Lumea presei și a radioului din România este în doliu. S-a stins una dintre cele mai cunoscute voci ale Radio România

Lumea presei și a radioului din România este în doliu după dispariția jurnalistului George Enache, una dintre vocile emblematice ale Radio România. Cunoscut de public și de colegi drept Gigi Enache, acesta a rămas în memoria ascultătorilor prin emisiunile dedicate tinerilor, iar ulterior prin programele de actualitate difuzate la Radio România Actualități. Anunțul decesului a fost făcut de Radio România.

Jurnalistul George Enache s-a stins din viață marți, la vârsta de 77 de ani, potrivit unui anunț transmis de Radio România. Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere desfășurate de-a lungul mai multor decenii în serviciul radioului public, unde a devenit una dintre cele mai apreciate și recognoscibile voci.

Născut la 21 martie 1949, George Enache și-a construit cariera într-o perioadă în care radioul reprezenta una dintre principalele surse de informare și divertisment pentru români. Pentru generații întregi de ascultători, numele său a rămas asociat cu profesionalismul, echilibrul și apropierea de public.

O parte importantă a activității sale profesionale s-a desfășurat în cadrul Programului 3 – Tineret, postul Radiodifuziunii Române destinat adolescenților și tinerilor în perioada regimului comunist.

George Enache s-a numărat printre realizatorii emisiunii Clubul adolescenților, alături de Aurel Dinu, Florin Helmis și Sorin Caracseghi. Programul a reprezentat, pentru mulți ascultători, unul dintre puținele spații radiofonice în care teme precum cultura, literatura, muzica și preocupările tinerilor erau abordate într-o manieră diferită de discursul oficial al vremii.

În acea perioadă, jurnalistul a făcut parte dintr-o echipă de realizatori din care au mai făcut parte Camelia Stănescu, Dan Ursuleanu, Titus Vîjeu, Doina Berchină, Florian Pittiș și Sebastian Sârcă, nume care au contribuit la definirea identității unuia dintre cele mai apreciate programe radio dedicate publicului tânăr.

După experiența de la Programul 3 – Tineret, George Enache și-a continuat activitatea în cadrul Radio România Actualități, unde a devenit una dintre vocile consacrate ale postului.

De-a lungul anilor, a realizat emisiuni apreciate de ascultători, printre care Studio Deschis, Matinal, Pulsul Zilei și Obiectiv România, contribuind la informarea publicului și la consolidarea prestigiului radioului public.

În paralel, jurnalistul a semnat, timp de mai mulți ani, rubrica Cronicile Olimpiene, difuzată în cadrul emisiunii Deschis Duminica, fiind apreciat pentru modul în care prezenta marile competiții sportive și poveștile din spatele acestora.

George Enache s-a retras din activitate în anul 2014, după o carieră de peste patru decenii în presa radiofonică.

Prin emisiunile pe care le-a realizat și prin stilul său sobru și profesionist, jurnalistul a rămas una dintre figurile reprezentative ale Radio România, fiind apreciat atât de colegii de breaslă, cât și de generații de ascultători care i-au urmărit activitatea de-a lungul anilor.

Moartea sa lasă un gol în lumea radioului românesc și readuce în atenție contribuția unei generații de jurnaliști care au construit, prin voce și conținut, repere importante în istoria Radiodifuziunii Române.