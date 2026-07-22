Lumea filmului este în doliu. S-a stins un nume de referință al televiziunii americane. A fost legenda din spatele unor seriale urmărite de milioane de oameni

Industria cinematografică și de televiziune este în doliu după moartea lui Richard M. Rawlings Jr., unul dintre cei mai apreciați directori de imagine din televiziunea americană. Cu o carieră de peste trei decenii, acesta a contribuit la realizarea unor seriale de referință precum „Îngerii lui Charlie”, „L.A. Law”, „Gilmore Girls” și „Desperate Housewives”, fiind recompensat cu numeroase distincții pentru activitatea sa.

Richard M. Rawlings Jr., director de imagine din a doua generație și unul dintre numele importante ale televiziunii americane, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani.

Vestea a fost confirmată de Societatea Americană a Cinematografilor (American Society of Cinematographers – ASC), însă instituția nu a oferit informații privind cauza decesului, locul sau data la care acesta a murit.

De-a lungul carierei sale, Rawlings Jr. a devenit cunoscut pentru contribuția la numeroase producții de succes, fiind apreciat pentru stilul său vizual și pentru modul în care a transpus pe ecran povești care au marcat generații de telespectatori.

În peste 30 de ani de activitate, Richard M. Rawlings Jr. a fost implicat în realizarea unor seriale care au făcut istorie în televiziunea americană.

În 1988 a câștigat premiul ASC pentru serialul western „Paradise”, difuzat de CBS, producție care i-a adus și una dintre cele patru nominalizări la premiile Emmy.

Celelalte trei nominalizări la prestigioasele premii ale Academiei de Televiziune au fost obținute pentru serialul „Ohara” (ABC), în 1988, „Reasonable Doubts” (NBC), în 1993, și filmul de televiziune „Big Dreams & Broken Hearts: The Dottie West Story” (CBS), în 1995.

Recunoașterea întregii sale activități a venit în 2014, când Societatea Americană a Cinematografilor i-a acordat premiul pentru întreaga carieră în televiziune.

Născut pe 9 octombrie 1943, la Los Angeles, Richard M. Rawlings Jr. a moștenit pasiunea pentru imagine de la tatăl său, Richard L. Rawlings, un director de imagine cu o carieră îndelungată în televiziune.

Richard L. Rawlings a lucrat la producții celebre precum „Dynasty” și „Gilligan’s Island”, iar fiul său și-a făcut primii pași în industrie chiar alături de acesta.

La începutul carierei, Rawlings Jr. a fost mesager la studiourile Warner Bros., unde a lucrat timp de trei ani înainte de a intra în departamentul de imagine. Ulterior, și-a asistat tatăl la filmările serialului „Gilligan’s Island”, acumulând experiența care avea să îi deschidă drumul către marile producții de televiziune.

Un punct de cotitură în parcursul său profesional a venit la sfârșitul anilor ’70.

În perioada în care Richard L. Rawlings lucra la celebrul serial polițist „Îngerii lui Charlie”, producătorul executiv Aaron Spelling l-a transferat la noul său proiect, telenovela „Dynasty”.

Schimbarea a reprezentat șansa lui Richard M. Rawlings Jr., care a preluat funcția de director de imagine al serialului „Îngerii lui Charlie” în timpul celui de-al treilea sezon, în 1978. La acea vreme, producția se afla printre cele mai urmărite programe de televiziune din Statele Unite.

Rawlings Jr. a rămas în această poziție până la încheierea serialului, în 1981.

După succesul obținut cu „Îngerii lui Charlie”, cariera sa a continuat într-un ritm susținut.

Între anii 1982 și 1985 a semnat imaginea pentru numeroase seriale populare, printre care „Matt Houston”, „Stingray”, „Reasonable Doubts” și drama juridică premiată cu Emmy „L.A. Law”.

În anii 2000, Richard M. Rawlings Jr. și-a pus amprenta vizuală asupra altor producții de succes, precum „Boston Public”, „Gilmore Girls” și „Desperate Housewives”.

De asemenea, a lucrat la mai multe filme realizate pentru televiziune, ultimul său proiect fiind un episod al serialului „Boston Public”, în 2008.

Într-un interviu acordat revistei American Cinematographer în 1995, Richard M. Rawlings Jr. explica modul în care aborda fiecare scenă și felul în care lua deciziile artistice pe platoul de filmare.