Donald Trump anunță tarife vamale de până la 200% pentru medicamentele generice. Noile taxe vor fi aplicate etapizat începând din 2028

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat marți introducerea unor tarife vamale de până la 200% pentru medicamentele generice importate, într-o măsură despre care afirmă că are ca scop încurajarea relocării producției farmaceutice pe teritoriul american.

Potrivit calendarului prezentat de liderul de la Casa Albă, importurile de medicamente generice vor beneficia de o perioadă de grație de doi ani, urmând ca ulterior să fie aplicate tarife de 100%, iar mai târziu de 200%.

Conform anunțului făcut de Donald Trump pe platforma Truth Social, începând cu 1 august 2026, toate medicamentele generice importate în Statele Unite vor continua să fie scutite de tarife vamale pentru o perioadă de doi ani. După expirarea acestui interval, începând cu august 2028, acestea vor fi taxate cu un tarif vamal de 100% pentru un an, urmând ca ulterior nivelul taxei să fie majorat la 200%.

„Începând cu 1 august 2026, toate medicamentele generice importate în Statele Unite vor continua să fie scutite de tarifele vamale de zero procente pentru o perioadă de doi ani, după care tarifele vor fi majorate la 100% timp de un an, iar apoi la 200% ulterior”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Până în prezent, medicamentele generice au fost exceptate de la tarifele impuse de administrația americană pentru produsele farmaceutice, măsuri anunțate în luna aprilie și care pot ajunge până la 100%. Totodată, Donald Trump i-a acordat secretarului Comerțului un termen de un an pentru a reevalua situația și pentru a formula, dacă va considera necesar, noi recomandări privind importurile de medicamente generice.

Potrivit președintelui american, noua politică tarifară urmărește relocarea producției de medicamente generice în SUA și sancționarea companiilor care aleg să nu construiască fabrici și instalații de producție în intervalul de timp acordat. În același timp, Donald Trump a precizat că măsurile existente aplicabile celorlalte categorii de medicamente vor rămâne neschimbate.

„Această măsură își propune să relocheze producția de medicamente generice în Statele Unite, penalizând companiile care decid să nu construiască fabrici și instalații în termenul alocat”, a subliniat Donald Trump.

Medicamentele generice reprezintă copii fidele ale medicamentelor originale, cunoscute și sub denumirea de medicamente inovative, ale căror brevete de invenție au expirat. Acestea conțin aceeași substanță activă, au aceeași doză, aceeași formă farmaceutică și aceeași eficiență clinică precum produsele originale, însă sunt comercializate la un preț considerabil mai redus.

Din punct de vedere chimic și terapeutic, medicamentele generice produc același efect în organism ca medicamentele inovative și sunt supuse unor controale stricte de siguranță înainte de a primi aprobarea pentru utilizare.