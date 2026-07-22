Lovitură fiscală pentru PFA-uri. Cine poate plăti cu 4.860 de lei mai mult la CASS

PFA-urile cu venituri nete anuale ridicate sunt vizate de o modificare fiscală care produce efecte pentru veniturile obținute începând cu anul 2026. Legea nr. 239/2025 a majorat plafonul maxim al bazei de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de la 60 la 72 de salarii minime. Schimbarea nu afectează toate persoanele care desfășoară activități independente, ci doar pe cele care depășesc un anumit nivel al veniturilor. Contribuția maximă la sănătate poate ajunge astfel la 29.160 de lei, cu 4.860 de lei peste plafonul aplicabil veniturilor din 2025.

PFA-urile și celelalte persoane fizice care obțin venituri din activități independente vor aplica noile reguli fiscale pentru veniturile realizate în anul 2026. Modificarea este prevăzută în Legea nr. 239/2025, care a schimbat Codul fiscal și a ridicat plafonul maxim al bazei de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate la 72 de salarii minime brute.

Este important de precizat că modificarea privește exclusiv contribuția la sănătate (CASS). Deși în Strategia fiscal-bugetară Ministerul Finanțelor utilizează formularea privind majorarea plafonului contribuțiilor sociale pentru PFA, schimbarea introdusă în legislație se referă doar la baza maximă utilizată pentru calculul CASS. Regimul contribuției de asigurări sociale (CAS), destinată pensiei, rămâne neschimbat.

Pentru stabilirea obligațiilor aferente veniturilor din 2026, ANAF utilizează salariul minim brut de 4.050 de lei, aflat în vigoare la începutul anului. În consecință, plafonul de 60 de salarii minime este de 243.000 de lei, iar noul plafon de 72 de salarii minime ajunge la 291.600 de lei.

Prin urmare, contribuția maximă la sănătate crește de la 24.300 de lei la 29.160 de lei. Diferența maximă suportată de contribuabilii care ating noul plafon este de 4.860 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de 20% a plafonului și nu o dublare a contribuției. Totodată, majorarea salariului minim la 4.325 de lei, aplicabilă salariaților din iulie 2026, nu modifică aceste valori, deoarece plafoanele pentru veniturile din 2026 sunt calculate la salariul minim de 4.050 de lei.

Noua regulă nu determină automat o creștere a CASS pentru toate persoanele care desfășoară activități independente. Contribuabilii cu venituri nete anuale de până la 243.000 de lei nu sunt afectați de ridicarea plafonului, deoarece obligația lor fiscală era deja stabilită prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, fără atingerea vechii limite maxime.

Diferențele apar exclusiv pentru veniturile care depășesc plafonul anterior. De exemplu, un PFA cu un venit net anual de 250.000 de lei va datora o contribuție CASS de 25.000 de lei, cu 700 de lei peste suma care ar fi rezultat prin aplicarea fostului plafon. În cazul unui venit net de 270.000 de lei, contribuția ajunge la 27.000 de lei, ceea ce înseamnă o diferență de 2.700 de lei față de vechiul maxim.

Pentru veniturile nete de cel puțin 291.600 de lei, contribuția la sănătate se plafonează la 29.160 de lei. Astfel, indiferent dacă venitul net anual este de 350.000 de lei, 500.000 de lei sau chiar un milion de lei, CASS nu va depăși această valoare în condițiile fiscale aplicabile anului 2026.

O altă clarificare importantă este că plafonul de 72 de salarii minime nu reprezintă un prag de la care contribuția se calculează automat la această valoare. El stabilește doar limita maximă a bazei de calcul. În cazul activităților independente, CASS este de 10% și se aplică, în funcție de situație, asupra venitului net anual, asupra venitului brut în anumite cazuri, precum contractele de activitate sportivă, ori asupra normei de venit sau a normei ajustate. În toate situațiile, baza de calcul nu poate depăși 291.600 de lei pentru veniturile realizate în 2026.

Regula se aplică nu doar persoanelor înregistrate ca PFA, ci tuturor celor care obțin venituri încadrate fiscal la activități independente, inclusiv profesiilor liberale, activităților impuse pe baza normei de venit, contractelor de activitate sportivă și anumitor activități de cazare.

Majorarea plafonului introdusă prin Legea nr. 239/2025 nu modifică regimul contribuției de asigurări sociale pentru pensie. CAS continuă să fie stabilită în funcție de pragurile de 12 și 24 de salarii minime brute.

Persoanele care obțin venituri cumulate din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală de cel puțin 12 salarii minime datorează CAS. Pentru veniturile situate între 12 și 24 de salarii minime, baza aleasă nu poate fi mai mică de 48.600 de lei, ceea ce conduce la o contribuție minimă de 12.150 de lei.

În cazul veniturilor de cel puțin 24 de salarii minime, baza minimă de calcul este de 97.200 de lei, iar contribuția minimă datorată ajunge la 24.300 de lei. Contribuabilul poate opta pentru o bază mai mare, însă legislația nu impune aplicarea plafonului de 72 de salarii minime pentru această contribuție.

Pentru veniturile pozitive din activități independente aflate sub nivelul a șase salarii minime brute, regula generală presupune plata CASS raportată la baza de 24.300 de lei, ceea ce înseamnă o contribuție de 2.430 de lei.

Legea stabilește însă și o serie de excepții. Sunt vizate persoanele care au obținut venituri salariale de cel puțin șase salarii minime, cele care au achitat deja CASS pentru alte categorii de venituri, beneficiarii de pensii sau persoanele încadrate în alte categorii exceptate prin lege.

În situația în care contribuabilul înregistrează pierdere fiscală sau un venit net anual egal cu zero, nu datorează CASS pentru activitatea independentă. Totuși, acesta poate opta pentru plata contribuției în vederea menținerii calității de asigurat în sistemul public de sănătate. Totodată, legislația prevede că pierderile fiscale anuale nu sunt luate în calcul la stabilirea bazei de calcul pentru CASS.

Pentru contribuabilii care aplică sistemul real de impozitare, evidențierea tuturor cheltuielilor deductibile devine și mai importantă, deoarece acestea reduc venitul net și, implicit, baza de calcul pentru contribuția la sănătate.

Persoanele care desfășoară activități eligibile pentru norma de venit trebuie să analizeze dacă acest sistem rămâne mai avantajos decât impozitarea în sistem real, însă schimbarea regimului fiscal este posibilă doar în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

O altă opțiune este reevaluarea formei de organizare a activității. Trecerea de la PFA la o societate comercială nu înseamnă automat o reducere a taxelor, deoarece trebuie analizate impozitele datorate de societate, taxarea sumelor retrase, costurile contabile și modul concret de desfășurare a activității.

Obligațiile fiscale aferente veniturilor realizate în 2026 vor fi declarate prin Declarația unică până la data de 25 mai 2027. Pentru contribuabilii cu venituri nete ridicate, planificarea sumelor necesare achitării CASS devine esențială, în condițiile în care contribuția maximă poate ajunge la 29.160 de lei.

Strategia fiscal-bugetară justifică această modificare prin necesitatea reducerii diferențelor de taxare dintre veniturile salariale și cele obținute din activități independente. Ministerul Finanțelor estimează că majorarea plafonului pentru activitățile independente va contribui la creșterea încasărilor din contribuții sociale. Pentru majoritatea PFA-urilor, însă, noua regulă nu va produce efecte, impactul fiind concentrat asupra contribuabililor care depășesc pragul anual de 243.000 de lei.