imobilului și a interzis accesul în clădire.

Municipalitatea a identificat nouă hoteluri pentru cazarea persoanelor evacuate, costurile fiind suportate integral din bugetul local. De asemenea, a fost pus la dispoziție numărul de telefon 021.9524 pentru solicitarea de cazare și asistență și a fost lansată o campanie de donații în parteneriat cu World Vision România.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat ulterior alocarea a 2,9 milioane de lei pentru finanțarea cazării la hotel, a chiriilor și a altor măsuri destinate familiilor afectate.

În 18 octombrie, autoritățile au continuat relocarea locatarilor, aproape 300 de persoane fiind evaluate, iar 62 cazate în hoteluri. Tot atunci a avut loc și o întâlnire cu proprietarii, cărora le-au fost prezentate concluziile preliminare privind starea imobilului.

În zilele următoare au continuat măsurile de sprijin. Pe 19 octombrie au fost ridicate mașinile avariate pentru eliberarea perimetrului, iar pe 20 octombrie primele patru familii au fost mutate din hoteluri în apartamente.

La 23 octombrie, reprezentanții Primăriei s-au întâlnit din nou cu proprietarii pentru discutarea soluțiilor de locuire și a etapelor necesare reconstruirii imobilului.

În ședința Consiliului General din 24 octombrie 2025 au fost aprobate noi măsuri de sprijin pentru locatarii afectați. Aleșii locali au alocat încă 1,1 milioane de lei și au aprobat protocolul de colaborare dintre Primăria Capitalei și Habitat for Humanity România.

Tot atunci a fost suplimentat fondul de rezervă al municipalității pentru finanțarea lucrărilor urgente de punere în siguranță a clădirii și a fost demarat programul de relocare în apartamente închiriate de pe piața liberă. Potrivit Primăriei, chiria este achitată integral de municipalitate, iar până în prezent au fost plătiți aproximativ 115.000 de euro pentru cele 43 de familii evacuate.

Între 3 noiembrie și 17 decembrie 2025 au fost organizate două proceduri de achiziție pentru executarea lucrărilor, însă niciun constructor nu a depus ofertă.

În perioada 10 decembrie 2025 – 6 februarie 2026, municipalitatea a obținut acordurile tuturor proprietarilor, necesare pentru începerea intervenției. Ultimul proprietar și-a exprimat acordul în 6 februarie.

La 13 februarie a fost lansată cea de-a treia procedură de achiziție, la care s-a prezentat un singur constructor. Autorizația de construire a fost emisă de Primăria Sectorului 5 în 4 martie, iar după aprobarea bugetului Capitalei, în 5 mai, au fost asigurate fondurile necesare execuției.

Contractul pentru lucrările de punere în siguranță a fost semnat în 15 mai cu firma Apolodor.

În 19 mai, primarul general Ciprian Ciucu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Adrian Țârlea, proiectanții, inginerii firmei Apolodor și reprezentanții ISU s-au întâlnit cu locatarii pentru a le prezenta etapele intervenției, durata estimată a lucrărilor și condițiile în care își vor putea recupera bunurile.

În perioada 8–9 iunie, expertul judiciar a solicitat efectuarea unor săpături suplimentare în jurul imobilului, necesare anchetei. În acest interval, proiectantul nu a avut acces pe șantier pentru continuarea documentației tehnice.

Între 16 iunie și 17 iulie, Distrigaz a înlocuit o conductă de gaze din zona străzii Vicina, iar autoritățile au derulat procedurile pentru asigurarea dirigenției de șantier și obținerea documentelor necesare branșării la apă și energie electrică. Totodată, au fost realizate branșamentele provizorii solicitate de constructor pentru organizarea șantierului.

Amplasamentul a fost predat constructorului în 17 iulie, iar în 22 iulie echipa tehnică a revenit pentru filmări aeriene cu drona, necesare finalizării proiectului tehnic.

Anterior, la solicitarea publicației Libertatea, Primăria Capitalei a transmis că întârzierea începerii lucrărilor a fost determinată de desfășurarea expertizei judiciare, perioadă în care municipalitatea a continuat să suporte cheltuielile de cazare și chirie pentru familiile evacuate.