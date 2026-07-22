Prețuri carburanți miercuri, 22 iulie. Cât costă astăzi un litru de benzină și motorină. Lista celor mai mici tarife

Prețuri carburanți miercuri, 22 iulie. Platforma Peco Online a publicat datele actualizate privind prețurile carburanților pentru miercuri, 22 iulie 2026. Informațiile arată unde pot fi găsite cea mai ieftină benzină și cea mai ieftină motorină din România, precum și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale țării.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 8,59 lei/litru și este comercializată la o stație Socar din Timișoara, județul Timiș, situată pe Calea Aradului nr. 107/A.

În cazul motorinei, cel mai mic preț este de 9,14 lei/litru, fiind afișat la o stație Gazprom.

Platforma a prezentat și cele mai mici prețuri la carburanți în cele mai populate cinci orașe din România.

În București, cea mai ieftină benzină costă 8,69 lei/litru, motorina 9,49 lei/litru, iar GPL-ul 4,52 lei/litru.

În Cluj-Napoca, benzina poate fi cumpărată de la 8,72 lei/litru, motorina de la 9,49 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,53 lei/litru.

În Timișoara, benzina are un preț minim de 8,59 lei/litru, motorina de 9,49 lei/litru, iar GPL-ul de 4,56 lei/litru.

În Iași, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,72 lei/litru, pentru motorină de 9,59 lei/litru, iar pentru GPL de 4,56 lei/litru.

În Constanța, benzina pornește de la 8,72 lei/litru, motorina de la 9,49 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,54 lei/litru.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 8,69 9,49 4,52 Cluj-Napoca 8,72 9,49 4,53 Timișoara 8,59 9,49 4,56 Iași 8,72 9,59 4,56 Constanța 8,72 9,49 4,54

Valorile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării. Din acest motiv, este recomandată verificarea prețurilor înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele la carburanți se modifică frecvent.